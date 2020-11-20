Экс-начальник ОП «Горки» потерпевшему: «Вы предлагали мне стать вашей «крышей»?

В казанском суде владелец кафе «Восточная кухня» признался, что «беспредел товарища полковника» довел его до мыслей о суициде

Фото: Ирина Плотникова

Силовики Татарстана закрыли дело о розыске пропавшего еще летом 21-летнего Мухаммаджона Каримжанова — потерпевшего из дела экс-начальника ОП «Горки» Рафаэля Габбазова. Его дед опасался похищения, но оказалось — парня задержали за преступление в Краснодаре. Об этом «Реальному времени» стало известно накануне в Приволжском райсуде Казани. Там же дед «пропавшего» рассказал, как полицейские парализовали работу кафе, пугали клиентов, искали на его авто якобы перебитые номера, а еще припомнил слова «гражданина начальника»: «Быстрее заплатишь и быстрее вопрос решится...».

«Пропавшего» потерпевшего ждет суд за наркотики



На прошлом заседании Приволжский суд Казани оформил принудительный привод в отношении потерпевшего Мухаммаджона Каримжанова. Со старта процесса прошло больше трех месяцев, а он не появился ни на одном заседании. В итоге за это время суд никуда не продвинулся — огласили обвинение да продлили домашний арест подсудимому экс-начальнику отдела полиции «Горки» Рафаэлю Габбазову. Второй обвиняемый по делу — экс-глава «Татрыбхоза» Хайдар Гарифуллин — под подпиской о невыезде.

Дед Мухаммаджона, потерпевший владелец кафе «Восточная кухня» Абдурахманжон Каримжанов в августе уведомил суд и силовиков о пропаже внука и высказал опасения, что его могли похитить. К счастью, опасения не подтвердились. В октябре Каримжонов-старший получил весть от внука, что тот в Краснодаре и вскоре вернется в Татарстан. Когда этого не произошло, суд постановил — доставить пропавшего фигуранта принудительно.

Вчера председательствующий судья Артем Никифоров довел до участников процесса — приставы Мухаммаджона в Лаишевском районе не нашли, зато нашли полицейские:

«Лаишевский отдел МВД сообщает, что розыскное дело прекращено, поскольку его местонахождение установлено. Имеются сведения, что Каримжанов привлекается к уголовной ответственности в Краснодаре по ч. 1 ст. 228 УК РФ. 5 ноября его уголовное дело с обвинительным заключением поступило к заместителю прокурора Прикубанского административного округа Краснодара. В отношении Каримжанова избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении, в связи с чем его присутствие в Приволжском суде Казани не представляется возможным».

Внука хозяина «Восточной кухни» обвиняют в незаконном обороте без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ либо их аналогов в значительном размере. Максимальное наказание за это преступление — до трех лет лишения свободы.

В суде огласили рапорт следователя Следкома по РТ о наличии технической возможности допросить потерпевшего-обвиняемого по видеоконференцсвязи с Прикубанским судом Краснодара.

Судья поинтересовался — можно ли продолжить заседание в отсутствие застрявшего в Краснодаре потерпевшего. Подсудимые были против. Их адвокаты настаивали — подписка о невыезде не может служить препятствием для судебного допроса, ведь явка в суд — самая уважительная причина, стало быть, краснодарское следствие должно дать согласие.

Его допрос занял почти полтора часа

Каримжанов-старший высказался за то, чтобы «продолжать суд». Его представитель и гособвинитель Наталья Кожевникова также посчитали возможным начать процесс. В итоге суд пригласил за трибуну для дачи показаний Абдурахманжона Каримжанова. Его допрос занял почти полтора часа.

Напомним фабулу обвинений экс-начальнику ОП «Горки»:

покушение на получение взятки «за спокойную работу кафе» в 1 млн рублей через посредника;

превышение полномочий при проведении обыска с изъятием всей бухгалтерии и алкоголя по делу о грабеже цепочки и привлечением кафе к административной ответственности;

воспрепятствование предпринимательской деятельности ООО «Березка» Каримжанова с проведением ежедневных проверок;

превышение полномочий с дачей незаконных указаний о звонках в «112» и объявлении в розыск авто Каримжанова;

превышение полномочий с задержанием в 2017 году 17-летнего внука Каримжанова

Хайдару Гарифуллину предъявлено обвинение лишь в посредничестве взяточничеству, причем на предварительном следствии этот фигурант полностью признал вину. Рафаэль Габбазов все отрицает.

