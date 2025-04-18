Фатих Амирхан — полностью, без советской цензуры
В Доме татарской книги представили первую половину академического издания классика литературы XX века
В Казани в Доме татарской книги презентовали первые три тома академического издания произведений Фатиха Амирхана. Книги вышли в конце прошлого года, а на исходе текущего «Таткнигоиздат» выпустит еще три. Причем часть текстов в наше время будет опубликована впервые, в частности в произведения вернули отцензурированные в советское время фрагменты. В следующем году исполнится 140 лет со дня рождения писателя, публициста и драматурга.
Было четыре, стало шесть
Работу по подготовке издания в Институте языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова АН РТ начали в 2021 году, рассказала научный сотрудник отдела текстологии ИЯЛИ Гульназ Хуснутдинова. Это не первый опыт института в подготовке академических изданий: до этого здесь работали над шеститомником Тукая, 15-томниками Гаяза Исхаки и Галимжана Ибрагимова. На очереди — новое издание Шарифа Камала.
Три тома готовили шесть текстологов, по два — на каждый том: Эльмера Галимзянова и Фания Файзуллина, Гульнара Зайниева и Гульназ Хуснутдинова, Аниса Алиева и Гульчира Ханнанова.
Как напомнил заместитель директора по научной работе ИЯЛИ Олег Хисамов, первое издание сочинений Амирхана вышло в СССР в 1941-м, потом в 1957–1958-х был двухтомник, а в 1984–1989 годах появилось собрание из четырех книг. Тем не менее творчество Амирхана, писавшего, кажется, все, кроме стихов, полностью никогда не было представлено.
— В первых трех томах собраны литературные произведения Амирхана, — указывает Хуснутдинова. — Хоть и считается, что его творчество изучено, когда мы принялись за исследование, выяснилось, что до этого нам еще далеко.
Первый татарский герой инклюзии
Фатих Амирхан родился в 1886 году, он чуть старше Габдуллы Тукая. Амирхан с поэтом вместе и работал, и дружил, их номера в гостинице «Амур», откуда Тукая увезли в Клячкинскую больницу, были по соседству.
Шакирд медресе «Мухаммадия», в юности он стал частью студенческой организации «аль-Ислах», требующей реформы образования. Позднее жил в Москве, работал редактором первого татарского детского журнала «Тәрбият әл-әтфаль», редактировал газету «Аль-Ислах», писал для газеты «Кояш», журналов «Ялт-Йолт» и «Аң». В 1907 году Амирхана разбил паралич, который приковал его к инвалидной коляске. При этом в том же году вышел первый его рассказ «Сон в канун праздника»/«Гарәфә кич төшемдә», с которого открывается первый том, куда вошли произведения 1907–1911 годов. Во втором томе — рассказы 1912–1924 годов. В третьем — роман «На перепутье»/«Урталыкта» и пьесы. В 4–5 томах будут его публицистические, критические статьи. А в шестой том войдут записи писателя, письма, документальные материалы.
Некоторые произведения Амирхан серьезно переписывал, даже после первого издания, делая текст более понятным для простого народа. Поэтому, говорит Хуснутдинова, текстологи использовали последние варианты, работали с текстами, сравнивали изменения, сокращения — они все учтены и описаны в каждом томе. Есть тексты, которые печатаются и в первоначальном варианте. Произведения снабжены объяснениями, комментариями, в книгах цитируется критика современников. Как и полагается в случае издания дореволюционной литературы, переводом снабжены все заимствованные слова из турецкого, персидского, османского и других языков.
— Возможно, обычному читателю это будет не так интересно, — говорит Хуснутдинова. — Но людям, которые занимаются литературой как наукой информация в этих книгах будет полезна.
И конечно, о Тукае
Работавший над третьим томом как научный редактор заведующий отделом литературоведения ИЯЛИ Альфат Закирзянов отмечает еще одну особенность писателя:
— Амирхан не мог жить без Тукая, но в своих статьях его открыто критиковал. Эта искренность была одним из способов достижения дружественных отношений. Раньше в книгах мы получали отцензурированные версии. Теперь же мы можем оценить его творчество в полной мере.
К примеру, указывает Закирзянов, в советских изданиях из текстов вымарывались упоминания Амирханом коллеги, Гаяза Исхаки, который после революции стал в СССР персоной нон грата.
— В «Фатхулле хазрате» в связи с Исхаки пропало целых две страницы, — добавила Фания Файзуллина. — Читатель не поймет, где что упущено, чтобы это понять, нужно прочитать их заново.
Самые известные произведения Амирхана — романтическая повесть «Хаят» и сатирическая «Фатхулла хазрат». В новом издании писатель открывается по-новому, поскольку здесь и неизданные в советское время фрагменты произведения. В частности, обнаруженная несколько лет назад вторая часть «Хаят», малоизвестные рассказы, указывает Хуснутдинова.
— В четвертом томе новинок, кажется, 75%, — отмечает академик АН РТ Дания Загидуллина. — Они открывают Амирхана с другой стороны. В них он предстает как один из ведущих политических и общественных деятелей. Когда читала их в рукописи, думала — если бы Амирхан не был обездвижен, он бы стоял на уровне Садри Максуди и Юсуфа Акчуры.
На один день в связи с презентацией эти тетради можно было увидеть и на выставке, так же, как и знаменитые архивные фото. Три тома Амирхана напечатаны тиражом в 2000 копий, значительная часть распределена по библиотекам, а зайдя в книжный магазин, корреспондент не смог найти первую часть, только вторую и третью. Возможно, учитывая, что автор умер почти 100 лет назад, стоит выложить их в общий доступ?
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.