Как «Банк Казани» невольно стал одним из бенефициаров самой тусовочной улицы города

Здание татарстанского оптовика алкоголя на Профсоюзной ушло банку в качестве отступного

Фото: Дима Канеки / domofoto.ru / CC-BY-NC-ND

Как стало известно «Реальному времени», «Банк Казани» забрал в качестве отступного старинный особняк в центре на улице Профсоюзной. Здание, в котором располагается одна из некогда самых модных подростковых дискотек города, представляет собой исторически ценный градоформирующий объект, составляющий предмет охраны исторического поселения город Казань — склады XIX века. Предыдущий собственник здания — бывший лидер алкогольного рынка республики и крупный импортер премиального алкоголя — холдинг-компания «Реал» утратил свой актив, но не право на управление им.

Отступное за долги

Как выяснило «Реальное время», выставленное на продажу «Банком Казани» «торговое» здание на улице Профсоюзной, согласно выписке из ЕГРН, находилось в собственности у ООО «Производственно-строительное объединение «Реал» с июля 2010 года, а 10 июля 2020-го отошло банку по договору о предоставлении отступного.

— Да, действительно, «Банк Казани» получил от ХК «Реал» здание и земельный участок по адресу: ул. Профсоюзная, 34 по кредитным обязательствам в качестве отступного в счет частичного погашения задолженности, — подтвердили в пресс-службе кредитного учреждения. — Так как для банка данное имущество является непрофильным активом и не используется в операционной деятельности, оно было выставлено на продажу. Банк готов его реализовать любому потенциальному покупателю.



«Банк Казани» получил от ХК «Реал» здание и земельный участок по адресу: ул. Профсоюзная, 34. Фото 2gis.com

Культовый бар и магазин для модников

В здании на Профсоюзной, 34 находится Jam Bar, который долгое время считался чуть ли не единственным андеграундным клубом Казани. В 2012 году молодежь, порядком уставшая от вечеринок с налетом дешевого гламура и с не самой актуальной музыкой, с упоением открывала для себя возможность оторваться под хороший хаус и R&B именно в этом клубе (и наконец-то не в платьях и на шпильках или в классических рубашках).



Через пару-тройку лет, когда на Профсоюзной начали появляться новые заведения схожего формата, восторг от Jam Bar несколько угас. Появилась возможность сравнения с контингентом и обстановкой в других «инди»-барах Казани, и в глаза начали бросаться некоторые очевидные минусы: странная политика и местами агрессивное поведение «фейсеров», гигантские очереди — как на вход, так и в уборные (к слову, в последние к середине ночи было просто страшно соваться), теснота, духота и прочие неприятные моменты.

Возможно, все дело в том, что те, кто начинал ходить в Jam Bar с момента его открытия, просто выросли, и толпы оголтелых юнцов, агрессивно отрывающихся под golden hits, начали вызывать у них раздражение и желание немедленно уйти, даже невзирая на объективно качественное музыкальное наполнение, хорошие «привозы».

Конкуренты сдвинули Jam Bar с пьедестала культового заведения Казани, однако он продолжает работать и собирать свою аудиторию, хотя, теперь — из-за продажи здания — дальнейшая судьба клуба под вопросом, при этом стоит отметить, что «Банк Казани» разрешил ХК «Реал» пользоваться зданием на Профсоюзной еще год, несмотря на то, что забрал его себе в собственность и выставил на продажу. Как выяснило «Реальное время», чтобы доходы от аренды площадей не попали в конкурсную массу, компания сдает их через другое юридическое лицо.

Конкуренты сдвинули Jam Bar с пьедестала культового заведения Казани, однако он продолжает работать и собирать свою аудиторию. Фото ovvy.ru

«Мы подписали договоры с новым собственником и продолжаем работать»



Свою лепту в и без того шаткое положение Jam Bar внесла пандемия. Как мы уже писали выше, вечеринки в баре продолжаются (последняя состоялась 3 октября), однако в усеченном формате. Все анонсы мероприятий в телеграм-канале заведения сопровождаются обязательной пометкой: «Работаем с теми же ограничениями что и раньше, а также бесконтактно измеряем температуру на входе. Гардероб пока закрыт, так как работает уличная площадка на 200 человек. Внутри работают бар и туалеты, открыты биотуалеты на улице. Если вы замерзнете, то можно согреться в «Рейве», играя в кикер». Что будут делать посетители Jam Bar, когда наступят крепкие холода, — пока неизвестно.

