В Казани лишили статуса судьи осужденную Марину Фирсову

Фото: «Реальное время»

Сегодня Квалифколлегия судей Татарстана прекратила полномочия судьи Ново-Савиновского райсуда Казани Марины Фирсовой. Основанием для такого решения стал вступивший в силу обвинительный приговор в отношении Фирсовой по делу о мошенничестве. По данным «Реального времени», на заседание ККС РТ условно осужденная не пришла.



Заседание Квалифколлегии прошло под председательством Радика Гилманова, с участием зампреда Верховного суда РТ Максима Беляева и председателя Совета судей Татарстана Романа Гафарова.

Судейские полномочия этой служительницы Фемиды были приостановлены еще в мае 2019 года, когда она получила статус подозреваемой в уголовном деле. Первоначально сотрудники Следкома по РТ инкриминировали ей посредничество во взятке 50 тысяч рублей, однако позже предъявили обвинение в мошенничестве на ту же сумму. Вину фигурантка дела на следствии и в суде не признала.

В Казани процесс не пошел. Дело против судьи рассматривалось за пределами Татарстана. В августе 2020-го Ленинский райсуд Ульяновска признал ее виновной в афере с получением 50 тысяч рублей в мае 2017 года от адвоката Юлии Халиковой (также лишенной этого статуса) за положительное решение по апелляционной жалобе, поступившей на рассмотрение в Ново-Савиновский райсуд Казани к другому судье.

В ноябре в Ульяновском облсуде осужденная и ее защитники настаивали на оправдании. Апелляционная инстанция не нашла оснований для отмены приговора. Защита планирует обжаловать итоговые решения в кассации.