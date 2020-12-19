Наследие на продажу: кто и почему продает исторические здания в Казани

На сайтах по продаже недвижимости опубликовано несколько десятков объявлений, предлагающих приобрести здания из реестров объектов культурного наследия и исторически ценных. За каждым из них стоит вековая история здания, а иногда еще и небольшая история, почему владелец расстается с этим объектом. «Реальное время» рассказывает о наиболее крупных и известных лотах, а также их владельцах и причинах продажи.

Александровский пассаж как осколок империи петербургских банкиров

Один из самых дорогих и наиболее известных «исторических» лотов в Казани — здание Александровского пассажа на Кремлевской, построенное еще в 1880-х годах. Его оценивают в без малого в 300 млн рублей. Агентство по недвижимости, занимающееся продажей здания, отмечает, что здание, хоть и нуждается в реставрации (а для Александровского пассажа это довольно больной вопрос — попытки отреставрировать тянутся еще с начала 2000-х, но в центре до сих пор зияет карстовая воронка), но хорошо подойдет, например, под гостиницу.

Как выясняло «Реальное время», собственниками этого здания являлась компания двух петербургских банкиров — Олега Шигаева и Андрея Исаева, сооснователей прогоревшего «Балтийского банка». Их бизнес рухнул на фоне конфликта по вопросу продажи банка, который затем ушел на санацию. В дальнейшем Шигаев и Исаев стали личными банкротами, как и их компании, и здание продается именно на фоне банкротных процедур. Сами же банкиры находятся за рубежом, в России в их отношении вынесены решения о заочном аресте по делам о мошенничестве.

Фото: wikipedia.org

Дом Дружининой — под чайную или бутик

Совсем недавно в Казани выставили на продажу отреставрированный двухэтажный купеческий «Дом Варвары Дружининой». Объект пережил несколько пожаров, переходил в собственность к разным людям, но был частично восстановлен в 2018 году. За здание просят 70 млн рублей. «Эксклюзивное здание отлично подойдет для ресторана, кафе, мини-отеля, чайного дома, сувенирного бутика, частной клиники», — говорится в объявлении.



Варвара Дружинина — жена известного казанского купца, жившая здесь в 1900-х, построила «чайный домик» в стиле одноименных китайских построек. Его реставрацией занималась команда во главе с Борисом Лурье под патронажем помощника президента Татарстана Олеси Балтусовой. Уникальность деревянной постройки на улице Зои Космодемьянской состоит в том, что это чуть ли не единственный представитель деревянного зодчества в стиле модерн в Казани. Здание также имеет статус объекта культурного наследия.

Фото: Максим Платонов

По данным Росреестра, владельцем здания с 2013 года является Константин Егоров, владелец и директор юридической компании «СтройКапиталКонсалтинг». Он рассказал «Реальному времени», что ранее сам планировал заниматься этой недвижимостью, однако с течением времени планы поменялись, и теперь он готов уступить ее тому покупателю, который возьмется вдохнуть жизнь в исторический объект.

Особняк XIX века идеально подходит для гостиницы или магазина

Планирует выручить 69 миллионов рублей продавец трехэтажного особняка Сабитовой, общей площадью 509 квадратных метров, построенного в XIX веке. Со слов продавца, все работы по восстановлению фасада завершены, а здание готово к внутренней отделке и дальнейшей эксплуатации. Среди вариантов использования, которые предлагает продавец, — перепрофилировать здание под гостиницу или ресторан, также оно подойдет под офисы и магазины.

Фото: google.com/maps

Здание расположено на первой линии улицы Габдуллы Тукая. В качестве продавца выступает инвестиционная группа ASG. В разговоре с «Реальным временем» представитель компании отметил, что покупка зданий, с целью дальнейшей перепродажи — один из основных видов деятельностей компании. Стоит отметить, что многие такие объекты ASG находятся на рынке уже не первый год — в прошлом десятилетии компания взялась за реставрацию сразу нескольких десятков исторических объектов с целью их дальнейшей перепродажи.

Двухэтажный дом Терпигоревых в тихом центре для медклиники

За 80 миллионов рублей можно приобрести двухэтажный деревянный дом, расположенный по соседству с ЖК «Вишневый сад». За эту стоимость будущий владелец получит 756 квадратных метров свободной планировки, которые можно использовать под всю ту же гостиницу, ресторан, офис или даже под обустройство медицинской клиники. Из плюсов автор объявления отмечает близость к метро, удаленность от шумных транспортных магистралей и собственную парковку.

Фото: kazanfirst.ru

В прошлом бревенчатый двухэтажный жилой дом с балконами принадлежал священнику Терпигореву, который в этой части Казани владел еще двумя зданиями. Сам Терпигорев был репрессирован в конце 30-х годов прошлого века. Кроме того, известно, что в этом особнячке в 1950-е жил Николай Калинин — известный историк, археолог, краевед, основоположник казанской школы археологии, автор множества научных и научно-популярных книг по истории Казани.



Собственник — компания «Ас-Ком» известных казанских архитекторов Гульсинэ и Виктора Токаревых, которые проектировали многие знаковые объекты города. В начале 2020 года они завершили реконструкцию здания и выставили его на продажу — судя по всему, пока что с молотка он не ушел.