Хайдару Гарифуллину предъявлено обвинение лишь в посредничестве взяточничеству

«Габбазов командовал парадом»: потерпевший о последствиях женской драки

«До 4 января 2017 года у нас с правоохранительными органами никаких проблем не было», — так начал свой рассказ 69-летний предприниматель. С его слов, именно 4 января за час до полуночи в кафе «Восточная кухня» приехала некая женщина и еще через полчаса подралась с другой дамой. Обе были нетрезвы, вспоминает Каримжанов-старший: «Я их разнимал, вызывал полицию, полиция их забрала».

На следующий день в «Кухню» пришли сотрудники ОП «Горки», посмотрели записи пьяной драки с камер наблюдения, взяли объяснение и ушли. Дальше, по версии потерпевшего, события развивались так:

— 6 января в 23 часа кафе оцепили сотрудники ОМОНа и полиции, всего более 30 человек. Они зашли вооруженные в кафе, всех клиентов выгоняли, пугали, затолкали их в автобус. Мне никто даже не объяснил — с чем они пришли.

Обыск проводили, начиная со склада до моего кабинета. Габбазов там командовал парадом. Он не представился. Это потом я узнал, он — начальник отдела полиции «Горки». Подошел к нему — что вы делаете, товарищ начальник, я являюсь членом Ассоциации дружбы народов, показал ему удостоверение. Он на меня посмотрел и сказал: «За сколько ты купил его?». А потом положил удостоверение себе в карман. Больше я удостоверение не видел.

Я слышал, как Габбазов сказал своим: «Ребята, смотрите — там камеры». Потом пришел полицейский Салахов и отключил наши камеры видеонаблюдения. Я спросил: «Почему?», — «Это мешает нам работать», — сказал он.

Только когда они начали алкоголь таскать, я уже был вынужден обращаться к оперативникам — что вы делаете — и они мне предоставили постановление следователя Сабировой, что проводится обыск в связи с заявлением по цепочке. Оказывается, у одной из тех женщин, что подрались, цепочка пропала.

Когда цепочки они не нашли, начальник дал устное указание — забрать весь алкоголь. И сотрудники полиции начали таскать бутылки прямо на улицу, в машины. Я возмущался, и поэтому Замалиев — это начальник отделения угрозыска ОП «Горки» (ныне подсудимый по делу о подбросе оружия, — прим. ред.) начал записывать количество [изымаемого] алкоголя. Но при этом они очень грубо нарушили закон. Обычно при изъятии присутствует алкогольная инспекция — они каждую бутылку подробно описывают — год выпуска, марка, производитель, потом каждую бутылку опломбируют. Ничего этого полицейские не делали.



Всего по их описи изъяли 1 161 бутылку алкоголя, два кассовых аппарата, банковский терминал и все бухгалтерские финансовые документы. И с протоколом они меня обманули. Сказали сначала — подпиши, сейчас тебе копию дадим. А потом сказали — в отдел придешь, «отфотографируешь». В руки нам документ так и не дали.

Документы и аппараты они держали у себя 3 месяца. И на эти месяцы у нас парализовалась работа кафе — не смогли вовремя с налоговыми органами рассчитаться, с поставщиками, потому что все бумаги у них находились. Я много раз письменно обращался, чтобы вернули. Сказали — экспертизу будут проводить, но ничего не проводили.

По расчетам моего бухгалтера, на одном алкоголе с наценкой мы потеряли 800 тысяч рублей. И еще на 200 тысяч убытков кафе потерпело, потому что не могло работать 3 месяца.

Еще забрали тогда четыре сотовых телефона из нашего «стола находок». Если кто забывает из клиентов, мы возвращаем, а они их забрали. Еще изъяли два новых немецких кальяна по 8 тысяч за штуку.

Всего он нам принес убыток на 1 млн 205 тысяч рублей.

