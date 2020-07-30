Камиль Бузыкаев: «Скандальная карикатура была не про Казань, а про Казантип»

Уфимский карикатурист — о башкирской власти, шиханах, Красном паше и татаро-башкирских «холиварах» в преддверии переписи

Фото: Валерий Шахов / bashinform.ru

«Я убежденный хабировец», — говорит о себе известный башкирский карикатурист Камиль Бузыкаев. Но признает, что в вопросе сохранения шиханов его взгляды кардинально расходятся с позицией главы Башкортостана. В прошлом году художник взялся за непривычное для себя дело: начал готовить 4-серийный фильм о советском дипломате Кариме Хакимове. В интервью корреспонденту «Реального времени» Бузыкаев рассказал подробности об этом кино, сообщив, когда зритель увидит его документальную ленту. А еще — не без юмора вспомнил скандалы, связанные с его творчеством, высказал свое отношение к региональным властям и поведал о совместном проекте со студией «Муха». Кроме того, наш собеседник, который оказался потомком Салавата Юлаева, поделился своим мнением относительно татаро-башкирских «холиваров», разгоревшихся в информационном поле в преддверии переписи населения.

«Из британской папки вскрываются просто фантастические факты о Кариме Хакимове»

— Камиль, расскажи о фильме про Карима Хакимова (советский дипломат, первый полномочный представитель Советской России в арабских странах, — прим. ред.), который ты сейчас готовишь. Как возникла идея его снять? Кто поручил?

— Его мне никто не поручал. Так получилось, что мы эту тему вовремя «раскачали». Мы — это я и Ильгиз (Владислав) Юсупов — правозащитник, юрист. Его потрясла история выходца из Бижбулякского района Карима Хакимова. Влад стал искать информацию о нем в наших архивах, но ничего толком не нашел. Поскольку Советская Россия боролась с англичанами за влияние на Ближнем Востоке, то он посчитал, что в английских архивах эти сведения должны быть. Мы обратились в Лондон — и нам эти архивы рассекретили. В прошлом году мы съездили в Лондон, получили право на использование этих документов. И потом при информационной и технической поддержке администрации главы Башкортостана начали эту работу.

Нам пошел навстречу представитель МИДа — седьмой посол России в Саудовской Аравии Олег Борисович Озеров. Он нам сказал: «Если делаете такие дела, то будьте добры согласовывать с Министерством иностранных дел». Мы заключили партнерское соглашение с МИДом. Курирует нас замминистра Михаил Леонидович Богданов, специальный представитель РФ в странах Ближнего Востока.

Мы два раза были в Саудовской Аравии, встречались с простыми людьми, официальными, с представителями медиа из телевидения, кино, министерства культуры. Были встречи и с членами королевской семьи. Ведем плотное общение через интернет с людьми, которые изучают жизнь и деятельность Карима Хакимова на посту дипломатического представителя Страны Советов.

Фото: Валерий Шахов / bashinform.ru

В прошлом году мы съездили в Лондон, получили право на использование этих документов. И потом при информационной и технической поддержке администрации главы Башкортостана начали эту работу

— Ты ездил в Великобританию, в Саудовскую Аравию — это стоит немалых денег. Вам кто-то дал на это грант?

— Сначала это были свои деньги. Мы смогли заинтересовать людей бизнеса. Потом нам оказало поддержку правительство нашей республики.

Работу над сценарием мы начали с самого первого дня — с мая прошлого года, когда мы только обсудили эту тему, и Влад Юсупов предложил мне сопродюсерство.



— У нас о Красном паше знают разве что в Башкирии и Татарстане, и еще узкий круг специалистов.

— Олег Борисович так активно участвует в подготовке фильма из-за того, что он, находясь в Саудовской Аравии, глубоко заинтересовался этой темой. Да, в России только спецы знают про Карима Хакимова. Эту значимую фигуру изучают студенты, чья будущая деятельность связана с дипломатией, востоковедением, историей.

Из британской папки вскрываются просто фантастические факты. Карим Хакимов был настоящим воином. Он собственными руками, опытом защищал Каабу. Шла война разрозненных племен. Англичане делали ставку на шерифа Мекки Хусейна. Приехавший Карим Хакимов в этой обстановке сумел наладить отношения со всеми воюющими сторонами, был в Йемене. И он поставил на Абдельазиза Аль-Сауда.

— Получается, он правильно сориентировался, на чью сторону склонятся весы?