В администрации бара, куда дозвонился корреспондент «Реального времени», сообщили, что продажа здания не отразилась на работе заведения.



— Мы подписали договоры с новым собственником и продолжаем работать. Единственное — пока работаем в формате действующих ограничений из-за пандемии коронавируса, — сообщила заместитель директора Jam Bar Марина Литвиненко.

Соседом бара по зданию на Профсоюзной был магазин уличной одежды (иначе говоря, магазин для «модников», составляющих внушительную долю целевой аудитории Jam Bar) «Форевер Янг». К сожалению, ему пережить коронавирусный локдаун не удалось. В середине мая в соцсетях магазина появился пост со словами «Ребята, мы все», а перед этим там прошла масштабная распродажа. Прощаясь со своими покупателями, владельцы точки выразили надежду: «Возможно скоро покажем что-то интересное и новое. Оставайтесь с нами». Только, учитывая все происходящее со зданием, не совсем понятно, будет ли куда возвращаться магазину.



Объект ценный, находится в центре



Продаваемое здание в историческом центре города имеет охранный статус: оно входит в утвержденный Минкультом в 2017 году Перечень исторически ценных градоформирующих объектов, составляющих предмет охраны исторического поселения город Казань.

Общая площадь объекта недвижимости, за который собственник хочет выручить 160 млн рублей, — 1 771 кв. м. «Рядом со зданием находится паркинг, также имеется своя парковка во дворе здания, — сообщает продавец и перечисляет достоинства объекта продажи: «Высокие потолки, большие окна со стеклопакетом, где используется теплосберегающее стекло с напылением серебра, широкие коридоры, своя котельная, здание оборудовано системой пожаротушения и видеонаблюдением».



Дело Слепневых

Согласно информации «СПАРК-Интерфакс», один из крупнейших импортеров алкоголя в РТ — ХК «Реал», созданная в октябре 2002 года и последние 10 лет полностью принадлежащая Татьяне Петровне Слепневой, в разное время, судя по отчеству и фамилии бенефициаров, принадлежала нескольким членам ее семьи, в частности долю в ней имели Юлия Владимировна и Андрей Владимирович Слепневы.

Основанием для подачи иска о банкротстве ХК «Реал» послужил миллионный долг перед «Галереей вин». Фото realnoevremya.ru

22 сентября 2020 года определением Арбитражного суда РТ ХК «Реал» была признана банкротом — по иску ООО «Фирма «Галерея вин», которое само с июля 2018 года находится в состоянии банкротства.



Основанием для подачи иска о банкротстве ХК «Реал» послужил миллионный долг перед «Галереей вин». На момент обращения кредитора в суд сумма основного долга, образовавшегося в декабре 2017 года, составляла почти 0,91 млн рублей, и с тех пор набежали проценты — более 117 тыс. рублей.



Взаймы за один процент

Кроме «Галереи вин», принадлежащей Якову Ценштейну и Ирине Кузьминой, объявить банкротом ХК «Реал» собиралась и другая казанская фирма. В июле 2020 года с сообщением о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве выступило ПСО «Реал», собственником которого с марта 2020 года является Юлия Слепнева (прежде она им владела на паритетных началах с Андреем Слепневым). Продажами алкоголя ПСО «Реал» не занимается — ее основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Этим летом ПСО «Реал» потребовало от ХК «Реал» отдачи крупного долга — 12,77 млн рублей. Как следует из решения Арбитражного суда РТ от 11 июня 2020 г., между ПСО «Реал», выступавшим в роли займодавца и ХК «Реал», соответственно, заемщиком в апреле 2019 года был заключен договор всего под 1% годовых со сроком возврата до 31 марта 2020-го. Впоследствии срок возврата займа перенесли на февраль. Однако заемщик с займодавцем в установленный срок не расплатился и лишь после обращения того в суд возвратил 1 900 000 рублей. Суд иск удовлетворил, взыскав с ХК «Реал» в пользу ПСО «Реал» 10,87 млн рублей долга и 86,85 тыс. рублей госпошлины.