«Говорит, скоро тебя посажу и света белого не увидишь»

«7 января пришел участковый Гарифуллин, — продолжил свой рассказ потерпевший бизнесмен. — Он забрал все оригиналы документов на наш алкоголь — накладные от компаний «Татспиртпром», «Россич», «Алкоторг». Из-за моей неграмотности я у него никакой бумаги не потребовал. А они изъяли эти документы и никому их не показывали. В итоге мы пострадали.

Я много раз обращался на имя начальника полиции, чтобы вернули нам документы — никаких ответов не было. Замначальника угрозыска Замалиев приходил и говорил, что алкоголь закрыт на первом этаже отдела полиции, ключ — у Габбазова. Я Замалиеву говорю: «Имей совесть, отдай кассовый аппарат, нам нужно работать». И он отдал, хотя начальник по телефону его ругал. Разговор был при мне — мат-перемат.

20 марта сотрудники полиции на меня составили протокол о правонарушении в кафе и направили его в мировой суд. Но суд не нашел никаких правонарушений и прекратил дело. Такой же протокол был составлен 24 июня 2017 года и тоже мировой суд Приволжского района не нашел никаких правонарушений. Вот так нам начальник мешал работать и создавал психологическое давление. На том протоколе Габбазов прямо написал сотрудникам — договаривайтесь с судом.

А в марте — апреле в кафе пришел человек, представился Хайдаром, пригласил меня на беседу. Сказал — у тебя проблемы с МВД. Я говорю — нет у меня проблем с МВД. А он мне в деталях ситуацию, что происходило, и я поверил, что он представитель Габбазова. Сейчас этот Хайдар Гарифуллин сидит на скамье подсудимых.

Тогда он сказал: «Я могу решить этот вопрос с МВД». Спрашиваю: «Каким путем?», — «Заплатишь и вопрос решится». Я ему: «Как? Сколько?». Он говорит: «Миллион». Отвечаю: «Надо подумать, у меня нет таких денег. Он покушал и ушел, а потом появился в июне, позвал на улицу — айда, поговорим. Он сказал: «Я уговорил Габбазова на миллион». Я ему: «У меня нет». Он: «Ну смотри сам». И дает мне банковские реквизиты двух счетов, объясняет — на каждый нужно перевести по 500 тысяч рублей. Говорю ему: «Откуда я знаю, что это габбазовские счета, а не другого человека». Он говорит: «Тебе сейчас позвонят».

Через полчаса звонит женщина, говорит, что секретарь Габбазова и мне нужно срочно ехать в отдел полиции. Я приехал, сотрудники проводили меня до кабинета начальника. Кабинет из двух комнат. Он сказал — оставить телефоны, мобильники и ручки. А затем потребовал: «Сними обувь». Я говорю: «Не буду». Он в принудительном порядке заставил меня снять обувь.

У него на столе была куча бумаг и фото моей автомашины. Говорит мне: «Скоро тебя посажу и вообще света белого не увидишь». Я был в шоке. Очень расстроился и собрался уходить. А он показал мне визитки, там было написано — Гарифуллин Хайдар Харисович. Он говорит: «Делай, что этот человек тебе говорит, и твоя проблема решится». «Что надо делать?», — спрашиваю. Он говорит: «Платить». —«Тебе что ли?», — «Хайдару, все вопросы к Хайдару», — сказал он. А когда я уже уходил, он мне на ухо шепнул: «Быстрее заплатишь и быстрее вопрос решится». А я за 10—12 лет работы сам миллион ни разу не видел. Хотел машину продавать — но не получилось, она в кредите...

«В какой-то момент я сам готов был с четвертого этажа выкинуться»

Обыски и проверки в кафе проводились неоднократно. 18 мая 2017 года в кафе пришли в форменной одежде Габбазов и его заместители Хайруллин и Салахов. Никаких бумаг не предоставили. Начальник проверил алкоголь — это есть на записях видеонаблюдения. Салахов мне сказал: «Слушай, когда закроешь кафе? Иначе и кафе закроют, и тебя». Но я говорю: «Что делать. Бог есть. Это моя судьба».

20 мая в кафе пришли пять полицейских — пугали клиентов, выгоняли. Это проверка документов была.

