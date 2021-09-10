«Мы сделали прививку, у нас ничего не отросло — ни рога, ни крылья»

Роспотребнадзор и Минздрав пытаются предотвратить четвертую волну коронавируса, привить население от гриппа и осуждают «героев»

Фото: Максим Платонов

На традиционной пятничной пресс-конференции, посвященной ситуации с коронавирусом в республике, сегодня произошла временная смена состава. Компанию заместителю главного санврача республики Любови Авдониной сегодня составил Дмитрий Лопушов, главный внештатный эпидемиолог Татарстана. Все сильнее риторика РПН и Минздрава смещается к важности осознания: сейчас в Татарстане начинается еще и прививочная кампания против гриппа, при этом многие жители республики пока так и не привились от коронавируса. О том, как ухитриться провести иммунизацию от двух болезней, ждет ли Татарстан четвертая волна коронавируса и что удручает Любовь Авдонину, — в репортаже «Реального времени» с пресс-конференции.

Только цифры

Вот основные цифры, озвученные специалистами по эпидобстановке на уходящей неделе.

С 15 марта 2020 года в республике зарегистрированы 25 957 случаев COVID-19, за минувшие сутки прибавились 52 заболевших.

Выздоровели за весь период 22 660 человек, в том числе 29 — за последние сутки.

Показатель на 100 тысяч населения составляет 665 человек, среднесуточный и средненедельный темпы прироста не изменяются и остаются на уровне 0,2%.

По данным секвенирования, были обследованы образцы от 264 человек, из них выделены 32 случая британского штамма и 100 — индийского.

В республике работают 52 временных инфекционных госпиталя, в них развернуты 5 060 коек.

Фото: Илья Репин

Хотя бы одну прививку от коронавируса в Татарстане сделали 1 033 025 человек, суточный прирост составил 4 300 привитых.

Продолжают работать 163 пункта вакцинации. В связи с плохой погодой мобильные пункты вакцинации у метро пока свернули, потому что обращение в них упало до нуля. Но их восстановят, когда погода улучшится.

Повторную вакцинацию от коронавируса в республике прошли 2 953 человека.

В республике от COVID-19 привито 36,5% взрослого населения — это 55,5% от всех подлежащих вакцинации татарстанцев.

Прививка для иностранцев и для тех, у кого нет полиса ОМС, стоит 1 200 рублей. Используется для этого вакцина «Спутник Лайт».

Роспотребнадзор вынес 511 постановлений об обязательной вакцинации 60% сотрудников в трудовых коллективах, из них 180 уже отчитались по выполнению: в 111 привиты 60% и более сотрудников, из них в 72 охват выше 80%.

С начала учебного года 1 597 детей отправили по домам со школьных и детсадовских фильтров — у них обнаружили или повышенную температуру, или признаки ОРЗ.

Фото: Максим Платонов

В 45 из 371 проверенного Роспотребнадзором объекта нашли нарушения противоковидных мер. Составлено 27 протоколов на 225 тысяч рублей, а в случае особо злостных нарушителей суды вынесли решение о временном приостановлении работы — это два магазина в Алькеево и Кукморе, одно заведение общепита в Челнах и два в Лаишево.

Грипп на пороге

Несмотря на то, что основной темой беседы был заявлен коронавирус, много говорили сегодня о гриппе. И немудрено: сезон на носу, пора начинать прививочную кампанию от гриппа, а в республике и от коронавируса-то привились только 35,6% от взрослого населения. При этом Роспотребнадзор и Минздрав упорно повторяют: между прививками от коронавируса и от гриппа должен пройти минимум месяц, так что время уже совсем на исходе.

Правда, гриппа в республике пока не зафиксировали: во время мониторинга за циркуляцией гриппа и ОРВИ проверили 163 человека. Положительных находок три: два случая респираторно-синцитиального вируса (РС-вирус) и один риновирус.

