Лилия Галимова: по законодательству дети имеют право на изучение любого родного языка

Фото: Максим Платонов

В Казанском кремле прокомментировали ситуацию с жалобой москвичей на невозможность изучения в качестве родного языка других языков, кроме русского. Руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова прокомментировала вопрос о том, как отреагировали в правительстве республики на жалобу от московских активистов на то, что в столице школьникам не дают изучать по выбору никакой другой язык, кроме русского.

— Такое письмо действительно поступило. Президент Татарстана адресовал его Всемирному конгрессу татар. Подключились Министерство образования, Министерство юстиции, — рассказала Галимова. — Этот вопрос сейчас изучается, будут вноситься предложения, и подготовят ответ обратившимся. Мне кажется, в целом ситуация очевидная. Если законодательство, в которое вносились изменения, предполагает, что дети будут иметь право на изучение любого языка, который является для них родным, вне зависимости от того, в каком субъекте они проживают.

Позиция президента Татарстана Рустама Минниханова такова, что дети обязательно должны быть этим правом обеспечены.

— Вы помните, однажды Рустам Нургалиевич, слушая доклад главы одного из районов, в котором была затронута тема преподавания родных языков, отдельно обратил внимание, что в этом районе проживает очень много чуваш. И он потребовал, чтобы там привели все в норму, чтобы у детей была возможность выбрать чувашский в качестве родного, а муниципалитет должен заняться вопросом обеспечения соответствующими педагогами. Это модель того, как этот закон должен реализовываться по всей стране, — сказала руководитель пресс-службы.

Фото: Максим Платонов

Все 45 районов Татарстана организовали сотрудничество с 35 регионами, где проживает татарское население. Республика ведет работу по обеспечению школ других субъектов методической литературой по изучению татарского языка, отметила Галимова.

Недавно министр образования РТ Ильсур Хадиуллин заявил, что с 1 сентября 2022 года начнется внедрение новых стандартов общего образования, где в обязательный предмет «Родной язык и родная литература» включен государственный язык республик РФ.