В Казани осудили сына бывшего судьи из Набережных Челнов
В Казани вынесли приговор сыну бывшего судьи из Набережных Челнов Руслану Набиеву. Советский районный суд Казани признал его виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил к 4 годам колонии общего режима.
Суд установил, что в 2018 году Набиев, работая помощником прокурора, получил взятку в размере 1,2 миллиона рублей от родственников обвиняемого за «положительное» решение по уголовному делу.
Отец подсудимого — бывший судья Набережночелнинского районного суда Ирек Набиев, который ранее занимал посты председателя в Пестречинском и Менделеевском районных судах. С мая он находится в отставке по собственному желанию.
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