— Он угадал, а англичане ошиблись. И в письме Чемберлену английские дипломаты писали: «Русский переиграл нас». Отмечу, мы для всех них — русские, независимо от национального происхождения. Хакимов организовал поставки в Саудовскую Аравию муки, тканей и, стыдно сказать, керосина, потому что в то время там еще нефть не добывали. Сейчас в Саудовской Аравии высший сорт муки называется «московская». При содействии Красного паши Абдельазиз смог объединить разрозненные племена и организовать свое государство…



Фото bashinform.ru

Мы хотели найти какого-то общего объединяющего героя для двух народов. Но после того, как в интернете начали выкладывать информацию, там такие баталии начались... И мы, видя эту войну в «Фейсбуке», решили не акцентироваться на этом

«Для всех Карим Хакимов был русским дипломатом, интернационалистом»

— Ты был на родине Хакимова (в селе Дюсаново), изучал документы. Все-таки, кто он был по происхождению — татарин или башкир?

— В данном случае мы с Владом рассуждали так: он татарин, я башкир. Мы хотели найти какого-то общего объединяющего героя для двух народов. Но после того, как в интернете начали выкладывать информацию, там такие баталии начались... И мы, видя эту войну в «Фейсбуке», решили не акцентироваться на этом. Кто-то выкладывает одни документы, кто-то — его автобиографию. Есть письма, которые он пишет на башкирском языке маме, есть письма, которые написаны на татарском. И об этом можно спорить до бесконечности. Для всех Карим Хакимов был русским дипломатом, интернационалистом, горел идеей мировой революции. Пускай об этом спорят историки. Мне Хакимов важен как личность.

— Когда планируется выпустить этот фильм?



— Мы планировали его выпускать к 28 ноября, когда в Уфе будет праздноваться 130-летие Карима Хакимова. Думали, мы в этот день покажем хотя бы одну серию из четырех. Но из-за COVID-19 мы выпали на полгода, хотя у нас были договоренности и с саудовской стороной. Наверное, к этому дню покажем какие-то бэкстейджи и тизер. Проект у нас не ограничивается одним фильмом. Для детишек мы хотим сделать героизированный комикс про Карима Хакимова.



— Сам будешь его рисовать?

— Да, я. Есть еще люди, которые помогут. Рисовать комикс одному человеку довольно тяжело. Мы его представим тоже в ноябре. И еще у нас есть согласованный план: после всего этого мы снимем художественный фильм при поддержке Министерства культуры РФ.

— Раньше ты не выступал в роли продюсера?

— Не выступал. Раньше я труд продюсера представлял по известному мему: девчонка снимает трусы и спрашивает: «А ты правда продюсер?». Ничего подобного, работа, оказывается, та еще.



БСК, Кристина… Я им сразу сказал: «Купите индульгенцию и живите спокойно». Нет, не покупают

«Скандальная карикатура была не про Казань, а про Казантип»

— В прошлом году ты рисовал скандальную карикатуру на Казань с девушкой легкого поведения, за которую пришлось извиняться…

— Это вообще не про Казань, а про Казантип было.

— Вот оно как?

— Ну да. Смотрю, какой хайп. Думаю, ну чего я буду возражать? И пошло-поехало. Шучу, конечно, но кое-чему меня этот урок научил.

— После этого тебя татары простили за ту шутку?

— Умные татары не обиделись.

— Порой ты довольно едко высмеиваешь различных деятелей Башкирии, России, зарубежья. Не угрожал ли тебе кто-нибудь судом или иными карами?

— Скажем так, было, расправой угрожали. Побить грозились. Нельзя обижаться на людей за то, что их мозги не готовы воспринимать ту или иную информацию. Поэтому я игнорирую.

— Ты уже столько нарисовал карикатур на «Башкирскую содовую компанию» или на ЛГБТ-защитницу Кристину Абрамичеву…

— БСК, Кристина… Я им сразу сказал: «Купите индульгенцию и живите спокойно». Нет, не покупают.



«Был за Хабирова, а потом откажусь от него?»

— Касательно БСК — не изменилось ли за последние годы твое отношение к шиханам?

— Да, я выступал против разработки и дальше выступаю. Пока эта волна не пошла, я знал, что есть такая вещь, как шиханы. Но у меня они никакого возбуждения не вызывали. Я знал о них только из этикетки на местном пиве. И точно так же я бы прожил всю жизнь, если бы не оказался вовлеченным во всю эту борьбу. Года два назад я впервые залез на эту гору.

