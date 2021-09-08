Выборы-2021: только на избирательных участках, с круглосуточным видеонаблюдением и мерами эпидзащиты

Фото: Ринат Назметдинов

100 тысяч камер видеонаблюдения, круглосуточная полиция и рост числа наблюдателей

— Не будет на придомовой территории голосования! Не будет — ни на пеньках, ни на соснах, ни на полянках, ни на детских площадках! — поспешил опровергнуть фейковые вбросы, которые вышли в ряде СМИ, в начале пресс-конференции, посвященной выборам в Госдуму, председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев. Он особо подчеркнул, что такой формы голосования нет и не будет: «Все, что появляется на эту тему, — это фейк изначально, это заброс тем, информации, чтобы потом на этой площадке потанцевать».

С сегодняшнего дня 22 тысячи членов комиссий на 2 810 избирательных участках уже приступили к своей работе — до выборов депутатов Государственной думы РФ осталось всего девять дней. Однако свой голос за выбранного кандидата с 4 сентября уже начали отдавать граждане России, проживающие за рубежом, где организованы 340 избирательных участков — уже голосуют 142 страны. Также с помощью электронного дистанционного голосования свой выбор делают жители семи регионов страны. Правом голоса на 1 июля обладали 2 млн 931 тыс. 500 жителей Татарстана.

В этом году в российский парламент баллотируются 14 партий на федеральном уровне; 225 мандатов по общефедеральному округу — заявились 3 910 кандидатов. По оценке Кондратьева, в этом году очень высокая конкурентная среда на федеральном уровне — 17 человек на место в российском парламенте. В Татарстане по федеральному округу проходят 112 кандидатов, а по шести одномандатным избирательным округам — 53 кандидата в депутаты Госдумы.

По оценке Кондратьева, в этом году очень высокая конкурентная среда на федеральном уровне. Фото: Ринат Назметдинов

Отдельно Андрей Кондратьев остановился на нововведениях выборов-2021. Так, в течение трех дней голосования за кандидатов в депутаты Госдумы РФ VIII созыва следить за легитимностью проведения выборов в Татарстане и за безопасностью на избирательных участках будут с помощью 100 тысяч видеокамер — по две на каждом участке, сообщил Кондратьев, отметив, что во время голосования по поправкам в Конституцию РФ в прошлом году на участках были установлены лишь 40 тысяч камер видеонаблюдения.

Причем работать они будут в круглосуточном режиме с 17 по 19 сентября и будут отключены только после подписания протоколов, а также позволят охватить все основные места для голосования. В обзор видеокамер попадут моменты выдачи бюллетеней, кабинка голосования, но с полным сохранением всей тайны голосования, еще урны с бюллетенями и сейфы — всего 1 145 точек видеонаблюдения. Кроме того, 1 644 избирательных участка оснастят видеофиксаторами — на точках, где стоят сейфы с хранящимися в них сейф-пакетами.

Говоря о защите голосов избирателей, глава республиканского Центризбиркома попробовал разорвать сейф-пакет, где будут храниться бюллетени для голосования. Взлом не удался, а Кондратьев заметил, что это достаточно серьезная и важная степень защиты. Каждый сейф-пакет имеет свой индивидуальный номер, а все процедуры с ними будут проводиться под оком видеокамер и видеофиксаторов.

На каждом наклеены специальные марки, которые, при попытке их отклеить, мгновенно разрушатся. Фото: Ринат Назметдинов

Продемонстрировал Андрей Кондратьев и образцы бюллетеней, особо отметив, что синей тангирной сеткой защищены федеральные бюллетени, зеленой — для одномандатных округов. В Татарстане бюллетени для Азинского (52 250 бюллетеней) и Студенческого (73 300 бюллетеней) избирательных округов окрашены в розовый цвет. На каждом наклеены специальные марки, которые, при попытке их отклеить, мгновенно разрушатся.

В круглосуточном режиме будут нести службу на участках и сотрудники полиции — это одно из нововведений предстоящей выборной кампании, заметил спикер. В прежние годы полиция на избирательных участках несла вахту лишь по 12 часов.

— В некоторых районах нет даже такого количества сотрудников МВД, чтобы обеспечить охрану участков избирательных комиссий, поэтому идут переброски сил и средств в целях обеспечения всех УИК охраной. Это огромная ответственность.

