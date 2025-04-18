Фатих Амирхан — полностью, без советской цензуры

В Доме татарской книги представили первую половину академического издания классика литературы XX века

Каждый том снабжен комментариями текстологов и критическими статьями современников. Фото: Радиф Кашапов

В Казани в Доме татарской книги презентовали первые три тома академического издания произведений Фатиха Амирхана. Книги вышли в конце прошлого года, а на исходе текущего «Таткнигоиздат» выпустит еще три. Причем часть текстов в наше время будет опубликована впервые, в частности в произведения вернули отцензурированные в советское время фрагменты. В следующем году исполнится 140 лет со дня рождения писателя, публициста и драматурга.

Было четыре, стало шесть

Работу по подготовке издания в Институте языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова АН РТ начали в 2021 году, рассказала научный сотрудник отдела текстологии ИЯЛИ Гульназ Хуснутдинова. Это не первый опыт института в подготовке академических изданий: до этого здесь работали над шеститомником Тукая, 15-томниками Гаяза Исхаки и Галимжана Ибрагимова. На очереди — новое издание Шарифа Камала.

Три тома готовили шесть текстологов, по два — на каждый том: Эльмера Галимзянова и Фания Файзуллина, Гульнара Зайниева и Гульназ Хуснутдинова, Аниса Алиева и Гульчира Ханнанова.

Как напомнил заместитель директора по научной работе ИЯЛИ Олег Хисамов, первое издание сочинений Амирхана вышло в СССР в 1941-м, потом в 1957–1958-х был двухтомник, а в 1984–1989 годах появилось собрание из четырех книг. Тем не менее творчество Амирхана, писавшего, кажется, все, кроме стихов, полностью никогда не было представлено.

— В первых трех томах собраны литературные произведения Амирхана, — указывает Хуснутдинова. — Хоть и считается, что его творчество изучено, когда мы принялись за исследование, выяснилось, что до этого нам еще далеко.

Гульназ Хуснутдинова — один из текстологов второго тома. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Первый татарский герой инклюзии

Фатих Амирхан родился в 1886 году, он чуть старше Габдуллы Тукая. Амирхан с поэтом вместе и работал, и дружил, их номера в гостинице «Амур», откуда Тукая увезли в Клячкинскую больницу, были по соседству.

Шакирд медресе «Мухаммадия», в юности он стал частью студенческой организации «аль-Ислах», требующей реформы образования. Позднее жил в Москве, работал редактором первого татарского детского журнала «Тәрбият әл-әтфаль», редактировал газету «Аль-Ислах», писал для газеты «Кояш», журналов «Ялт-Йолт» и «Аң». В 1907 году Амирхана разбил паралич, который приковал его к инвалидной коляске. При этом в том же году вышел первый его рассказ «Сон в канун праздника»/«Гарәфә кич төшемдә», с которого открывается первый том, куда вошли произведения 1907–1911 годов. Во втором томе — рассказы 1912–1924 годов. В третьем — роман «На перепутье»/«Урталыкта» и пьесы. В 4–5 томах будут его публицистические, критические статьи. А в шестой том войдут записи писателя, письма, документальные материалы.

Четырехтомное советское издание. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Некоторые произведения Амирхан серьезно переписывал, даже после первого издания, делая текст более понятным для простого народа. Поэтому, говорит Хуснутдинова, текстологи использовали последние варианты, работали с текстами, сравнивали изменения, сокращения — они все учтены и описаны в каждом томе. Есть тексты, которые печатаются и в первоначальном варианте. Произведения снабжены объяснениями, комментариями, в книгах цитируется критика современников. Как и полагается в случае издания дореволюционной литературы, переводом снабжены все заимствованные слова из турецкого, персидского, османского и других языков.

— Возможно, обычному читателю это будет не так интересно, — говорит Хуснутдинова. — Но людям, которые занимаются литературой как наукой информация в этих книгах будет полезна.

Альфат Закирзянов работал над третьим томом. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

И конечно, о Тукае

Работавший над третьим томом как научный редактор заведующий отделом литературоведения ИЯЛИ Альфат Закирзянов отмечает еще одну особенность писателя:

— Амирхан не мог жить без Тукая, но в своих статьях его открыто критиковал. Эта искренность была одним из способов достижения дружественных отношений. Раньше в книгах мы получали отцензурированные версии. Теперь же мы можем оценить его творчество в полной мере.

К примеру, указывает Закирзянов, в советских изданиях из текстов вымарывались упоминания Амирханом коллеги, Гаяза Исхаки, который после революции стал в СССР персоной нон грата.

— В «Фатхулле хазрате» в связи с Исхаки пропало целых две страницы, — добавила Фания Файзуллина. — Читатель не поймет, где что упущено, чтобы это понять, нужно прочитать их заново.

Тетради «Хаят». Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Самые известные произведения Амирхана — романтическая повесть «Хаят» и сатирическая «Фатхулла хазрат». В новом издании писатель открывается по-новому, поскольку здесь и неизданные в советское время фрагменты произведения. В частности, обнаруженная несколько лет назад вторая часть «Хаят», малоизвестные рассказы, указывает Хуснутдинова.

— В четвертом томе новинок, кажется, 75%, — отмечает академик АН РТ Дания Загидуллина. — Они открывают Амирхана с другой стороны. В них он предстает как один из ведущих политических и общественных деятелей. Когда читала их в рукописи, думала — если бы Амирхан не был обездвижен, он бы стоял на уровне Садри Максуди и Юсуфа Акчуры.

— Мы, как текстологи, когда изучали «Хаят», отметили, что он писал ее в отдельных тетрадях, в начале каждой ставя даты, — говорит Файзуллина. — Мы знаем, что в оставшемся после него списке говорится о десяти тетрадях «Хаят», у нас на руках сейчас шесть. Судьба четырех нам неизвестна. Из этих шести четыре Амирхан написал в сентябре — октябре 1912 года. Следующие две тетради он заполнил в сентябре — октябре 1913-го. Мы задались вопросом, почему такая пауза. Обратились к прессе, где в это время Амирхана также спрашивали: почему вы перестали писать «Хаят». И Амирхан объяснил перерыв смертью Тукая. Она на него произвела такое впечатление, что он перестал на время писать.

На один день в связи с презентацией эти тетради можно было увидеть и на выставке, так же, как и знаменитые архивные фото. Три тома Амирхана напечатаны тиражом в 2000 копий, значительная часть распределена по библиотекам, а зайдя в книжный магазин, корреспондент не смог найти первую часть, только вторую и третью. Возможно, учитывая, что автор умер почти 100 лет назад, стоит выложить их в общий доступ?