Матвей Козин — о шоу «Голос»: «Появился спортивный интерес, захотелось взять эту высоту»

Вокалист из Зеленодольска попал на проект лишь с пятой попытки и уверенно дошел до полуфинала

Фото: предоставлено Матвеем Козиным

Сегодня вечером вокалист из Зеленодольска Матвей Козин выступит в полуфинале 13-го сезона шоу «Голос». На слепых прослушиваниях к певцу, который смог пройти в проект лишь с пятой попытки, обернулись все члены жюри. Он выбрал Хиблу Герзмаву, которая теперь называет подопечного «большим русским медведем». «Интуиция подсказала мне, что я нужен ей в этом проекте больше всего», — говорит исполнитель. О том, может ли труд заменить музыкальное образование, в чем вокалисты похожи на театральных актеров и почему в честь Матвея Козина назвали звезду в созвездии Большой Медведицы, — артист рассказал в интервью «Реальному времени».

«Ты должен выйти на сцену и показать свой большой русский голос»

— Матвей, поздравляю с прохождением в полуфинал шоу, вы уже проделали огромный путь. А что осталось за кадром, какие радости или трудности не увидели зрители?

— Трудности были, когда не получалось попасть на «Голос». Вновь и вновь пробуешь, перебарываешь себя. А радость — когда наконец получилось, ты в шоу и достигаешь своих целей.

— В этом году вы не в первый раз подавали заявку на проект. Сколько раз приходили на отборочный тур, что мотивировало не сдаваться?

— Это был пятый раз. После второго отказа у меня начал появляться спортивный интерес, просто захотелось взять эту высоту.

Думаю, в этот раз получилось потому что, во-первых, за эти пять лет я сильно подрос. А во-вторых, наверное, звезды так сошлись. Надеюсь, число 13 станет для меня счастливым.

— Вы рассказывали, что идею принять участие в «Голосе» предложила ваша жена.

— Да, изначально это был ее импульс, чтобы я поехал на шоу. Мне это как-то не было интересно. Но попав туда, я понял, какой отправной точкой это может стать для меня как для артиста, какой рост можно получить благодаря работе в этом проекте и даже просто благодаря попыткам пройти туда, ведь это постоянное преодоление себя. Кто-то попадает с первого раза. В моем случае все оказалось сложнее, я карабкался на эту гору.

предоставлено Матвеем Козиным

— Вы выбрали в качестве наставника Хиблу Герзмаву, которая рьяно боролась за вас на слепых прослушиваниях. Как вам с ней работается?

— У нас в команде прекрасные отношения, наставница самая чудесная. Человек, который отдает свою любовь без остатка, который всегда помогает, подсказывает. Вот как мама, знаете, такое отношение. Но может быть и строгой, если что-то делаешь не так.

— Какой ее совет больше всего вам запомнился?

— Недавно она назвала меня ее «большим русским медведем». Сказала: «Ты должен выйти на сцену и просто показать свой большой русский голос».

— Вы общались и с остальными членами жюри, какие они в жизни?

— Мы не очень часто пересекаемся, потому что в основном работа ведется внутри команды. Но, конечно, все наставники разные. Антон Беляев — музыкант в доску, что и показывает на всех своих репетициях. Очень открытый, добрый человек с чувством юмора. Баста такой же. Наверное, там царит более расслабленная, дружеская атмосфера. У нас она скорее рабочая, академическая. Хибла Герзмава — оперная певица, это немножко другой стиль.

предоставлено Матвеем Козиным

«Минтимер Шарипович подарил мне звезду на небе»

— В детстве вы не учились в музыкальной школе. Это не помешало вам победить в фестивале «Созвездие — Йолдызлык» и поступить на бюджет в ГИТИС. Как складывался ваш путь в музыке?

— Он начался с того, что я просто полюбил музыку и решил ею заниматься. Сам — не после музыкальной школы, училища или консерватории. Просто понял, что мне нравится взаимодействие со звуками, инструментами, что я могу что-то даже сам придумать… Такой путь у меня был и продолжается до сих пор.