Выросла и численность наблюдателей. Если на прошлых выборах их было порядка 15 тысяч, то в этот раз желание следить за проведением выборов изъявили около 6 тысяч партийных наблюдателей, около 10 тысяч представителей Общественной палаты РТ и РФ.

Революционным новшеством предстоящих выборов и в целом избирательной системы в стране Андрей Кондратьев назвал создание Центров общественного наблюдения, куда может прийти каждый, кто интересуется и следит за соблюдением законного проведения выборов. Это позволит избежать длительных рассмотрений жалоб на нарушения. Специально созданная рабочая группа будет незамедлительно выезжать на место инцидента, рассматривать его и тут же принимать решение.

Все избирательные участки, их сотрудники и сами избиратели будут обеспечены полной защитой. Фото: Ринат Назметдинов

Все для санбезопасности избирателей

Безусловно, в условиях непростой эпидобстановки из-за коронавируса все избирательные участки, их сотрудники и сами избиратели будут обеспечены полной защитой. Ежедневно будет проводиться дезинфекция помещений, каждый участок будет обеспечен санитайзерами, одноразовыми перчатками и шариковыми ручками. Членов УИК оденут в халаты, выдадут защитные экраны, к тому же их уже застраховали от несчастных случаев и заражения ковидом. Если член участковой комиссии все же заразится коронавирусом, причем с тяжелым течением, то сумма страховой выплаты составит 500 тыс. рублей.

Каждому, кто придет на участок, вместе с бюллетенем вручат одноразовые маску, шариковую ручку, перчатки. Кабина для голосования, как и в прошлом году, будет без передней шторки. Группа, которая будет выезжать к голосующим дома, тоже будет снаряжена согласно всем требованиям эпидбезопасности. В целом, сообщил Кондратьев, потребовалось 12 млн единиц всех средств, которые позволят не нарушать противоэпидемический режим.

Голосование пройдет и в так называемой красной зоне ковид-госпиталей, где открыто 46 участков, а члены временных участковых комиссий постараются включить тех, кто контактирует с зараженными:

— Не будет так, что мы заходим в «красную зону» с ящиком, с настроением избирательным. Если больной человек изъявит желание, мы постараемся создать условия для того, чтобы его избирательное право сохранить.

Каждый участок обеспечен санитайзерами, одноразовыми перчатками, шариковыми ручками. Фото: Ринат Назметдинов

Школьникам выборы не помеха, блогеров специально звать не будут, а за праздничное настроение в ответе муниципалитеты

Традиционно большинство избирательных участков расположены на базе образовательных учреждений. Так вот кардинальных изменений учебный процесс 17 и 18 сентября не претерпит. Как рассказал глава Центризбиркома республики, в расписание внесут корректировки, больше внимания в эти дни уделят внеклассной и внешкольной работе — уроки предлагается проводить на свежем воздухе, в музеях и тому подобных местах.

На вопрос, какая ожидается явка жителей Татарстана на предстоящих выборах, Андрей Кондратьев отвечать не стал, заметив, что «не комментирует вопросы явки».

А вот на вопрос о том, будут ли приглашать татарстанских блогеров в качестве наблюдателей на эти выборы, как в прошлом году, он заметил, что это в принципе проект Татарстана, который уже тиражируется, но в этот раз их специально звать не собираются:

— Это такая категория людей, которые придут сами, если им будет интересно. В прошлом году было сделано предложение ребятам-профессионалам, которые работают в этой среде, принять участие. Очень настороженно они восприняли это предложение, но восприняли. У меня была встреча с блогерами-наблюдателями, и они работали на участках.

Станет ли лозунг «На выборы — как на праздник» актуальным в этот раз — решать муниципалитетам, отметил Андрей Кондратьев: «В этом году у нас 36 тысяч впервые голосующих, и я даю муниципалитетам информацию в этом плане, чтобы они сориентировались и как-то приняли по-особому этих ребят, может, какие-то сувениры приготовили для них. Еще 91 человек отметит свой день рождения в эти дни голосования. Ну мы должны это как-то отметить, постараемся что-то для них приготовить. Безусловно, каждый муниципалитет должен сам создавать праздник выборов, и он должен традицией быть».

Ангелина Панченко