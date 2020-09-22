Суд оставил в силе приговор о пожизненном заключении для отчима-убийцы из Менделеевска
Сегодня четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде оставил в силе приговор Верховного суда Татарстана о пожизненном лишении свободы жителя Менделеевска Айнура Харисова. Информация об этом появилась в картотеке суда.
Харисов, обвиняемый в тройном убийстве, 21 июля был приговорен Верховным судом РТ к пожизненному заключению. Он признан виновным в убийстве супруги, сына и пасынка, а также в покушении на жизнь еще одного ребенка.
Пожизненное заключение для Харисова запросил прокурор Татарстана Илдус Нафиков.
В зале Верховного суда РТ обвиняемый запросил для себя высшую меру наказания: «Ваша честь, прошу приговорить к смертной казни».
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