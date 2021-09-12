Игры стран СНГ: российско-белорусский финал — красивая точка

В Казани завершились первые Игры стран СНГ

Надо чаще встречаться — общий лейтмотив участников первых Игр стран СНГ, завершившихся в субботу в Казани. Подробности — в репортаже «Реального времени»

Спортсмены, на выход! Музыканты, добро пожаловать!

В Деревне Универсиады пересменка. Потихоньку собирают свои вещи участники первых Игр стран СНГ, вместо них уже заселились певцы и танцоры. Тут и Государственный ансамбль песни и танца РТ, и шоу-балет «Кристалл», и театр танца «Дорога из города». Со стороны броуновское движение спортсменов и музыкантов напоминает Вавилонскую башню, только не вознесшуюся ввысь, а растянувшуюся.

Лавируя между спортсменами и музыкантами, корреспондент «Реального времени» выискивает кандидатуры для интервью, и ему сразу же везет: остановленный тренер сборной Узбекистана по дзюдо оказывается победителем Игр стран СНГ.

— Членов нашей команды мы собирали по разным районам Узбекистана: это и Андижан, и Каракалпакия, и Кашкадарья, и Сурхандарья, и Хорезм... Мы победили в командном турнире, переиграв за выход в финале россиян, а в финале одолели Азербайджан. В общекомандном зачете стали вторыми после россиян. Касаемо самих соревнований хочу заметить, что они очень необходимы: аналог чемпионата СССР, в котором я сам успел принять участие еще в 1990 году, перед самым его развалом.

Со вторым собеседником мне не везет: он ссылается на то, что «в нашей сборной есть специальные люди, которые отвечают на вопросы прессы», и отказывается разговаривать. Правда, извиняется, поэтому я не буду уточнять, какую сборную представляли эти «вежливые люди».

Андрей Антропов: «Меня по-хорошему поразил высокий уровень приехавших спортсменов»

В Центре бадминтона снова удача. Обнаруживаю председателя совета национальной Федерации бадминтона Андрея Антропова, который на Играх СНГ работал в качестве технического делегата.

— Без всякого пафоса, нынешние соревнования — это исторический момент. Со ссылкой на то, что эти старты проходят после Олимпиады, есть определенные проблемы с финансированием. Тем не менее подобные старты имеют очень хорошую перспективу. Что касается нынешних, то меня по-хорошему поразил и высокий уровень приехавших спортсменов, и та доброжелательная атмосфера, которая присутствовала на соревнованиях. У каждой из команд в каждом разряде были достойные игроки, способные сражаться на равных с лидерами. В частности, наш командный финал с Азербайджаном прошел в очень напряженной борьбе. Мне понравилась еще и команда Армении, где небольшой состав, ребята несколько моложе остальных, но они выдали сто и даже больше процентов от своего максимума. Резюмируя общие впечатления, скажу: нам надо встречаться, поскольку подобных турниров не хватает. Понятно, что у лидеров нашего вида спорта, в основном из Юго-Восточной Азии, такие большие и сильные команды, что они способны вариться в собственной каше и прогрессировать, поскольку их «каша» самого высокого уровня. Но нам это не подходит, поскольку бадминтон — это такой вид спорта, где твой соперник — это твой же спарринг-партнер, и, конкурируя с ним, ты растешь.

«До Малайзии нам восемь часов лета, до Казани — три. И пешочком до игрового зала. Очень хорошо!»

Представитель Узбекистана Олег Саватюгин принимал участие в схожих с Играми стран СНГ стартах — Спартакиаде народов СССР, той самой последней, еще в 1991 году, которая у бадминтонистов проходила в Горьком. Интересно, что узбекистанцам, которые формально относятся к азиатскому региону, стартовать проще в российских турнирах. Ведь если участвовать в разнообразных играх стран Азии, то «туда приходится лететь до восьми часов до Индонезии или Малайзии, а сюда можно добраться за три часа лета. А в Казани все для бадминтонистов в шаговой доступности».

