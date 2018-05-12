АО ТАНЕКО
Общая информация
АО «ТАНЕКО» (ТАтарстанский НЕфтеперерабатывающий КОмплекс) — крупнейший в РФ нефтеперерабатывающий комплекс. Предприятие имеет стратегическое значение для развития экономики Татарстана, входит в Группу компаний «Татнефть».
АО «ТАНЕКО» выступает заказчиком строительства в Нижнекамске «Комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов». Заводы комплекса будут производить 18 видов продуктов переработки нефти .
Руководитель — Алехин Леонид Степанович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Нижнекамск
- Адрес: 423570, РТ, г. Нижнекамск, а/я 97, РУПС
- Телефон: (8555) 49-02-02
- Email: referent@taneco.ru
- Сайт: www.taneco.ru
Дата последнего обновления: 12.05.2018