Дмитрий Лопушов рассказал:

— В республику уже поступила вакцина «Ультрикс Квадри», содержащая четыре штамма гриппа — два А-штамма и два Б-штамма. Это совершенно новая вакцина, последнее ноу-хау, в ней нет консервантов. Она показана людям с 6 месяцев до 60 лет. Поэтому в первую очередь мы вакцинируем ею детское население — от коронавируса детей пока не прививают, зато они составляют группу риска по гриппу. Призываю всех активно приходить в детские поликлиники и привить детей, вакцина в республике есть в достаточном количестве.

Дмитрий Лопушов призвал всех активно прививать детей от гриппа. Фото tatar-inform.ru

Как сказали представители Минздрава и Роспотребнадзора, активная кампания по вакцинации от гриппа взрослых начнется по приходе второй партии «Ультрикса» в Татарстан.

Было заметно раздражение Любови Авдониной, когда у нее спросили, зачем вообще концентрироваться на гриппе, если его в республике пока не нашли, и не лучше ли продолжать делать упор на коронавирусе. Она тяжело вздохнула, посетовала на недостаток медицинских знаний у журналистов и в очередной раз объяснила, что мониторинг проводится для того, чтобы отслеживать количество случаев. И максимальный уровень вакцинации как раз позволяет это количество свести к минимуму.

— Причинно-следственная связь элементарная, — раздраженно говорила она. — Грипп не циркулирует в популяции или циркулирует минимально благодаря вакцинации. То же самое — с коронавирусом. Путь передачи у этих двух инфекций одинаков — воздушно-капельный. И меры профилактики у них одинаковы. И мы говорили, что максимально надо привить людей от коронавируса до сентября, но, к сожалению, не слышит нас население, и поэтому накладываются эти прививки сейчас. И мы говорим, что вакцина от гриппа актуальна для детей, которых не прививают от коронавируса. Они — группа риска по гриппу. Остальных убедительно просим привиться от коронавируса, чтобы вторая партия вакцины от гриппа потом была сделана им!

Авдонина напомнила, что в 2009 году, когда население еще не прививали от гриппа, в Татарстане ежегодно фиксировались тысячи случаев заболевания. А в последние годы это количество исчисляется максимум парой сотен. Так что уровень гриппа по сравнению с довакцинальным периодом снизился в 20 раз, и все это — благодаря прививочной кампании.

Авдонина заметила, что прошло уже 10 дней после праздника, а повышенной заболеваемости в республике так и не случилось. Фото: Василий Иванов

Сложности пересчета и четвертая волна

На сегодня в республике наблюдается 5 167 контактных по коронавирусу. На минувшей неделе это количество было на тысячу человек меньше. На вопрос о том, не говорит ли это косвенно о росте заболеваемости (уровень которой, напомним, по утверждению РПН, стабилен всем на зависть), Любовь Авдонина сообщила, что на этом показателе фиксироваться вообще не нужно.

— Контактные наблюдаются 14 дней, и цифра 5 167 складывается из количества снятых с учета в этот день и количества взятых. Поэтому если 14 дней назад взяли на учет 1000, то сегодня они снимаются и добавляются новые. Еще раз повторяю, это очень динамичная цифра, и она складывается с учетом снятых (если у них 14 дней прошло) и вновь взятых. Если мы говорим за последние сутки, то взято новых 306 человек. Так что на цифру контактных ориентироваться не совсем правильно.

А еще замглавы Роспотребнадзора по Татарстану успокоила общественность тем, что всплеска заболеваемости коронавирусом после 30 августа не произошло. Хотя все мы помним, сколько людей без масок толпилось в День Республики в метро. Однако Авдонина заметила, что прошло уже 10 дней после праздника, а повышенной заболеваемости в республике так и не случилось. Но она ожидается. Но не поэтому.

— Мы в любом случае ожидаем роста заболеваемости ОРВИ, потому что наступил сезон. И он необязательно приурочен к массовому мероприятию. В любом случае говорим, что ОРВИ пошли, и они уже регистрируются. Это обычный нормальный фоновый сезонный уровень для этого времени года. Мы предупреждаем, что будет прирост, но будет он взрывным или останется на уровне прошлых лет, зависит от вакцинации — и от коронавирусной инфекции, и против гриппа. Потому что иммунная прослойка — это буфер между нами и уровнем заболеваемости. Зависит все именно от коллективного иммунитета. Поэтому меры профилактики остаются в приоритете. Маски, дистанция, дезинфекция и вакцинация против двух инфекций — объяснила Любовь Геннадьевна.