Были уплачены ХК «Реал» эти 11 миллионов или решение Арбитражного суда пока не исполнено, неизвестно. Однако «родственного» банкротства по каким-то причинам не случилось, а вот передача «родственной» недвижимости «Банку Казани» произошла.

Были уплачены ХК «Реал» эти 11 миллионов или решение Арбитражного суда пока не исполнено, неизвестно. Фото Максима Платонова

Тайные связи

Полагая, что выплата отступного банку путем передачи объекта недвижимости в центре Казани может быть как-то связана с процедурой банкротства ХК «Реал», «Реальное время» предприняло попытку связаться с собственниками: ХК «Реал» — Татьяной Слепневой и ООО «ПСО «Реал» — Юлией Слепневой. Но имеющиеся в открытом доступе телефоны этих компаний оказались недоступны.

— Я сама была бы рада связаться с собственником, — заявила арбитражный управляющий ООО «ХК «Реал» Эльмира Камалова в ответ на вопрос «Реального времени» о действующих контактных телефонах семьи Слепневых. — Однако на связь со мной пока никто не вышел. Возможно, они свяжутся со мной позже — слишком мало прошло времени со дня вынесения судебного решения.

Получив информацию о том, что в июле банк получил от ПСО «Реал» в качестве отступного здание на Профсоюзной, Камалова заметила, что пока не может судить, не противоречит ли эта сделка интересам кредиторов ХК «Реал», либо действующему законодательству. Переход права собственности на здание к банку для нее оказался большой новостью.

— Необходимо проанализировать ситуацию, а до тех пор я не готова отвечать на подобные вопросы, — заметила она, уточнив, что пока не в курсе также и относительно общего объема долгов предприятия, наличия задолженности по зарплате перед работниками и тому подобного.

«Реальное время» готово опубликовать комментарии собственников в случае, если они поступят после выхода этой статьи.

«Цена является стартовой»

В «Банке Казани» не сообщили «Реальному времени» размер долга, за который с «Реала» было получено отступное. Однако эксперты «Реального времени» помогли нам оценить масштаб сделки через оценку полученной банком «непрофильной» недвижимости — здания на Профсоюзной, 34.

— Я некоторое время назад участвовал в оценке этого здания, — сообщил «Реальному времени» генеральный директор компании «А-Девелопмент» Мурат Ахмеров. — Указанная в объявлении стоимость, по моему мнению, однозначно завышена. За этим зданием есть земельный участок, на котором гипотетически возможно построить и реализовать объект, но с учетом того, что это здание не является памятником, кирпичное, лофтовое, я считаю, что интересной для инвестора могла бы быть цена в районе 50—60 тысяч рублей за квадратный метр здания, и уж точно не выше 70 тысяч рублей за квадратный метр.

— Этот объект мы очень хорошо знаем и также его продаем, — сообщил «Реальному времени» глава «АСК Недвижимость» Юрий Чикиров, — Рыночная стоимость объекта коммерческой недвижимости сейчас очень часто определяется его доходностью и перспективным использованием, в оценке это называется инвестиционной стоимостью, в основе которой лежит доходный подход.

По словам Чикирова, выставленное на продажу здание само по себе уникально — как местоположением, сочетанием фактора площади земельного участка и площадью самих строений, так и ограничениями, вызванными требованиями историко-культурного характера (согласно данным Росреестра, на земельный участок наложено охранное обязательство).

— Обеспеченность парковкой дает возможность широкого применения объекта, но на наш взгляд, целесообразна реконструкция объекта с формированием подземного паркинга, — говорит Чикиров. — Если говорить о возможных видах деятельности потенциального арендатора, то сейчас очень востребованы гибкие офисные пространства, медицинские центры, общепит низкого ценового сегмента — качественные столовые. В связи с вышеизложенным цена в объявлении безусловно является стартовой к обсуждению в качестве ориентира к переговорам. Остальное зависит от покупателя и его внутренних перспектив в отношении объекта.