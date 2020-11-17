Александровский пассаж в Казани продают на фоне банкротства петербургских собственников

Фото: предоставлено Алексеем Клочковым

Во сколько оценили памятник архитектуры с воронкой в центре

Известный казанский памятник архитектуры — Александровский пассаж на Кремлевской на днях выставили на продажу почти за 300 млн рублей. Как выяснило «Реальное время», собственниками здания являются бывшие топ-менеджеры «Балтийского банка», которые вслед за этим банком сами стали банкротами.

Объявление о продаже, появившееся недавно в Сети, гласит, что здание «отлично подходит под гостиничный бизнес и доходный дом». Площадь объекта составляет 11,3 тыс. кв. метров, продается он вместе с земельным участком 4,1 тыс. кв. метров. Упоминается, что внешний фасад отреставрирован, но внутренние помещения требуют проведения ремонтных работ: местами отсутствуют межэтажные перекрытия и оконные проемы во внутренних фасадах, отсутствуют заполнения в дверных проемах, внутренняя отделка помещений и инженерные сети.

Это описание еще сглаживает ситуацию: например, карстовая воронка в самом центре здания делает невозможной его полноценную эксплуатацию без многомиллионных (или миллиардных?) вложений.

Объявление о продаже, появившееся недавно в Сети, гласит, что здание «отлично подходит под гостиничный бизнес и доходный дом». Фото: avito.ru

В объявлении также приводятся результаты некой независимой оценки, согласно которой стоимость здания и земли составляет якобы 552 млн рублей. Продают же все вместе за 299,9 млн рублей.

Еще в 2007 году сообщалось, что здание у города выкупил петербургский «Балтийский банк», который собирался его отреставрировать и сдать пассаж в аренду группе отелей «Кемпински». Уже в 2010-х, по сообщениям СМИ, здание перешло в руки АО «Петербургское агентство недвижимости» (ПАН), которое также занялось реставрацией, но и с ними до конца она не была доведена. Позже, в 2019 году, помощник президента Татарстана Олеся Балтусова заявляла, что реконструкция фактически приостановлена «из-за проблем инвестора».

Как здание «осело в карманах» топов рухнувшего банка

Как выяснило «Реальное время», еще с 2008 года фактическим собственником здания и земли является не сам банк и не «Петербургское агентство недвижимости» (непосредственно они никогда этой недвижимостью и не владели), а близкое к ним ООО «Недвижимость и реконструкция». С июля этого года в нем введено наблюдение, с июля — процедура конкурсного производства.

При этом официально о торгах по банкротству конкурсный управляющий еще не объявлял — более того, в его офисе заявили, что еще даже не провели оценку здания и, соответственно, на продажу его не выставляли. В агентстве недвижимости OASIS, которое и выставило здание на продажу, не стали говорить «Реальному времени», в чьих интересах продается Александровский пассаж, однако добавили — интерес у покупателей уже есть, было несколько просмотров объекта.

В 2019 году помощник президента Татарстана Олеся Балтусова заявляла, что реконструкция фактически приостановлена «из-за проблем инвестора». Фото: avito.ru

Компания является на 100% «дочкой» ООО «БТД» («Балтийский торговый дом»), а оно принадлежит в равных долях Олегу Шигаеву и Андрею Исаеву. Оба они являлись акционерами «Балтийского банка», а Шигаев еще и занимал пост предправления банка, который, к слову, рухнул еще в 2014 году и затем ушел на санацию к «Альфа-Банку».



Оба они признаны российскими судами личными банкротами, более того, в отношении обоих вынесены решения о заочном аресте по делам о крупных хищениях в банке. Впрочем, оба находятся за рубежом: Шигаев, по данным СМИ, в Швейцарии, а Исаев — в Венгрии.

Андрей Исаев также фигурирует в СМИ как основатель упомянутого выше «Петербургского агентства недвижимости» (оперативно связаться с компанией по ее номерам не удалось, сайт агентства не работает), а «Недвижимость и реконструкция» входит в число учредителей агентства. Агентство, согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», является действующим, но последние три года показывает убытки (121 млн рублей чистого убытка в 2019 году). Упомянутый же БТД фигурировал в СМИ как одно из юрлиц схемы по увеличению капитала банка через передачу на его баланс недвижимости ПАН.

Как пишет портал «Банки.ру», запуску процедуры финансового оздоровления в «Балтийском банке» предшествовал конфликт между теми самыми Шигаевым и Исаевым, которые не могли договориться о продаже кредитной организации.

Здание Александровского пассажа было построено в 1880—1883 годы по заказу казанского купца Александра Александрова. Фото предоставлено Алексеем Клочковым

Здание с историей

Здание Александровского пассажа было построено в 1880—1883 годы по заказу казанского купца Александра Александрова. В какой-то степени здание имеет петербургские корни — его возводил архитектор из Северной столицы Генрих Руш по проекту Владимира Суслова и Николая Поздеева. В итоге пассаж стал единственным сохранившимся до наших дней зданием по проекту Суслова.

Купец Александров позже продал пассаж своей сестре Ольге Гейнс, а та — городу, который стал использовать его по назначению — то есть как торговое помещение, гостиницу и доходный дом. В советское время здание также использовалось под учреждения и под жилье.

В 1977 году здание частично обрушилось, позже там произошел крупный пожар. При этом вплоть до начала 2000-х в уцелевших частях здания еще работали небольшие конторы и кафе. С того же времени начались попытки отреставрировать здание — за него еще до упомянутых петербуржцев брался известный казанский бизнесмен, ныне покойный Султан Салимзянов. Внешняя часть, как уже было сказано выше, была отреставрирована (хотя итоги этой реставрации и подвергались критике), внутренняя же часть до сих пор вызывает сожаление у казанских архитекторов и краеведов.

Пожар пассажа 4 октября 1977 г. Фото из архива Музея пожарной охраны, предоставлено Алексеем Клочковым

Александр Артемьев