Сотрудники мэрии Казани написали «Татарча диктант»

Сегодня к образовательной акции «Татарча диктант» присоединились сотрудники мэрии Казани. Замруководителя исполкома города Гузель Сагитова зачитала отрывок из воспоминаний «Чишмә моңы ничек җыр булды?» («Родник как песня») известного татарского писателя, фольклориста Гумера Баширова.



Писали диктант на татарском около 80 госслужащих, которые решили проверить свои знания языка Тукая. Проект был запущен Всемирным форумом татарской молодежи по аналогии с «Тотальным диктантом» и стал популярным.

— Количество участников акции подтверждает это. Сами оценки не столь важны, главное — это возможность вести статистику пишущих диктант, и эта цифра растет. Это не столько испытание и проверка знаний, сколько событие, объединяющее людей. Надо идти на этот диктант как на праздник, — призвала Гузель Сагитова.



Как сообщили в пресс-службе мэрии Казани, среди участников акции были те, кто свободно говорит на татарском языке, и те, кто знает язык на базовом уровне. Среди пишущих были представители структурных подразделений, а также руководитель Дирекции парков и скверов Казани Роберт Гарипов. К акции присоединилась и ведущий бухгалтер Комитета физической культуры и спорта Диляра Галятова. «Я знаю татарский язык на бытовом уровне, мне интересно проверить свои знания языка на литературном уровне. К сожалению, татарский язык стал забываться, но его нужно поддерживать и по возможности участвовать в таких мероприятиях», — пояснила она свое участие в акции.



В этом году «Татарча диктант» проходит в течение трех дней: для жителей Татарстана и Башкортостана основным днем проведения акции стало 10 сентября, для жителей других регионов России — 11 сентября, а для участников из стран зарубежья — 12 сентября.