Стационар по соседству с КГМА

Добавив еще 4 миллиона, можно приобрести здание поблизости к предыдущему лоту — трехэтажный реконструированный «Дом Соловьева», построенный в конце XIX века. По традиции, здание, обладающее статусом «объект культурного наследия», предлагают использовать в качестве гостиницы, апартаментов, офиса крупной компании или медицинского центра с возможностью организовать стационар на предлагаемых 1 050 «квадратах».

Фото: Герцог Игторн/skyscrapercity.com

Еще в 2017 году особняк приобретала строительная компания «Арт-строй» — как заявляла сама компания, тогда их целью было восстановить памятник «как объект архитектурного искусства, имеющего историческую ценность», а затем эксплуатировать как собственный офис. По данным Росреестра, сейчас дом числится за Николаем Самиловым — судя по всему, речь идет о бенефициаре «Арт-Строя» По указанному в объявлении номеру, корреспонденту издания отказали в комментарии, заявив, что пояснять что-либо будут только реальному покупателю.

Еще один особняк под гостиницу или ресторан

Двухэтажный особняк ХIX века — объект культурного наследия «Дом Б. Апанаева» предлагаются приобрести за 95 миллионов рублей. Стоимость обусловлена: площадью — 782 квадратных метра, месторасположением и транспортной инфраструктурой. Среди дополнительных плюсов — парковка на шесть машиномест и фасад, восстановленный в соответствии с требованиями Минкульта.

Продавцом выступает та же ASG, что продает первый лот в нашей подборке. Соответственно, и предложения по использованию здания аналогичные — гостиница, офисы, ресторан или магазин.

Фото: weatlas.com

Интересно, что 5 лет назад компания ASG уже пыталась продать «Дом Апанаевых». Тогда речь шла о цене в 89 миллионов. Сейчас ценник выше — видимо сказывается инфляция.

Здания в Старо-Татарской слободе с популярными ресторанами

Двухэтажное здание в Старо-Татарской слободе по адресу: ул. Каюма Насыри, 3 выставлено на продажу за 88,78 млн рублей. В реестрах ОКН это здание фигурирует как дом, где в 1853—1880 гг. жил почетный потомственный гражданин, купец первой гильдии, крупный благотворитель Казаков Мухаметзян Назирович. В объявлении же заявляется, что здание является частью исторического комплекса «Усадьба Кушаева». Здание отреставрировано — заявляется, что проект реставрации даже отмечен престижной премией FIABCI Prix d` Excellence 2015.

Фото: Anisantha/wikimedia.org

Это здание попадало в наш обзор «Кому принадлежит Старо-Татарская слобода» — владельцем его и соседнего с ним по адресу: ул. Каюма Насыри, 5 (которое, к слову, тоже выставлено на продажу уже за 36 млн рублей) числился закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Ак Барс — Альянс», входящий в ООО «УК «Ак Барс Капитал», с того момента собственник не менялся. В этих зданиях с внутренним двором сейчас расположены несколько популярных заведений общепита. «Реальное время» направило запрос собственнику зданий о причинах продажи.



Здание с магазинами на Карла Маркса



Двухэтажный дом на улице Карла Маркса, 37 выставлен на продажу за 32 млн рублей. Сведения об этом объекте довольно обрывочны: в объявлении сказано, что здание построено в 1900 году, в реестре ОКН говорится о первой половине XIX века. Объект называют «Домом Галкина»: первым его владельцем был директор 1-й Казанской мужской гимназии Николай Галкин. Сейчас в здании расположены несколько магазинов, в том числе продуктовый, и цветочный бутик.

Фото: prawdom.ru

Интересно, что в Росреестре данные по этому зданию вовсе отсутствуют, в агентстве, занимающемся продажей, данные об этом, по сложившейся практике, не раскрывают.



Гостиница со столетней историей

Здание, имеющее статус выявленного объекта культурного наследия и расположенное на Баумана, 27, выставлено на продажу за 220 млн рублей. Этот дом построили в 1853 году для казанского купца Алексея Маркова, в 1915 году его значительно перестроили, в результате чего на нем появилось еще два этажа. Сейчас же в нем расположилась гостиница.

Собственником здания, согласно данным нашего обзора, являлось московское ЗАО «Аллегро центр». Связаться с предприятием по его номерам накануне не удалось.



Фото: Максим Платонов

Дом купца Мусина перепродают с наваром

Уже во второй раз за год готовится сменить хозяина «Дом купца Мусина» на улице Нариманова в Казани. Здание имеет статус выявленного объекта культурного наследия — считается, что он принадлежал одному из богатейших купцов республики и известному благотворителю Мухамеду Садыку Гайсичу Мусину. После революции дом Мусина, наряду с другими, был национализирован, в нем было коммунальное жилье. Позже здание занимал Казанский кожвендиспансер.

В начале 2020 года дом ушел с торгов Минземимущества Татарстана казанскому предпринимателю за 15,6 млн рублей, тот с компаньоном провел там капитальный ремонт и теперь выставляет его на продажу за 46,6 млн рублей.



Фото: Дима Канеки/domofoto.ru

Здание Jam Bar продают после банкротства предыдущего собственинка

Одно из самых известных зданий на Профсоюзной (в нем расположен, к примеру, популярный ночной клуб Jam Bar) имеет статус исторически ценного градоформирующего объекта и выставлено на продажу за 160 млн рублей. Собственником является «Банк Казани», но, как ранее писало «Реальное время», банк получил этот объект в качестве отступного по долгам торговавшей алкоголем ХК «Реал», в которой в этом году ввели начальную процедуру банкротства.



Фото: Дима Канеки/domofoto.ru