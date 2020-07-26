В Казани осудили сына бывшего судьи из Набережных Челнов

Фото: Пиксабей

В Казани вынесли приговор сыну бывшего судьи из Набережных Челнов Руслану Набиеву. Советский районный суд Казани признал его виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил к 4 годам колонии общего режима.

Суд установил, что в 2018 году Набиев, работая помощником прокурора, получил взятку в размере 1,2 миллиона рублей от родственников обвиняемого за «положительное» решение по уголовному делу.

Отец подсудимого — бывший судья Набережночелнинского районного суда Ирек Набиев, который ранее занимал посты председателя в Пестречинском и Менделеевском районных судах. С мая он находится в отставке по собственному желанию.

