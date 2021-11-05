«Руководителю даются сутки, чтобы определить, кого отстранить от работы»

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина объяснила, кого будут проверять в первую очередь по итогам вакцинации.

Фото: Максим Платонов

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 206 новых случаев заболевания COVID-19, так что говорить о тенденции к снижению не приходится, сообщила сегодня на традиционной пятничной пресс-конференции заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина. Для ускорения темпов вакцинации открыт второй круглосуточный мобильный пункт на базе 7-й городской больницы, а те, кто ждет «Спутник-Лайт», вскоре смогут получить эту вакцину. С 10 ноября руководители предприятий смогут отстранять от работы тех своих сотрудников, кто не привился и не может работать удаленно.

С начала пандемии умерли больше тысячи татарстанцев

За последние сутки было зарегистрировано 206 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией — на 18 случаев больше, чем за минувший праздничный день 4 ноября.

— Пока мы констатируем, что рост продолжается, прирост составил 9,5% к прошедшим суткам, — сообщила последние данные о динамике заболеваемости заместитель главного санитарного врача Татарстана Любовь Авдонина. По ее данным, на сегодня в республике зарегистрировано 31 814 случаев. Прирост усугубляется сезонной заболеваемостью ОРВИ.

— К сожалению, в него мы вступили с высоким уровнем заболеваемости по COVID-19. С 13 сентября начали фиксировать рост еженедельно. Если в первые недели прирост составлял 2%, затем — 6%, а на 40-й неделе прирост составил 38%, — констатирует Авдонина.

В свою очередь эпидемиолог, главный внештатный специалист Минздрава РТ по вакцинопрофилактике Дмитрий Лопушов сообщил, что из почти 32 тысяч заболевших за всю пандемию вылечились 25 820. Более тысячи человек умерли.

— Работа развернутых госпиталей продолжается в полном объеме. Сохраняется повышенная нагрузка на врачей и медработников, связанная с ростом заболеваемости, — говорит он. В настоящее время под наблюдением врачей находятся 9,7 тыс. жителей, контактных с больными или с подозрением на заболевание.

Дмитрий Лопушов сообщил, что из почти 32 тысяч заболевших за всю пандемию вылечились 25 820. Более тысячи человек умерли. Фото: tatar-inform.ru

Основная доля заболевших — это пожилые люди старше 60 лет, сообщила Любовь Авдонина. По ее словам, среди них привито пока 40%, поэтому говорить о том, что уровень заболеваемости среди них будет снижаться, не приходится. Им рекомендована самоизоляция, а родственникам лучше воздержаться от посещения.

— Мы вновь обращаемся к ним, чтобы они находились на изоляции. Не рекомендуем в эти выходные дни посещать старших родственников, так как заражения внутри семьи в 4 раза превышают заражения внутри трудовых коллективов, — предупреждает представительница Роспотребнадзора.

Самолеты вернулись «чистыми»

Роспотребнадзор продолжает вести санитарный контроль в аэропортах. За последние сутки досмотрено 42 самолета, из них 14 — вернулись из-за рубежа. Досмотрено около 6 тысяч человек, но лица с заболеванием не выявлены, сообщила Авдонина.

Для выявления заболевших с симптомами ОРВИ проводится расширенное тестирование на COVID-19. По словам Авдониной, в сутки проводится более 11 тысяч тестов, что способствовало быстрой выявляемости.

— За последние 7 дней охват тестирования расширился — 291 человек на 100 тысяч населения при нормативе 200 на 100 тысяч, — уточнила Авдонина.

Роспотребнадзор продолжает вести санитарный контроль в аэропортах. Фото: Илья Репин

«Спутник Лайт» поступит по графику Минздрава РФ

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава РТ Дмитрий Лопушов сообщил о том, что темпы вакцинации в республике нарастают. По его словам, сделали прививку уже 1,652 млн человек, прошли повторную вакцинацию — 30 тысяч 790 человек. На складах вакцины есть в достаточном количестве — свыше 824 тысяч доз.

Отвечая на вопрос журналистов о дефиците вакцины «Спутник Лайт», он сообщил, что ее поставки в республику идут по графику, установленному Минздравом РФ. В первую очередь ее будут вводить тем, кто заранее записался в очередь, записаться в лист ожидания может любой желающий.



В республике продолжают работать 170 пунктов вакцинации. К первому круглосуточному пункту в ТЦ «Мега» прибавился второй. Он развернут на территории горбольницы №7.

— Они пользуются популярностью. Всю ночь медики работают, и это радует, что вакцинация доступна в круглосуточном режиме, — говорит Лопушов. С 11 ноября ожидается наплыв тех, кому подошел срок получить вторую дозу вакцины «Спутник V». Эпидемиолог объяснил, что вторая доза поступает целевым образом на каждого конкретного человека с первым компонентом.

С 11 ноября ожидается наплыв тех, кому подошел срок получить вторую дозу вакцины «Спутник V». Фото: Максим Платонов

Одновременно с этим идет мониторинг заболеваемости гриппом. Он начался с сентября. Пока в республике выявили первые три случая. Любовь Авдонина напоминает: чтобы защититься от гриппа, желательно сделать прививку, которую разрешено делать одновременно с прививкой от COVID-19.

Кого отстранят от работы?

С 10 ноября управление Роспотребнадзора начнет проверки предприятий по итогам вакцинации. Руководителю компании даются сутки, чтобы определить, кто отстраняется от работы из-за отсутствия прививки.

Кого будут проверять в первую очередь? По словам Авдониной, по данным федерального регистра вакцинированных будет «сниматься срез по контингенту».

— Если мы увидим, что страдает сфера услуг, то пойдем туда, если промышленность — значит, промышленность. До этого некоторые уже получили предписания. И если сроки исполнения будут подходить, то понятно, что там мы посмотрим и вакцинацию.

При этом Авдонина напомнила, что в число официально признаваемых вакцинированными входят и те, кто успел сделать только первый компонент «Спутник V».