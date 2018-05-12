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АО ТАНЕКО

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Общая информация

АО «ТАНЕКО» (ТАтарстанский НЕфтеперерабатывающий КОмплекс) — крупнейший в РФ нефтеперерабатывающий комплекс. Предприятие имеет стратегическое значение для развития экономики Татарстана, входит в Группу компаний «Татнефть».

АО «ТАНЕКО» выступает заказчиком строительства в Нижнекамске «Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов». Заводы комплекса будут производить 18 видов продуктов переработки нефти .

Руководитель — Алехин Леонид Степанович


Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Нижнекамск
  • Адрес: 423570, РТ, г. Нижнекамск, а/я 97, РУПС
  • Телефон: (8555) 49-02-02
  • Email: referent@taneco.ru
  • Сайт: www.taneco.ru

Дата последнего обновления: 12.05.2018

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