— ГИТИС сыграл роль в вашем становлении, как вокалиста?

— Там я впервые задумался о том, что над этим стоит работать. У меня была прекрасная преподавательница Анжелика Владимировна Маркова, которая много лет работает в команде Гарика Сукачева, у нее свой джаз-квинтет. Она открыла мне самые первые упражнения, которые я начал незамедлительно выполнять. Мои одногруппники могут подтвердить, что, приходя с учебы в десять вечера, я каждый день занимался по листочкам, которые давала мне Анжелика Владимировна. Я, возможно, не понимал вообще, что делаю, что это за упражнения такие. Но могу открыть секрет: по этим листочкам я занимаюсь до сих пор. Скоро будет 13 лет.

предоставлено Матвеем Козиным

Еще я пять лет занимаюсь академическим вокалом. То, что мне дали в ГИТИСе, — как спортивный зал. Если все время заниматься, то будешь в форме, но для дальнейшего роста этого было мало. Вообще я всегда тянусь к тому, чтобы узнать что-то новое, особенно в мастерстве вокалиста.

Я написал Рузилю Гатину, нашей казанской оперной звезде. Он посоветовал своего педагога, Алису Владимировну Лабзину. Я не планирую уходить в оперную музыку, потому что начинать заниматься этим нужно чуть раньше. Но, приходя на каждый ее урок и уходя с него, я понимаю, что мир для меня опять заиграл новыми красками, о которых я раньше даже не знал.

— Правда ли, что после вашей победы в «Созвездии» в вашу честь назвали одну из звезд в созвездии Большой Медведицы?

— Да, Минтимер Шарипович Шаймиев подарил мне звезду на небе. В «Пирамиде» на гала-концерте за сценой стояли я и Дина Гарипова. И мы понимали, что кто-то из нас сейчас займет первое место, а кто-то получит Гран-при. Дина вышла получать первое место. А я очень удивился, что Гран-при досталось мне.

— Вы говорили, что пришли на «Голос» победить, и в первую очередь — самого себя. Победа над собой — что это значит для вас?

— Это про то, о чем мечтает каждый артист. Держать каждого зрителя в зале во внимании и показывать все свое мастерство, при этом оставаясь собой, — это и значит победить себя. Находиться на сцене «Голоса» для меня необычайно волнительно. Тем более сейчас, когда будут прямые эфиры, ведь это двойная ответственность.

Матвей Козин (в центре). предоставлено Матвеем Козиным

— Если вам предложат песню, которая вам совсем не откликается, откажетесь?

— Мы сейчас работаем в команде, и Рафаэль Сафин, который занимается с нами аранжировками и песнями, поделился очень важной и правильной мыслью: нужно, как артисту, уметь перевоплощаться. По-моему, этим все сказано. Материал разный, и мы в команде из этапа в этап немножко меняем направление, играем стилями, жанрами. Если я не вижу себя в каком-то из них, то просто учусь перевоплощаться. Это как в театре. Когда тебе дают роль, она может тебе не понравиться, но важно уметь присвоить ее и полюбить.

«Самая яркая эмоция — когда ко мне повернулся первый наставник»

— Вы преподаете в академии Игоря Крутого в Казани. Чувствуете какую-то поддержку местного коммьюнити?

— Я приезжаю после каждого этапа, и детки все чаще начинают со мной фотографироваться, родители уже начинают подходить. Конечно, я никому не отказываю. У нас вообще в академии создана такая атмосфера, что я хожу туда не как на работу. У нас прямо семья, которая тебя поддерживает.

— Какие впечатления от участия в «Голосе» стали для вас самыми яркими? Подготовка, общение с наставниками, выступления?

— Самая яркая эмоция — это когда на слепых прослушиваниях ко мне повернулся первый наставник. По стечению обстоятельств, это была Хибла Герзмава. Но также возникают безумно приятные эмоции, которые поднимают тебя над землей, когда во время репетиции что-то получается, когда наставник говорит что-то очень личное, приятное, что ты даже не ожидал услышать про себя. Конечно, это придает много сил, начинаешь верить в себя еще больше.