Что возмущает? Во времена Рустэма Закиевича (Хамитова, — прим. ред.) государственное предприятие — башкирскую «Соду» — продали совершенно посторонним людям в обмен на дурацкие акции какой-то придуманной компании. Если бы этого не было, народ бы, наверное, и слова не сказал или вошел бы в положение. Но когда на глазах у республики нагло украли завод, который ежегодно приносит дивидендов в 10—11 млрд рублей в обмен на ничего не стоящие бумажки, разумеется, это возмущает всех. И если бы это государственное предприятие сказало: «Блин, ребята, послезавтра не на чем будет работать», и стало бы копать гору, я думаю, никто бы слова не сказал. Я знаю, что кучу людей возмущает именно бесстыжее хамское воровство.

Когда на глазах у республики нагло украли завод, который ежегодно приносит дивидендов в 10-11 млрд рублей в обмен на ничего не стоящие бумажки, разумеется, это возмущает всех

— По-моему, многих возмущает не это. А то, что их уникальный природный объект хотят уничтожить, оставив вместо него «белые моря», нарушенную экосистему.

— У меня в Учалах этих гор множество (но они не такие же, конечно, — у нас не шиханы, не остатки подводных организмов). Я вырос посреди Урала, меня горами вообще не удивить.

— И твоя позиция не изменилась, даже несмотря на то, что Радий Хабиров, которого ты уважаешь, озвучил противоположное мнение и отдал Куштау в разработку?

— Да, я твердый убежденный хабировец. Но я против того, чтоб этот завод претендовал на что-то. Вот если бы у тебя купили автомобиль, ты продал кому-то свою машину. А через год человек приходит к тебе и говорит: «У меня бензин кончился, заправляй его дальше». Понимаешь, ты продал механизм, пользуйся, модернизируй, движок поставь, сиденья поменяй, но меня не трогай, больше я тебе ничего не обещал. Завод есть — бери его.

— Многие всерьез говорят, что нынешние власти региона тебя купили, поэтому ты их так поддерживаешь.

— В случае с шиханами я себе изменять не могу. Выступал за шиханы, а потом откажусь от них? Был за Хабирова, а потом откажусь от него? Так не бывает. Просто наши точки зрения не совпали по этому вопросу.

— Я не заметил, чтоб ты делал обидные карикатуры на Радия Хабирова, на Ростислава Мурзагулова или Рустема Ахмадинурова.

— Я рисую их. Рустем — мой студенческий друг. И вот он на правах старого студенческого друга звонит и говорит: «Ну зачем ты Радия Фаритовича обидел?» Бывает, Радий Фаритович обижается — правда, он быстро отходит. Например, я рисовал, как он на бульдозере заезжает на гору-шихан. С тем же Ростиславом у меня тоже дружеские отношения, и на него рисую. Рустема Ахмадинурова тоже могу подколоть — нарисовать на руках у Валуева.

— Кстати, о тебе многие узнали благодаря Мурзагулову, который несколько лет назад начал постить твои рисунки в «Фейсбуке».

— Ростислав высоко ценит. Но когда он все подгреб под «Башинформ», я его нарисовал лежащим, как будто он съел все газеты и журналы, даже пошевелиться не может. Вроде, он немножко пообижался, но виду не подал. Говорит: «Ладно, работа такая». Эти ребята прошли огонь и воду, умеют извлекать зерно из мусора.

Абсолютно другие люди — комики, репостят все — и Светлаков, и Галыгин, и Харламов

«Люди разные — кто-то обижается и предпочитает не замечать»

— Ты продолжаешь в своих скетчах высмеивать религиозных деятелей — православных и мусульманских. Но обратил внимание, полгода назад ты встречался с муфтием Башкортостана Айнуром Биргалиным, вы обнимались, по-доброму разговаривали. Почему к Айнуру хазрату такие теплые чувства?

— Потому что он мой земляк, он же учалинский.

— А учалинские безгрешные?

— Не без косяков. Я понимаю, что Айнур — парень молодой. Я взглянул в его глаза — он прямо смотрит… Этот парень мне нравится, он такой настоящий. Если ревниво смотреть, ты найдешь, до чего докопаться в человеке. А если ты смотришь на него благодушно, он проходит мимо твоего сарказма. Примерно так — в случае с Айнуром Биргалиным или Ахмадинуровым.

— Он еще не заслужил твоей карикатуры?

— Он не отжег еще ничего такого. Он очень аккуратный парень.

— Твои рисунки репостили Джулиан Ассанж, Ходорковский. Кто еще реагировал на твое творчество?

