Чета архитекторов Токаревых избавляется от Доходного дома Терпигоревых за 80 миллионов

Объект относится к немногим сохранившимся в городе памятникам деревянного зодчества

Как выяснило «Реальное время», старинный деревянный дом на пересечении Муштари и Ульянова-Ленина — бывший доходный дом Терпигоревых — собственник «Ас-Ком» выставил на продажу. Здание пригодно не только для бизнеса, но и для проживания, уверяет продавец. Поначалу архитекторы Токаревы, бенефициары «Ас-Кома», планировали открыть здесь ресторан и отель, но впоследствие передумали. Почему и кого может заинтересовать особняк — разбиралось «Реальное время».

«Дом прослужит еще не менее 100 лет»

Двухэтажный столетний деревянный особняк на перекрестке улиц Муштари и Ульянова-Ленина знаком многим казанцам. Несколько лет назад его реконструировали, а сейчас, как выяснило «Реальное время», инвестор решил его продать. Общая площадь дома — 756 кв. м, земельного участка — 4,7 сотки. Стоимость объекта — почти 80 млн рублей.

«Декоративные резные элементы фасада — наличники, карнизы — воссозданы по чертежам и придают дому законченный парадный вид, дополняет картину открытая терраса, выходящая на улицу Муштари. Конструкция дома абсолютно надежна и прослужит еще не менее 100 лет. Ни одно кирпичное здание не сравнится с атмосферой деревянного дома, с его неповторимым воздухом, который хочется вдыхать полной грудью… Ощущения, которые возникают, когда вы входите в этот дом, — умиротворение и покой, то, чего нам так не хватает в мегаполисе», — лирично описывает преимущества объекта собственник.

Площадь каждого этажа 250 кв. м, по словам продавца, в подвале можно разместить спортивный зал, технические и бытовые помещения.

Среди дополнительных преимуществ указаны: шаговая доступность исторических и культурных объектов, близость метро, удаленность от шумных магистралей, собственная парковка на несколько автомобилей, благоустроенная придомовая территория, индивидуальное отопление, центральное водоснабжение и канализация, высокая установленная мощность по электроснабжению.



Собственник — компания «Ас-Ком» известных казанских архитекторов Гульсинэ и Виктора Токаревых, которые проектировали многие знаковые объекты города. Фото youtube.com

Собственник — компания «Ас-Ком» известных казанских архитекторов Гульсинэ и Виктора Токаревых, которые проектировали многие знаковые объекты города. В фирме считают, что здание может подойти как для бизнеса, например гостиницы, ресторана, офиса, медклиники, галереи, так и для жилья — «родового гнезда, где смогут комфортно жить несколько поколений вашей семьи».

Дом двойного назначения

Корреспонденту «Реального времени» в «Ас-Коме» сообщили, что в доме еще никто не размещался.

— Мы относительно недавно закончили реконструкцию этого объекта. Раньше там был старый двухэтажный деревянный дом, мы его полностью разобрали, вырыли котлован, сделали полноценный цокольный этаж — там монолитные перекрытия, и полностью собрали два надземных этажа из новых бревен. Плюс там новые инженерные сети, кровля и стеклопакеты, — сообщил нам представитель компании-продавца.

Внутри особняка — черновая отделка, по словам инвестора, бревенчатые стены на усмотрение покупателя можно будет либо облицевать кирпичом, либо закрыть гипсокартоном.



Как пояснил наш собеседник, дом имеет статус нежилого, но использовать его как жилье не запрещено.

— По документам это идет как нежилое здание, но по охранным обязательствам, которые мы получали в минкультуры РТ, и по документам на землю — по разрешенному виду использования — там все возможные виды как нежилого, так и жилого использования. Не знаю, потребуется ли для этого что-то еще, но по документам это возможно.

Собеседник издания заявил, что здание изначально проектировалось под общепит, поэтому на цокольном этаже выделено место под горячий и холодный цехи, подведены мощные вентиляция и линия электричества. Поэтому здесь идеально было бы открыть ресторанный бизнес.

Как пояснил наш собеседник, дом имеет статус нежилого, но использовать его как жилье не запрещено. Фото kazanfirst.ru

«Реальное время» попыталось узнать, почему семья архитекторов решила продать объект. Однако помощница Гульсинэ Токаревой переадресовала ей наш вопрос, но так и не перезвонила. А в телефонном разговоре представитель фирмы пояснил:

— Есть другие проекты, ресторанный бизнес не является нашей спецификой. Изначально была такая идея, потом от нее отказались. Поэтому уже нежилое помещение вводили в эксплуатацию.

Под охраной государства

Как пояснили нашему изданию в республиканском Комитете ОКН, продаваемая недвижимость является объектом культурного наследия местного (муниципального) значения и включена в реестр с июня 2017 года. Датой постройки усадьбы считаются 1903—1905 годы.

В прошлом бревенчатый двухэтажный жилой дом с балконами принадлежал священнику Терпигореву, который в этой части Казани владел еще двумя зданиями. Дом имел раздельные входы на этажи, снаружи обшит тесом. Сам Терпигорев был репрессирован в конце 30-х годов прошлого века.

Кроме того, известно, что в этом особнячке в 1950-е жил известный историк, археолог, краевед, основоположник казанской школы археологии, автор множества научных и научно-популярных книг по истории Казани.

«Статус ОКН многих отпугивает»

Найдется ли покупатель на столь экзотичную недвижимость? Ведь памятников деревянного зодчества в Казани осталось считанное количество.

Директор АН «Счастливый дом» Анастасия Гизатова считает, что сделка по заявленной цене не состоится.

— Объекты культурного наследия продавать на самом деле очень сложно по ряду причин. Во-первых, ценообразование: не все согласны с продажной стоимостью таких объектов. Представьте «Черный квадрат» Малевича — не все согласны оценить его как на тематических аукционах. То же самое и с объектами культурного наследия: сторона продавца считает, что объект недооценен, сторона покупателя, что переоценен с учетом степени износа, который присущ деревянным постройкам и возрасту этого объекта. Во-вторых, статус ОКН накладывает определенные ограничения и требования к новому собственнику. Это многих пугает.

В беседе с корреспондентом «Реального времени» продавец не возражал против дисконта. «Это можно обсуждать, но нужно сначала посмотреть, если понравится…» — заявил он. Впрочем, в объявлении предусмотрен и другой вариант — сдача дома в аренду.