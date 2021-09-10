Минниханов попросил правительство России поддержать пострадавшие от засухи регионы

Президент РТ Рустам Минниханов попросил власти России оказать поддержку регионам, в том числе Татарстану, пострадавшим летом 2021 года от засухи. С просьбой поднять эту тему на правительственном уровне он обратился к вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко.

Минниханов обратил внимание, что аномальная жара ударила как по крупным и малым хозяйствам, так и по личным подворьям. По его словам, этим летом повторилась засуха 2010 года, сообщает пресс-служба президента Татарстана.

«Если в засушливом 2010-м удалось собрать лишь 700 тыс. тонн зерна, то в текущем году ожидаем 2,5 млн тонн вместе с кукурузой. Но этого явно недостаточно», — рассказал Чернышенко Минниханов.

Напомним, еще в июле в Гидрометцентре РТ заявили, что наблюдающийся с мая дефицит осадков в Татарстане привел к засухе, в связи с чем снизился прогноз на урожай. В республике с мая по июнь наблюдалось менее 60% осадков, а за две декады июля — около 40%, засушливая погода продолжалась. В Ульяновской области за май и июнь выпало 80% осадков, за две декады июля — 37%.

Татьяна Демина