Как казанские нефтехимики задают тренд на открытость

Фото: Динар Фатыхов

На днях на брифинге в кабмине РТ отметили открытость нефтехимических предприятий. Так, к примеру, в декабре 2023 года «Казаньоргсинтез» установил автоматическую станцию контроля состояния воздуха в своей санитарно-защитной зоне в режиме реального времени и передает данные Министерству экологии. Редакция «Реального времени» обратилась в пресс-службу предприятия, чтобы узнать, что представляет собой эта система и как КОС снижает воздействие на окружающую среду, наращивая при этом производственные мощности. Подробности читайте в нашем материале.

Мощность растет, воздействие на окружающую среду — нет

— За последние 20 лет мощности производства «Казаньоргсинтеза» выросли почти в два раза. При этом воздействие на окружающую среду осталось на том же уровне как по выбросам загрязняющих веществ в атмосферу, так и по массе сброса загрязняющих веществ в водный объект. В то же время за последние 20 лет масса образованных отходов сократилась почти на 50%, — рассказал руководитель предприятия по экологии Александр Жалюк.

Дело в том, что все новые проекты имеют одну знаковую для компании цель — снижение воздействия на окружающую среду и ведение экологически ответственного бизнеса. Один из таких примеров — новая установка изопропилбензола, введенная в эксплуатацию в сентябре 2023 года.

В декабре прошлого года после модернизации был запущен реактор В. предоставлено пресс-службой «Казаньоргсинтеза»

В новой технологии производства изопропилбензол получается на основе твердого цеолитного катализатора, который способен работать без замены несколько лет. По истечении этого срока он не становится отходом, а возвращается производителю для регенерации. Благодаря смене технологии, сокращаются сточные воды. Выросла глубина переработки, из того же объема сырья получается больше целевого продукта и меньше побочного — смол.

Обновление и реконструкция позволили на 20% снизить выбросы в атмосферу, а также уменьшить потребление энергоресурсов на 68%. Кроме того, уменьшилось потребление сырья на 2,5%, а выход целевого продукта — изопропилбензола — стал выше. При этом сама установка стала вдвое компактнее.

Санкции не помеха

Эксперты отмечают, что, несмотря на сложную макроэкономическую среду и высокую ключевую ставку, предприятие продолжает реализовывать долгосрочную инвестиционную программу для улучшения экологических показателей, роста объемов производства и повышения эффективности.

В июле 2024 года завершилось полное техническое перевооружение двух печей пиролиза, в результате которого увеличилась их мощность на 31,5%. Проект такого типа впервые в России был реализован на основе отечественных технологий. Благодаря полному техническому перевооружению удельные выбросы в атмосферу от двух печей пиролиза снижены на 15%. Этого удалось достичь за счет применения новых горелок, а также благодаря более высокой энергоэффективности новых печей.

Новая установка изопропилбензола, введенная в эксплуатацию в сентябре 2023 года. Дмитрий Печенкин

В декабре прошлого же года после модернизации был запущен реактор В. Этот проект замыкает цепочку обновления трех линий полимеризации. Модернизация реактора позволит увеличить выпуск полиэтилена высокой плотности на 120 тыс. тонн в год, а общая проектная мощность производства выросла на 20%, до 660 тыс. тонн в год. Этот проект также реализован без участия иностранных вендоров.

Модернизация включает в себя инновационные решения, которые снижают воздействие на окружающую среду. Кроме того, улучшена система очистки этилена — основного сырья для производства полиэтилена. Это повышает качество продукции, энергоэффективность и снижает влияние на окружающую среду.

— Отсутствие сбоев в программе реконструкции технологической линии производства говорит о том, что в современных условиях, когда идет изменение логистических цепочек и перенаправление потоков продукции на рынки дружественных стран, КОС оказывается готовым к таким изменениям и даже наращивает выпуск продукции. Мне, как экологу, особенно импонирует то, что в ходе реконструкции осуществлена модернизация реактора, заменена продувочная емкость и реализован еще ряд нововведений, который позволит при увеличении производства практически в 3 раза оставить на прежнем уровне выбросы в атмосферу, — прокомментировал «Реальному времени» доцент кафедры инженерной экологии КНИТУ Аркадий Ярошевский.

Планы на 2025 год

Предприятие вышло на финальную стадию реализации проекта по рекуперации побочных газов. Система использует охлаждение и мембранное разделение для извлечения этилена, азота и тяжелых углеводородов из побочных газов, после чего они будут возвращены в технологический процесс. Использование технологии системы рекуперации позволяет возвращать в производственный процесс углеводородные газы, снижая выбросы на факельной установке. Проект будет реализован до конца 2025 года. В результате эффективность производства повысится в три раза, а объемы выбросов на факельной системе снизятся.

