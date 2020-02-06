Гибель «Курска», покушение на Чубайса и другие дела нового главы Следкома по Татарстану

Руководителем Следственного комитета Татарстана назначили «варяга» из Башкирии

Больше года следственное управление СК РТ работало без официального руководителя: его обязанности исполнял генерал-майор юстиции Марат Зарипов. О том, кого же утвердят на эту должность, рассуждали давно, но ближе к концу осени возможных кандидатур становилось все меньше. Сегодня под вечер стало известно, что на должность руководителя Следкома РТ назначен Валерий Липский.

Свято место пустовало год

Следственному управлению Следкома по Татарстану целый год пришлось обходиться без шефа. С тех пор как в феврале 2019-го прежний руководитель СУ СК по РТ Павел Николаев покинул свой пост, эту должность никто не занимал. Все это время обязанности руководителя ведомства исполнял генерал-майор юстиции Марат Зарипов, но с сегодняшнего дня с назначением Липского и до его прибытия в республику руководит управлением с приставкой и.о. Руслан Залялиев (как сообщают «Реальному времени» источники в СУ СК по РТ).



Президент России Владимир Путин в январе прошлого года принял отставку Николаева в связи с истечением срока полномочий. По закону о Следственном комитете РФ руководители управления ведомства в субъектах РФ назначаются на срок не более пяти лет, и более двух сроков подряд на них находиться нельзя. Николаев возглавил татарстанский Следком после отставки Владимира Киршина, почти год исполнял обязанности в ранге и.о., в октябре 2011-го указом президента страны был назначен руководителем регионального управления Следкома в Татарстане, но только на два года. В 2013-м его переназначили еще на пять лет. Таким образом, второй срок полномочий генерал-лейтенанта юстиции Николаева истек в октябре 2018 года.



После отставки главу СУ СК по РТ «сватали» в Москву, федеральные СМИ называли его основным кандидатом на должность главного следователя столицы. Татарстанское СУ СК считается одним из лучших подразделений ведомства по стране, Николаева источники называли человеком «ближнего круга Бастрыкина» и очень сильной фигурой — более сильной, чем попавший в коррупционный скандал Александр Дрыманов. Напомним, последний ушел с поста руководителя ГСУ Следкома по Москве в мае 2018-го на фоне коррупционного скандала. В июле Дрыманова водворили в СИЗО по обвинению в получении взяток — 10 тысяч евро и части от 1 млн долларов. Первую, как считают следователи, генерал получил от заместителя, вторую передал бизнесмен, связанный с вором в законе Шакро Молодым — за освобождение криминального лидера Итальянца.



Но прогнозы не сбылись. Павел Николаев так и не стал главным следователем Москвы и до сих пор остается в Казани безработным. Единственная занимаемая им должность — президент татарстанской Федерации дзюдо.



Кто такой Валерий Липский

Полковник юстиции Валерий Липский — человек для Татарстана новый, здесь он до сих пор не работал, зато весь прошлый год провел в Башкирии на посту замруководителя республиканского Следкома.

Родился Липский в 1977 году в Тамбове в семье военного летчика. Учился на прокурорско-следственном факультете Военного университета Минобороны РФ, по окончании его в 1999 году последовательно занимал должности следователя и старшего следователя военной прокуратуры гарнизона Видяево (Военная прокуратура Северного флота).

С 2004 по 2007 год последовательно работал в прокуратуре Московской области: сначала старшим следователем, потом следователем по особо важным делам отдела по расследованию особо важных дел, убийств и бандитизма, а потом — заместителем Истринского городского прокурора.

С 2007 по 2016 год руководил следственным отделом по городу Истра СУ по Московской области. С 2016 года по январь 2019-го состоял в должности руководителя следственного отдела по городу Мытищи ГСУ СКР по Московской области.

14 января 2019 года Липского назначили заместителем руководителя Следкома Башкирии, и он полгода руководил ведомством с приставкой «и.о». В прошлогоднем списке из 100 самых влиятельных людей Башкирии, составленном аналитиками «Реального времени», он занимал 35-ю строчку. Многие ожидали, что приставку уберут, но в итоге кресло руководителя башкирского Следкома занял Денис Чернятьев из Челябинской области, а Липский так и остался его замом.

Сегодня Владимир Путин подписал указ о назначении Валерия Липского на должность руководителя СУ СК РФ по Республике Татарстан.

Подлодка «Курск», Чубайс, «дела таксистов» — громкие дела Липского до Башкирии

В свое время Липский входил в состав группы по расследованию гибели подлодки «Курск», когда в халатности обвиняли командующего Северным флотом. Еще в послужном списке нового главы татарстанского Следкома — расследование уголовного дела о покушении на Анатолия Чубайса, которое после большого количества экспертиз, назначенных Липским, передали в Генпрокуратуру РФ.

До назначения в Башкирию последние три года проработал в Мытищах. Здесь он расследовал уголовное дело преступной группировки, в которую входили сотрудники милиции, нападавшие на дальнобойщиков. Еще из резонансных дел, расследованных Липским, — дело местного предпринимателя, который сымитировал покушение на свое убийство, чтобы в последующем обвинить в нем своего иностранного партнера по бизнесу и завладеть его делом.

Липский расследовал дела об убийствах таксистов и хищению их машин, о похищении сына директора Шереметьевской топливной компании и последующем вымогательстве крупной денежной суммы.

Что удалось сделать за год в Башкирии

За последние месяцы под руководством Липского в Башкирии тоже расследовали немало громких эпизодов, в том числе и антикоррупционной направленности. Среди них — к примеру, уголовное дело, заведенное на главу администрации Краснокамского района и его заместителя. Их обвиняют во взяточничестве, воспрепятствовании предпринимательской деятельности и злоупотреблении полномочиями — они требовали 3,7 млн рублей за получения разрешений на демонтаж нефтепровода.

Возбудили уголовное дело на бывшего начальника райотдела комитета по управлению собственностью Иглинского района. Из-за его действий госземли в Иглино площадью более 100 гектаров и стоимостью более 1 млрд рублей продали всего за 2,1 млн рублей. Потом там построили коттеджный поселок, а землю распродали по частям. Сложность дела заключалась в том, что конечными приобретателями земли стали добросовестные граждане.

Широкий резонанс получило и дело по факту превышения должностных полномочий бывшим заместителем премьер-министра правительства республики — министром земельных и имущественных отношений. Он в обход конкурсных процедур организовал продажу двух земельных участков общей площадью более 170 соток, не находящихся в его распоряжении, по цене, заниженной примерно вдвое (на чем республика потеряла более 27 миллионов рублей). Сейчас он находится под домашним арестом.