Знаете, это как качели. У артиста не бывает постоянства. Ну, наверное, есть такие артисты, как Сергей Лазарев, у которых всегда все круто звучит, но у нас день на день не приходится. Что-то может получиться, что-то нет, об этом и Хибла говорит. Зависит от многих факторов. Когда получается — классно, когда нет — бываешь очень расстроен, приходишь домой и просто спасаешься поддержкой семьи.

— Кстати, как близкие относится к вашему участию в шоу?

— Все очень переживают, особенно супруга, мама. Каждый раз стараются меня оградить, что ли, даже от каких-то бытовых неурядиц. Мне все кажется, сейчас закончится «Голос», и я уже не буду таким номером один (смеется). Шучу, конечно. Просто постоянно есть большое понимание того, что я делаю, уважение и поддержка.

— Какие отношения складываются с коллегами по цеху? Какое оно — закулисье «Голоса»?

— У нас в команде прекрасные отношения. Сейчас нас трое, с Давидом Саникидзе отлично общаемся, Ксюша Чугунава тоже очень приятная девушка. Я остался меж двух грузин. Когда встречаемся с ребятами — не только из своей команды, но и из других — можем сидеть часами, шутить, ухохатываться, общаться на какие-то темы. Чувствуется, что все заряжены на позитив и думают о том, что делают на сцене, а не о том, кто дальше пройдет. Не витает это в воздухе.

предоставлено Матвеем Козиным

«Раньше вообще хотел взять мамину фамилию, но потом подумал, что папа сильно обидится»

— Какие творческие планы вы строите на будущее?

— Я пишу тексты, музыку, у меня есть друзья, которые помогают с аранжировками. Планирую запустить YouTube-канал, где с друзьями-музыкантами буду играть свою музыку в жанре импровизации, петь. Собираюсь строить сольную карьеру, выступать на сцене со своими песнями — заниматься тем, чем должен каждый автор-исполнитель. Такие большие нелегкие планы.

— Получается, планируете собственное шоу?

— Я очень люблю электронную музыку, и у меня есть разные интересные устройства, на которых я могу в режиме реального времени создавать ее и преломлять. Что-то вроде диджеинга, но немножко другое.

— И музыка всегда будет звучать по-разному?

— Она всегда будет звучать так, как не будет больше никогда. Это как спектакль, который должен играться в сотый и в сто первый раз абсолютно по-разному.

предоставлено Матвеем Козиным

— Вы сейчас работаете над альбомом?

— Сейчас я выпускаю релизы. На данный момент у меня вышел второй трек, через две-три недели будет третий. Думаю, за годик наберется 10-12 композиций, которые будут доступны на всех площадках. Выпускаю их под псевдонимом NOVICKY — это девичья фамилия моей мамы. Раньше вообще хотел взять ее фамилию, но потом подумал, что папа сильно обидится. Это польская фамилия, мне кажется, она довольно сценическая.

— Многие участники воспринимают «Голос», как трамплин в своей карьере. А вы?

— Я стараюсь об этом не думать. Хочу отдать все в руки Господа и надеяться, что это в лучшую сторону изменит мою жизнь, на которую я и не жалуюсь, честно говоря. Понимаю, что скоро шоу в любом случае закончится, а жизнь продолжится, и моя творческая карьера, надеюсь, тоже. Конечно, хотелось бы, чтобы связи с наставницей присутствовали в моей жизни, потому что мы очень сильно привязались к ней. Ну и конечно, если говорить про наставников, то я мечтал бы поработать с каждым из них. Мне кажется, каждый, кто сидит в кресле в этом году, — это №1 в своем направлении.

— Не думаете о переезде в Москву после шоу?

— Я одинаково люблю и Москву, и Казань. Музыка федерального уровня развивается в основном в Москве: здесь студии, больше возможностей, никому я сейчас Америку не открываю. А Казань давно стала моим городом, я очень люблю ее. И Зеленодольск тоже люблю. Планов нет, есть мечты.