— Из ТНТ комики — Гарик Харламов, Вадим Галыгин. Павел Дуров что-то репостил у себя. Хоккеисты постоянно репостят, они это любят. Когда Овечкин с Кузей (Евгений Кузнецов, — прим. ред.) в позапрошлом году выиграли Кубок Стэнли, они праздновали, а на столе лежали мои рисунки. Они передали мне карточки НХЛ со своими подписями.

— Ты недавно нарисовал команду «Зенит» с разбитым кубком. Была реакция от футболистов или болельщиков?

— Кто-то тэгнул Дзюбу. Люди разные — кто-то обижается и предпочитает не замечать. Абсолютно другие люди — комики, репостят все — и Светлаков, и Галыгин, и Харламов. С тем же Галыгиным мы хотели что-то сделать совместно, но в итоге не договорились по цене.

— Огромный баннер на матч ФК «Уфа» — это твоя инициатива или заказ клуба?

— Пиар-служба ФК «Уфа» ко мне обратилась: «Давай что-нибудь замутим?». Они хотели что-то связать с COVID, поддержать врачей. Я говорю: «Лучше врачам денег дать». В итоге я нарисовал, они распечатали.

Пиар-служба ФК «Уфа» ко мне обратилась: «Давай что-нибудь замутим?». Они хотели что-то связать с COVID, поддержать врачей. Я говорю: «Лучше врачам денег дать»

«К этим татаро-башкирским холиварам я отношусь отрицательно»

— В нашем интервью ты рассказывал, что у тебя в предках был Салават Юлаев. Многие посчитали, что это была первоапрельская шутка.

— Нет, это реально. Есть родословная-шежере. Моя мама — потомок его дочери. И род моей мамы идет от внучки Юлая Азналина.

— В преддверии переписи усилились татаро-башкирские споры. При этом у тебя жена — татарка, а ты башкир. Как дома решаете этот вопрос?

— Жена у меня — татарка, но теща белоруска. Дети разговаривают на русском.

— Получается, они не учат родной язык?

— Учат. Когда мы в прошлом году могли ездить в деревню, они со своими сверстниками там общались.

А к этим татаро-башкирским холиварам я отношусь отрицательно. Хотя иной раз меня подмывает что-нибудь написать, когда я вижу какой-то пафос или несправедливость. Но я себя удерживаю. У меня супруга — татарка, мой товарищ Влад — татарин. Кстати, у Влада самые близкие друзья — два башкира и русский. Поэтому я стал понимать, что Влад в эти холивары не лезет из-за этого. Эти холивары прекратятся только тогда, когда все поймут, что другие — тоже неплохие люди, когда мы возлюбим ближнего, как самого себя.

Я не знаю, почему милейший, добрейший человек, садясь за клавиатуру, превращается в какого-то монстра. Тяжело мне это понять. С другой стороны, я и сам хочу что-то злое написать. Но потом думаю: не надо, задену того, другого, лучше воздержусь. Когда я сталкиваюсь с оголтелым неприятием чужой точки зрения и навязыванием своей, я сейчас привык писать в личку: «Нам надо пожить отдельно». И отправляю его в бан. Потом могу разбанить. Мне 52 года, буду я что-то доказывать такому же 52-летнему другу, что он неправ? Зачем мне это надо?

Эти холивары прекратятся только тогда, когда все поймут, что другие — тоже неплохие люди, когда мы возлюбим ближнего, как самого себя

— На прошлой неделе появилось видео Рамили Саитовой, привязавшейся к армянским девушкам. Не пытался ли ты подобные вещи высмеять в своем творчестве?

— Тут такой тяжелый клинический случай, а это так раскачали. Мне просто стало стыдно. Очень тягостное впечатление оставил этот случай. Я никак не комментировал. Просто написал «Мдя». Не считаю, что нужно как-то интерес к этому подогревать, тем более — рисовать.

— Камиль, а тебе не бывало стыдно за свои карикатуры?

— Нет. Мне иногда кажется, что я был слишком жестковат. С другой стороны, когда я рисую, я как будто земли не чую под ногами. Это происходит быстро. Иногда со стороны смотрю за своей рукой — она что-то рисует прикольно. Я не подаю руке команду: «Зажми эту мышцу, дерни эту». Как рисуется, так и рисуется. Поэтому, может быть, я был жестковат в рисунках, но главное, чтобы рисунок оказал какое-то воздействие. А если кого-то оскорбил — попробуй докажи, что именно тебя нарисовал. Я насчет этого не беспокоюсь.