На конец 2025 года запланирован и пуск ПГУ-250. Этот проект обеспечит «Казаньоргсинтезу» собственное энергоснабжение за счет использования вторичных энергоресурсов (метано-водородной фракции, являющейся побочным продуктом производства этилена), что снизит выбросы парниковых газов.

Также в 2025 году планируется вывод из эксплуатации и ликвидация старых производств ЭП-40 (этилена), что позволит снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 6%.

«Казаньоргсинтез» объявил о курсе на полную открытость еще в 2022 году. Тогда впервые запустили экскурсию по производству. Дмитрий Печенкин

Промышленный туризм — первый шаг к открытости

«Казаньоргсинтез» объявил о курсе на полную открытость еще в 2022 году. Тогда впервые запустили экскурсию по производству. Частью масштабной программы промышленного туризма на предприятии мог стать любой желающий. За три с лишним года более 4 тысяч человек, среди которых экоактивисты, жители близлежащих районов, журналисты, школьники, студенты и гости столицы, смогли посетить производственную площадку и по-новому посмотреть на нефтегазохимическую отрасль — технологичную, безопасную, экологичную.

На «Казаньоргсинтезе» была презентована первая в своем роде библиотека городских запахов. Дмитрий Печенкин

— Это очень важный шаг, который дает возможность узнать о деятельности предприятия. Даже я, когда в первый раз попал на эту экскурсию, сделал для себя много открытий. Побывать на таком крупнейшем не только в республике, но и в стране предприятии, пройтись по нему пешком, увидеть, как все это работает, это дорогого стоит. Я знаю, что школьники, студенты приезжали на экскурсии. Это здорово, — рассказал заместитель ректора по научной работе Института проблем экологии и недропользования Академии наук РТ Дмитрий Иванов.

— «Казаньоргсинтез» — предприятие, которое, безусловно, несет нагрузку на окружающую среду, но, как оказалось, его деятельность сопричастна со множеством мифов и стереотипов, благодаря их открытости, возможности просмотреть на производство изнутри, я лично избавилась от многих стереотипов, связанных с их деятельностью. Например, для меня было открытием, что ночное зарево над той частью города не имеет никакого отношения к «Казаньоргсинтезу», — поделилась с журналистом «Реального времени» экоактивист общественного движения «Дыши Казань» Гузелия Гиматдинова.

Специалисты мобильной эколаборатории проводят отборы проб вместе с жителями ЖК «Салават купере» и других жилых районов. Дмитрий Печенкин

Экобот на защите экологической ситуации в городе

Следующим шагом «Казаньоргсинтез» выпустил на линию мобильную эколабораторию, которая отслеживает качество воздуха на границе предприятия, а также по запросу жителей в жилых кварталах. Передвижная лаборатория принимает участие в образовательном процессе всех ступеней, начиная со школ. Специалисты мобильной эколаборатории проводят отборы проб вместе с жителями ЖК «Салават купере» и других жилых районов.

В начале 2024 года КОС установил автоматическую станцию отбора воздуха, позволяющую осуществлять контроль качества воздуха в режиме онлайн. О нем как раз и упоминал министр в своем выступлении на брифинге. Все показания станция передает в Минэкологии.

— Для проведения производственного экологического контроля предприятие также использует собственную передвижную лабораторию. В год проводится более 460 тысяч измерений по 18 загрязняющим веществам, и они тоже передаются в министерство, — подчеркнул Александр Шадриков.

Экобот «Лаборант» — это уникальная разработка, созданная отечественными специалистами. Дмитрий Печенкин

Стоит отметить, в этом году «Казаньоргсинтез» расширил набор инструментов для мониторинга состояния атмосферного воздуха на предприятии и на границе санитарно-защитной зоны. Впервые в химической отрасли здесь начали использовать экобот.

Экобот «Лаборант» — это уникальная разработка, созданная отечественными специалистами. Передвижная минилаборатория может проводить контроль состояния воздуха на территории предприятия, на границе санитарно-защитной зоны, а также за ее пределами. Он работает как автономно, так и под управлением оператора. Техническое оснащение позволяет проводить контроль по 9 показателям качества воздуха одновременно. Экобот собирает и анализирует данные в реальном времени, предоставляя результаты в виде графиков, таблиц и диаграмм.

Оснащение камерами и аудиоаппаратурой позволяет фиксировать дополнительные данные для экологического контроля. Благодаря этим возможностям процесс контроля становится более точным и оперативным.

