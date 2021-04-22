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В Казани и Челнах на несанкционированных акциях задержали 76 человек

08:26, 22.04.2021
В Казани и Челнах на несанкционированных акциях задержали 76 человек
Фото: realnoevremya.ru

На несогласованных протестных акциях в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального в Казани задержали по меньшей мере 66 человек, в Челнах — десять, сообщает проект «ОВД-Инфо».

Сообщается, что не менее трех задержанных в Казани остались на ночь, в Челнах — не менее шести человек.

Отметим, что официальных данных от МВД о количестве задержанных пока нет.

UPD от 17:00: По данным «ОВД-Инфо» вчера в Казани на акции задержали 70 человек

Фото: realnoevremya.ru

По состоянию на вечер 21 апреля в несанкционированной акции по всей России в поддержку Алексея Навального приняли участие около 14,4 тысячи человек.

«Реальное время» сообщало о задержаниях участников акции на площади Тукая в Казани. Площадь оцепляли полицейские, людей не пускали в ТЦ ГУМ и в подземный пешеходный переход на улице Пушкина. Сообщалось об аресте сторонника Навального в городе.

МВД по Татарстану призывало жителей республики воздержаться от участия в несогласованных акциях, а также не ходить в те места, где будут проводиться митинги.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан
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