15 июня в три часа ночи, когда мы заканчивали работу и проводили уборку в кафе, в гражданской одежде заходит Габбазов. Мой внук, тогда ему было 17 лет, стоял рядом с дверью, сказал ему: «Мужчина, кафе закрыто». Тот сразу стал агрессивно — «Ах ты мне запрещаешь зайти, где твои документы?». А сам не представился никому. Внук вытащил копию паспорта. «Это не документ — поехали», и он потащил внука в машину, обыскал, что было у него в карманах, вызвал наряд и отправил несовершеннолетнего. Хотя мы ему показывали нотариально заверенное согласие родителей, чтобы внук меня сопровождал, поскольку у меня сахарный диабет. А он мне руку на плечо положил и говорит: «Слушай, старый, когда заплатишь?». Я говорю: «Нет возможности».

Тогда он полез обыскивать меня, все карманы проверил и нашел мой рабочий диктофон. У меня с памятью проблемы, я вечером после разговоров с поставщиками сам себя проверяю. Габбазов увидел телефон: «Ты меня записываешь?». Я говорю: «Мы же встречу не назначали, я не готовился, это рабочий диктофон». А он меня тоже затолкал в машину и привез в отдел.

В отделе мне плохо стало — сахар стал повышаться, давление. Чуть сознание там не терял. Говорю Хайруллину — мне плохо, вдруг помру, позвоните в скорую. Отвечает: «У нас телефон не работает». Я вынужден был там ходить, кричать: «Люди, помогите! Я умираю». Потом из кабинета вышла женщина — начальник ПДН, спросила — зачем издеваетесь над пожилым человеком, забрала меня в свой кабинет, дала водички, успокаивала. Мне стало получше.

Из отдела нас в итоге отпустили и вернули все вещи, кроме диктофона. Но в администрацию Кировского и Московского районов, в комиссию по делам несовершеннолетних направили материал по моему внуку. Я тоже поехал. Но там нам сказали — никаких нарушений нет, идите домой.

24 июля в кафе приходил участковый — я думал, очередная проверка. А он говорит: «Проверяем не кафе, а твою машину — она в угоне и с перебитыми номерами». Я все документы показал, он проверил и ушел.

3 августа из-за незаконных действий Габбазова, который не показывал сопроводительные документы на алкоголь, я был оштрафован на 20 тысяч районным судом и еще на 300 тысяч арбитражным судом. В решении суд указал — алкоголь конфисковать и уничтожить в моем присутствии как контрафакт. 2,5 года этот алкоголь находился в Госалкогольной инспекции, и часть — у него в отделе.

Причем Габбазов направлял бутылки на экспертизу в алкогольную инспекцию и в МВД, и в МВД дали отрицательное заключение. Однако следователь СК Самигуллин два раза эту же продукцию отправлял независимым экспертам, и обе экспертизы были положительными!

Часто в наше кафе посылали сотрудников ОМОНа. Они всегда приходили и клали всех посетителей и сотрудников на пол, издевались над ними 30—40 минут. Приходили 2 сентября, 29 октября, 3-4-5 ноября, есть видеозаписи, можно посмотреть.

На нас было такое давление, что даже алкогольная инспекция досрочно отозвала лицензию. В какой-то момент я сам готов был с четвертого этажа выкинуться. Такое состояние было. Меня друзья и жена остановили — сказали, что ты, все пройдет.

29 октября, когда я на своем автомобиле «Тойота Лэнд Крузер» двигался по улице Вишневского, меня останавливают гаишники, проверяют документы. А потом говорят, ваша машина арестована, а вы задержаны. Я говорю, с какой радости? Они, машина с перебитыми номерами. И отправляют меня в ОП «Горки». Я им говорю, почему, улица Вишневского относится к ОП-2, а они, заинтересованное лицо Габбазов. Я звоню жене, срочно свяжись с адвокатом... В отдел я зашел уже вместе с ним.

Полицейский Салахов мне говорит, если хочешь уйти, машину оставь, она с перебитыми номерами и в угоне. Я говорю, не может быть, купил ее в салоне, в кредит. Давайте делать экспертизу. Они не хотели, но после вмешательства адвоката были вынуждены отправить авто на экспертизу на Оренбургский тракт. Там проверили — с машиной проблем нет, дали нам справку и отпустили.