На «Казаньоргсинтезе» сформировали общественный совет. В него вошли жители города. Дмитрий Печенкин

Общественный совет — «площадка для неудобных вопросов»

С целью сделать максимально прозрачными механизмы общественного контроля деятельности предприятия и вывести диалог с жителями Казани на качественно новый уровень на «Казаньоргсинтезе» сформировали общественный совет. В него вошли жители города — врачи, преподаватели, экологи, ученые, священнослужители, представители власти города и республики.

— Для многих исторически сложилось впечатление, что «Казаньоргсинтез» находится за забором, это отдельное какое-то государство, и никто не знает, что происходит внутри. Сейчас мы эти границы растворили. Мы открыты, мы хотим вместе созидать. Каждый, кто посетит производство, будь то член общественного совета или промышленный турист, должен уехать, понимая роль и важность деятельности нашего предприятия. Наша цель — добропорядочное соседство и открытый диалог, — объясняет такой подход в работе генеральный директор Айрат Сафин.

Члены общественного совета отмечают, что эта площадка стала рабочим инструментом для налаживания контактов с предприятием.

— Я ценю эту площадку за возможность задавать вопросы, в том числе неудобные, напрямую руководству и получать на них ответы. Стоит отметить, что они действительно открыты в этом плане. Какие-то вопросы присылала письменно, ни разу не оставили их без внимания, — рассказала член совета Гузелия Гиматдинова.

«Казаньоргсинтез» запустил в прошлом году первый этап экологической тропы. Дмитрий Печенкин

Экотропа в 5 минутах езды

Заместитель ректора по научной работе Института проблем экологии и недропользования Академии наук РТ Дмитрий Иванов тоже входит в состав общественного совета. По его словам, задача совета заключается не в том, чтобы просто формально собраться, а в обсуждении насущных проблем и возможности предложить свои идеи.

— Благодаря такому диалогу нам уже удалось реализовать несколько совместных проектов. Например, Академия наук в партнерстве с «Казаньоргсинтезом» запустила в прошлом году первый этап экологической тропы. Мы надеемся, что в этом году реализация этого проекта продолжится, — рассказал ученый.

Особенность экотропы — расположение в городском лесопарке Лебяжье, в 5 минутах езды от предприятия «Казаньоргсинтез». Дмитрий Печенкин

Особенность экотропы — расположение в городском лесопарке Лебяжье, в 5 минутах езды от предприятия «Казаньоргсинтез». В 2023 году ученые Академии наук Республики Татарстан провели исследование лесного массива и обнаружили 800 видов представителей фауны и флоры, из них более 70 занесены в Красную книгу Республики Татарстан. Кроме того, на экотропе встречаются деревья-долгожители и растения-биоиндикаторы, которые могут существовать только в благоприятных природных условиях.

Экотропа стала частью большого туристического маршрута «Волжская тропа», который проходит вдоль правого берега Волги в Татарстане, и проекта «Экотропы СИБУРа».

Казанцы активно участвовали в семейном экофестивале «Вместе просто», который прошел в рамках программы «Твои зеленые привычки». Дмитрий Печенкин

Экопросвещение

В 2024 году предприятие реализовало ряд мероприятий, направленных на защиту окружающей среды и формирование экосознания среди жителей города. Одним из главных проектов стало поддержание возрождения Волжско-Камской популяции сокола-балобана. Этот вид занесен в Красную книгу и требует особого внимания к своему сохранению.

Казанцы активно участвовали в семейном экофестивале «Вместе просто», который прошел в рамках программы «Твои зеленые привычки». Эти мероприятия нацелены на формирование у жителей новой культуры потребления и ответственного отношения к природе.

Важной частью работы предприятия стали экоуроки «Вторая жизнь пластика» для школьников. Эти занятия помогают детям осознать значение переработки отходов и научиться утилизировать пластик экологически безопасным способом.

При поддержке руководства города прошли «Чистые игры» на Глубоком озере, которые собрали множество участников, совместно убравших территорию от мусора. Это стало не только практическим вкладом в чистоту природы, но и отличной возможностью для жителей объединиться ради общей цели.

Важной частью работы предприятия стали экоуроки «Вторая жизнь пластика» для школьников. Дмитрий Печенкин

Кроме того, совместно с жителями города был создан арт-объект из пластиковых крышечек, установленный перед стадионом «Ак Барс Арена». Этот проект демонстрирует, как можно творчески подойти к проблемам экологии, привлекая внимание к вопросам вторичной переработки.

Кульминацией экологических мероприятий стал «День экологии» на «Казаньоргсинтезе», где прошла дискуссия на тему «Где место промышленных предприятий в большом городе» и была презентована первая в своем роде библиотека городских запахов. Вечерняя экскурсия по предприятию стала яркой иллюстрацией прозрачной работы компании и открытости к взаимодействию с населением.