Ну а третий собеседник «Реального времени», Анатолий Хмарук из Белоруссии, поначалу выслушал слова благодарности за то, что его бывшие соотечественники из семейства Воробьевых сделали очень много для развития бадминтона в Казани. Анатолий Константинович благодарность принял, отметив, правда, что с отъездом «клана Воробьевых» их родной гродненский регион испытал проблемы с развитием бадминтона. В начале нулевых республику покинула и Ольга Конон из Бреста, уехавшая поначалу в Польшу, а затем в Германию, где стала чемпионкой Европы.

Но сейчас отток спортсменов прекратился и в целом республика развивает этот вид спорта настолько, что укомплектовала аж две молодежные сборные, одна из которых в эти же сроки стартует на первенстве Европы. Минск, Витебск, Мозырь, названные Брест и Гродно развивают бадминтон с переменным успехом. Благодаря усилиям выходцев из этих регионов, по словам Анатолия Хмарука, сборная Белоруссии обошла в Казани команду Казахстана, где играл очень перспективный бадминтонист Дмитрий Панарин, которому предрекают большое будущее. Спарринг с ним, с лучшими представителями команд других стран — это то, чего не хватало белорусам, особенно нынешнему поколению, увы, потерявшему более года спортивной карьеры из-за пандемии.

Надо чаще встречаться — общий лейтмотив участников первых Игр стран СНГ, завершившихся в субботу в Казани. Фото ciskazan2021.com

Победили в Казани, теперь болеем за «наших парней» в Литве!

Финал мини-футбольного турнира между сборными России и Белоруссии вышел на загляденье. Возможно, заглядывались даже судьи, поскольку по итогам первого тайма были вопросы к хронометражу. Буквально полсекунды не хватило для того, чтобы засчитать первый гол россиян, наконец-то распечатавших ворота Кирилла Подобеда. То, что он творил на ленточке, — это высший класс, более десяти сейвов только за первый тайм. Белорусы огрызнулись только раз, когда едва не открыли счет, пробивая через себя. Но мастеров бисиклеты, подобных тем, что играли в пляжной сборной России, на площадке «Мираса» в этот день не было. Россияне, кстати, тоже дважды попробовали этот элемент, но уже во втором тайме.

— Красота какая, — прокомментировал директор «Мираса» Дамир Каюмов, отмечая мастерство футболистов. — Стоит отметить, что подобные соревнования — это некий аналог чемпионатов СССР, с такой же бескомпромиссной борьбой, какая там была. К примеру, в матче за третье место Кыргызстан вел в один мяч за минуту до сирены, но Узбекистан за 20 секунд перевернул ход поединка и вырвал бронзу — 4:3.



В финале забивали в итоге после комбинаций со скидками, а третий гол провел Александр Лукин, сделав дубль. Белорусы поменяли непробиваемого Подобеда на вратаря-гонялу, но капитан россиян Денис Субботин тоже был надежен в этот день.

Главный тренер Белоруссии Александр Черник тоже отметил своего голкипера: по его словам, вратарь «очень куражной и весь турнир отыграл очень ровно и надежно». В целом же отмечу, что среди игроков нашей команды есть выходцы из большого футбола, и некоторое время назад были проблемы даже со многими элементами мини-футбола, но ребята быстро схватывали, и в итоге мы дошли до финала, где дали бой сопернику.

Тренер чемпионов-россиян Сергей Белокуров поделился эмоциями:

— В моей жизни было много всего, в том числе два финала Лиги чемпионов с «Кайратом» из Алматы, победы в чемпионате Казахстана, но сегодняшняя победа с юношеской сборной России вызвала массу эмоций. Качество команды на турнире было очень серьезным, но мы были лучше остальных. По сути, этот состав собирал Константин Маевский, который сейчас находится в стане основной сборной страны, стартующей на чемпионате мира, поэтому я пожелаю нашим ребятам только победы!