Защитник Хайдара Гарифуллина Наиль Газетдинов интересовался — кто присутствовал при первом и втором визите его клиента в «Восточную кухню» и может это подтвердить

Подсудимый: «Вы предлагали взятку полковнику Габбазову?»

После вопросов гособвинителя потерпевшего атаковали адвокаты. Защитник полковника Владимир Гусев поинтересовался — какие именно бухгалтерские документы изъяли в кафе. Каримжанов отвечал, журнал расчета с поставщиками, зарплата, налоги — шесть разных. «И как помешали эти тетрадочки налоги платить?» — уточнил адвокат. «Там вся информация была», — отвечал Каримжанов.

Защитник Хайдара Гарифуллина Наиль Газетдинов интересовался, кто присутствовал при первом и втором визите его клиента в «Восточную кухню» и может это подтвердить. «Видеонаблюдение», — отвечал владелец заведения, которое в настоящее время закрыто. Также адвоката интересовало, из чего Каримжанов сделал вывод, что Гарифуллин представляет интересы Габбазова. Потерпевшему пришлось повторить, незнакомец Хайдар знал о деталях действий полиции 5-6-7 января, а позже Габбазов демонстрировал визитку с его данными и советовал делать так, как тот говорит.

Попутно выяснилось — на переданных для перечисления миллиона реквизитах фамилия получателя не значилась, только номера счетов. Дальше к допросу предпринимателя подключился подсудимый Рафаэль Габбазов. И начал провокационно:

— Вы лично по своей инициативе предлагали взятку полковнику Габбазову за общее покровительство кафе и возврат алкогольной продукции?

— Нет.

— Предлагали ли вы Габбазову стать «вашей» крышей, что означает — покровительство за денежные услуги?

— Не предлагал. Он сам заставлял. Такое давление было...

Дальше к допросу предпринимателя подключился подсудимый Рафаэль Габбазов

Также экс-начальник ОП поинтересовался — к кому за помощью по возврату алкоголя обращался Каримжанов и кого отправлял на переговоры с Габбазовым. Тот отвечал — общался с начальником угрозыска Замалиевым. Далее подсудимый спросил потерпевшего, вы ранее судимы? Тот ответил отрицательно. «А привлекались к ответственности по коррупционным преступлениям?», — продолжил Габбазов. «Прошу снять этот вопрос, он не имеет отношения к делу», — обратился к суду потерпевший.

Судья согласился. Уже за рамками процесса защитник Габбазова пояснил «Реальному времени», что вопрос его клиента не был случайным и в биографии потерпевшего была история с обвинением в даче взятки инспектору ЦТУ Минэкологии по результатам проверки цветочного павильона на улице Шамиля Усманова. В 2008 году предпринимателя наказали за преступление условным сроком в 2 года.

В ходе допроса обвиняемый пенсионер МВД также поинтересовался, каким образом сотрудникам кафе начислялась зарплата, если бухгалтерия была изъята и своевременно ли производились отчисления в Пенсионный фонд. Потерпевший дал понять, что не готов обсуждать эти вопросы без бухгалтера. Далее Габбазов озвучил фамилии трех сотрудников ОП «Горки» — действующего участкового и двух уволенных за систематическое нарушение дисциплины и потребление спиртного в отделе — и поинтересовался, в каких отношениях с ними состоит Каримжанов. «Ни в каких», — отвечал потерпевший.

По ходатайству гособвинителя Кожевниковой в суде огласили протоколы 4-5 допросов хозяина «Восточной кухни». В них прозвучало, что, по мнению Каримжанова, помимо полицейских проверок Габбазов добавлял работы прокурорам, налоговикам и санврачам. «Жалобы не подтверждались, но сколько моих нервов было потрачено», — сетовал предприниматель. А еще рассказывал об июльском обыске по заявлению о краже куртки, которое он считает сфабрикованным, поскольку никто из клиентов ни о какой пропаже одежды претензий не предъявлял.

На этом допрос завершился и в заседании был объявлен перерыв. На следующем заседании суд планирует перейти к допросу свидетелей. А если не подведет техника — связаться и с потерпевшим-обвиняемым в Краснодаре.