Перекупы культурного наследия: дом купца Мусина в Казани продают «с наваром» в 30 миллионов

Фото: Дима Канеки / domofoto.ru / CC-BY-NC-ND

Собственники могут заработать на перепродаже десятки миллионов

Как выяснило «Реальное время», выявленный объект культурного наследия в Казани — дом купца Мусина на улице Нариманова, 56 уже второй раз за год выставляется на продажу. Еще в марте его посредством публичных торгов продавало Минземимущество Татарстана, сейчас его намерены продать уже новые собственники.

Торги по линии министерства по этому дому прошли 13 марта этого года — победителем на них стал Рустам Шариев. Как следует из данных системы «СПАРК-Интерфакс», Шариев является директором и собственником казанской строительной компании ПСК «Авалон». Эта компания ранее не фигурировала в СМИ, при этом в 2019 году она серьезно нарастила выручку, с 27,5 до 100 млн рублей. Чистая прибыль за 2019 год составляет около 550 тыс. рублей.

Однако, как следует из данных ЕГРН, позже, в 2020 году, Шариев продал 1/3 доли в этом здании Рамилю Булушеву. В 2009 году Булушев фигурировал в СМИ как генеральный директор коллекторского «Агентства финансовой безопасности». Сейчас за ним числится множество уже ликвидированных фирм и одна действующая — строительная ИПК «Энергосистемы», зарегистрированная в Лениногорске, Булушеву там принадлежит доля в 50%.

После приобретения дома собственники, по словам представителя агентства недвижимости, делают там капитальный ремонт с обновлением кровли. Фото avito.ru

Булушев и Шариев с еще рядом предпринимателей входили в число учредителей уже недействующего КПК «Кредиториум». «Реальное время» направило собственникам здания запросы через приемные их компаний.

Добавим, что здание выставляется по цене в 46,6 млн рублей. Если оно уйдет за эту цену или близкую к ней, собственники смогут ощутимо «навариться» — на торгах объект достался Шариеву всего за 15,8 млн рублей, на 5 млн меньше стартовой цены.

Представитель агентства недвижимости, занимающегося продажей дома, заявила корреспонденту «Реального времени», что именно в этом и причина продажи. После приобретения дома собственники, по ее словам, делают там капитальный ремонт с обновлением кровли. Сейчас ремонт еще не завершен.

Здание имеет статус выявленного объекта культурного наследия, и с этим статусом оно выставлялось на торги в начале года. Фото 2gis.ru

История дома Мусина

Дом купца Мусина является нежилым зданием общей площадью в 459,8 «квадрата», вместе с ним продают и участок земли в 1 120 кв. м. Здание имеет статус выявленного объекта культурного наследия, и с этим статусом оно выставлялось на торги в начале года. В Минземимуществе тогда заявляли, что на выявленный объект и земельный участок распространяются те же требования, что и на объект культурного наследия, включенный в Единый государственный реестр объектов культурного наследия. При этом на сегодня в перечнях Комитета по охране объектов культурного наследия Татарстана дом по-прежнему не фигурирует.

Сам купец второй гильдии Мухамед Садык Гайсич Мусин, владевший домом, родился в 1862 году. Он выходец из деревни, располагавшейся в границах современного Высокогорского района. В 30 лет начал самостоятельную торговую деятельность по продаже мануфактурных товаров, основал торговый дом «Мусин и Ко» с уставным капиталом в 40 тыс. рублей.

Как рассказывал «Реальному времени» нынешний глава Института истории им. Ш. Марджани Радик Салихов, в начале XX века Мусин считался одним из самых богатых предпринимателей и активных общественных деятелей региона. «Был сторонником нововведений в национальной жизни и одним из ближайших сподвижников будущего муфтия Галимзяна Баруди, его помощником в новаторской деятельности по распространению новометодного образования, в книгоиздании, благотворительности», — так описывал Салихов Мусина.

После революции дом Мусина наряду с другими был национализирован, в нем было коммунальное жилье. Позже здание занимал Казанский кожвендиспансер.



Александр Артемьев