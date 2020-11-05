Дорогу к «заблокированному» поселку под Казанью построят за бюджетный счет за год

На «дорогу жизни» для поселка уйдет 28 млн рублей

Дорогу к поселку Татваленка, перекрытие которой обернулось скандалом и угрозой экологической катастрофы, готовятся привести в норму за счет бюджета республики, выяснило «Реальное время». Подведомственное Минтрансу Татарстана ГКУ «Главтатдортранс» сегодня разместил тендер на строительство подъездной автомобильной дороги к поселку. Начальная цена контракта — 28,8 млн рублей.

Из документации тендера следует, что длина проезда составит 1,7 км — подрядчику предстоит устроить подстилающий слой из песка и покрытие из щебеночно-песчаной смеси. Других подробностей работ не приводится. Однако ждать дорогу жителям поселка придется почти год: срок выполнения работ — август 2021 года.



Шлагбаум, экокатастрофа и уголовное дело

Короткая, но «неофициальная» дорога к поселку Татваленка появилась еще в 2011 году — тогда прежний застройщик расположенного неподалеку коттеджного поселка «Ясная поляна» начал ее обустраивать с выходом на автотрассу Казань — Боровое Матюшино. Судя по всему, речь в тендере идет именно о ней — протяженностью примерно 1,7 км. Однако проезд пересекал аж два магистральных трубопровода, по которым под давлением перекачивается нефть. Именно на этом участке работы и встали — они требовали крупных вложений. Позже приостановилось и строительство «Ясной поляны».

Дорогой, впрочем, пользоваться не перестали — через нее жители поселка Татваленка перемещались на своих легковушках. За все это время другой дороги они и не видели. Однако несколько месяцев назад дорога была перекрыта из соображений безопасности.

Нагрузка на дорогу, под которой проходят два магистральных трубопровода, значительно возросла после того, как на территории бывшей Ясной Поляны началось строительство элитного коттеджного поселка «Брайт парк». Вместо легковых автомобилей по необустроенной дороге — в особенности по участку, где расположены нефтепроводы — поехала спецтехника застройщика ООО «Корнер», продавливая грунт над трубами. Представители «Транснефти» тогда предупреждали, что допускать этого категорически нельзя — подобное нарушение

Как ранее писало «Реальное время», застройщик и не планировал обустраивать проезд через нефтепроводы в рамках строительства «Брайт Парка» —эта дорога вовсе в проекте не значится. Как и не были учтены обязательные в данной ситуации подъездные дороги к давно существующей трассе в поселок Татваленка. Так еще местные власти, в свою очередь, выдали разрешение на строительство коттеджного поселка, минуя тот факт, что застраиваемая территория перекрывает проезды к жилому массиву Татваленка.

Стоит пояснить, что поселок Татваленка относится к Приволжскому району Казани, однако дороги к нему ведут по территории Лаишевского района. Но при этом в районных администрациях откреститись от ответственности за содержание дорог.

В октябре ситуацию подогрел и тот факт, что республиканский Следком возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ч. 1 ст. 330 УК РФ (самоуправство). Из-за блокировки дороги. Примечательно, что дело возбуждено в отношении неустановленных лиц — в Следкоме и сегодня не называют возможных подозреваемых.

Однако Следком обращал внимание на негативные последствия ситуации: люди оказались отрезаны от цивилизованного мира, до них не могут добраться службы экстренной помощи. В результате одной из жительниц вовремя не была оказана медицинская помощь, поскольку машина скорой помощи не смогла доехать.