«Меры профилактики остаются в приоритете. Маски, дистанция, дезинфекция и вакцинация против двух инфекций», — объяснила Любовь Геннадьевна. Фото: Максим Платонов

А относительно четвертой волны коронавируса, которой ждут, к примеру, в Москве, Авдонина настроена оптимистично:

— Чем быстрее мы привьемся, тем больше шансов четвертую волну и не увидеть. Может быть, будет небольшой прирост. Но уже больше миллиона вакцинировалось в республике. И это количество живо, здорово, продолжает работать, никто никуда не ушел. Безопасность уже подтвержденная, и ждать инфекции не надо. Важно привиться обязательно, никаких побочек нет, мы с Дмитрием Владимировичем привитые, большое количество привитых коллег среди журналистов. Вы видите: у нас все нормально, ничего не отросло — ни рога, ни крылья, ничего. Поэтому не надо ждать инфекции. Не надо рисковать и не надо играть в эту игру, которая, к сожалению, заканчивается очень печально.

Предприятия накажут, только если будет всплеск заболеваемости

Как рассказала Любовь Авдонина, к предприятиям, которым было предписано привить 60% сотрудников, но которые этого не сделали, не будут применяться штрафные санкции — если только там не возникнет вспышек заболеваемости.

— Никаких жестких мер сразу приниматься не будет. Часть организаций написали нам письма на продление части постановлений с учетом того, что люди были в отпусках. Туда, где ситуация уже не поменяется и процент меньше 60, мы написали письма: предупреждаем руководителя, что в его организованном коллективе не достигнут уровень нормативного охвата, следовательно, у него сохраняются условия для возникновения случаев инфекции, в том числе группового характера. Мы рекомендуем ему принимать дополнительные меры и обеспечить безопасность для своих сотрудников. Если будет вспышка инфекционного заболевания и будет выяснено, что данным субъектом не приняты все необходимые меры для ее предотвращения, то будем принимать меры по статье 6.3 ч. 2 за невыполнение обязательных требований и наших предписаний по выполнению профилактических мероприятий.

«Необходимо себя обезопасить, а геройствовать не надо!» — говорит Авдонина. Фото: Илья Репин

Студентов в обязательном порядке прививать пока не будут, и никаких ограничений для молодых антиваксеров не запланировано. Но сотрудники Роспотребнадзора ходят по вузам и разъясняют там, как важно привиться. А заместитель главного санитарного врача в республике объясняет:

— Думаю, у нашей молодежи правильное понимание приоритетов в жизни — хочет ли он оказаться на больничной койке и доказать тем самым, что он ярый противник вакцинации, или все же принять правильное решение. У нас есть студенты, которые это понимают, и мы им благодарны, если они несут это в массы и разъясняют своим коллегам по парте, что это необходимо. А по преподавательскому составу проценты неплохие. Есть письмо Минпросвещения РФ о том, что он должен быть привит на 80%. Надеюсь, к октябрю и ноябрю мы этот процент увеличим.

И отдельно Авдонина «проехалась» по нежелающим надевать маски. В ответ на вопрос, пропустят ли человека без маски на участок для голосования на следующей неделе, она опять дала волю раздражению:

— Просто интересно, что он этим хочет доказать? Вот он придет на выборы без маски. Это ему зачем? Продемонстрировать, что он вот такой герой? Можно, конечно, прийти без маски, ведь на избирательных участках приняты все меры безопасности. Но это уже не первые выборы во время пандемии, и пока все проходит без эксцессов, герои без маски нам не встречаются. Меры профилактики остаются — разделение потоков, индивидуальные ручки, средства дезинфекции, предоставление масок. Члены УИКов привиты на 60%. Безопасные условия на выборах есть, проголосовать надо. Но при этом необходимо себя обезопасить, а геройствовать не надо!