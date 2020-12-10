Спаситель пассажиров «Булгарии» намерен возродить судоходство на Казанке
Капитан Роман Лизалин простился с «Арабеллой», открыл фирму и встал за штурвал газохода
Как стало известно «Реальному времени», прославленный капитан теплохода «Арабелла», который первым подошел к месту трагической катастрофы «Булгарии» и принял на борт выживших, решил стать судовладельцем. Кавалер ордена Мужества Роман Лизалин основал собственную компанию «СК «Арабелла», основной вид деятельности которой — внутренние водные пассажирские перевозки. Первый шаг в реализации новой амбициозной миссии возрождения судоходства по Казанке спустя полвека после его закрытия сделан: при поддержке руководства Татарстана на реке удалось восстановить необходимые элементы судовождения.
«Арабелла» идет на помощь «Чайке»
Роман Лизалин — герой-капитан «Арабеллы», подобравшей 201 выжившего пассажира злосчастной «Булгарии» — этой осенью открыл собственный бизнес. Оказалось, что новое предприятие — ООО «Судоходная компания «Арабелла» — было создано под большой проект, который уже получил поддержку правительства республики.
— Мое судно «Арабелла» должно было пройти модернизацию, но грянул кризис и руководство компании, в которой я работал, решило, что в данный момент это нецелесообразно. Поэтому с 2015 года я параллельно стал работать в другой компании, я руковожу ООО «ВТС» — «Волгататсудоремонт», — рассказал Лизалин «Реальному времени». — Наша специализация — судостроение, ремонт и восстановление гражданских судов. Мы работаем с достаточно старыми судами, и у меня всегда была мечта — возродить судоходство на реке Казанке. Это же совсем другие виды на город, другие ощущения, когда смотришь с воды — потрясающая красота! И СК «Арабелла» была создана в связи с этим.
Роман Лизалин напомнил: Казанка перестала быть судоходной примерно полвека назад, так что для возрождения движения надо было как минимум восстановить обстановку (установить необходимые для судовождения знаки, — прим. ред.), и это удалось сделать, благодаря поддержке правительства и президента республики.
— Но ввиду ограничения габаритов судов, которые могли бы ходить по Казанке на радость жителям и гостям города, встал вопрос о судах, которые могли бы выйти на линию и перевозить людей. И оказалось, что на сегодняшний день их нет. Есть старые — их эксплуатировать нельзя. Оставалось строить суда. И мы занялись этим проектом, я вошел в рабочую группу. У нас уже были определенные наработки, когда Рустам Нургалиевич поставил еще более амбициозную задачу — сделать такое судно, которое бы работало на сжиженном природном газе. Таких речных судов в России больше нет, мы его построили в этом году и уже провели ходовые испытания.
Речь идет о прогулочно-экскурсионном судне, газоходе «Чайка СПГ», которое летом этого года сошло со стапелей Зеленодольского завода им. Горького.
— Я был переполнен гордостью, когда сам был за штурвалом и заходил под Кировский, Ленинский мосты, дошел до «Ак Барс Арены» — там, помните, есть причал? — вспоминает Роман Лизалин. — Я разработал маршрут, осталось только несколько решаемых вопросов по береговым сооружениям. И главный вопрос — кто будет эксплуатантом этого судна? Опыта нет ни у кого, компаний, которые бы за эту идею схватились, тоже пока не нашлось. И если не найдется никого, придется мне этим вопросом заняться. Нельзя же останавливаться на полпути!
Бизнес для фанатов
Экономический кризис и старые суда уже сгубили единственный в Татарстане и крупнейший «водный» туристический бизнес — круизное агентство «Волжские путешествия». Летом 2018 года Федеральная служба Росморречфлот временно запретила к эксплуатации два принадлежащих ей трехпалубных теплохода «Очарованный странник» и «Борис Полевой» из-за технических неисправностей. Туристы, которые так и не отправились в плавание, погрязли в судебных тяжбах за возврат денег, уплаченных за путевки. Среди тех, кто не смог отчалить от берега, оказались и татарстанские инвалиды. Отсудив деньги, обманутые туристы их так и не получили: судебные приставы-исполнители не нашли у компании ни денег, ни имущества.
На вопрос, реально ли в нынешней экономической ситуации возродить в Татарстане круизный бизнес и вообще пассажирское судоходство, и взялся ли бы он решать такую задачу, Роман Лизалин ответил, что, по его мнению, она решаема, но при одном условии — если поможет государство.
Он напомнил, что в СССР именно государство вкладывалось в развитие судоходства на реках, и путешествия речным транспортом по-прежнему привлекательны в силу прежде всего высокой комфортности.
— Раньше транзитные пассажирские рейсы были очень популярны еще и в силу недостаточного развития сети дорог. Но сейчас на первое место выходят комфортность поездок и возможность любоваться с воды красивейшими местами — это нельзя сбрасывать со счетов. Поэтому я абсолютно уверен, что у этого транспорта перспективы есть. Мы на Зеленодольском судостроительном заводе работаем и над скоростными судами — надо помнить, что в СССР по рекам бегали как раз зеленодольские «Метеоры». Наша республика и сегодня является одним из ведущих регионов, который применяет скоростной крылатый флот. Такие суда ходят в Тетюши и по другим направлениям. Но все эти суда уже старые и когда-то придется их заменить. Мы в этом готовы участвовать, строить суда и для других регионов — наработки есть.
Однако, по убеждению Лизалина, как большие, так и скоростные пассажирские речные суда невозможно обновлять, а тем более строить без поддержки и даже прямого участия государства. Поскольку в одиночку бизнес просто не вытянет проекты, срок окупаемости которых «составляет десятки лет».
— Готов ли я участвовать в таких проектах, я не готов рассуждать, — признался Лизалин. — Были бы у меня деньги — я бы конечно пошел, а с пустым карманом в такой бизнес не ходят. Ведь по-хорошему, надо строить новые суда, а не пытаться выжимать из старых.
Этот бизнес он определил как «бизнес скорее для фанатов», дескать, любителям больших и быстрых денег в нем делать нечего.
Известный капитан — успешный бизнесмен
По данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», ООО «ВТС», которым руководит экс-капитан «Арабеллы» Роман Лизалин, отлично держится на плаву: выручка предприятия в 2019 году составила 437,8 млн, чистая прибыль — 1,76 млн. Бенефициар предприятия — АО «СК Ак Барс». Фирма выполняла работы для республиканского Минэкологии, АО «Транснефть-Прикамье». С февраля 2020 года у нее в лизинге находится то самое пассажирское судно «Чайка-СПГ».
Лизалин также руководит финансово успешным ООО «Арабелла», бенефициаром которого до июня 2016 года был Зеленодольский завод им. Горького, а в настоящее время — казанский бизнес-перевозчик ООО «Авиасервис». Уставный капитал этой компании — более 535 млн рублей. Правда, официальная выручка по итогам 2019 года скромная — 868 тыс. рублей, но есть чистая прибыль — 103 тысячи.
«Проект очень привлекательный и очень рискованный»
Перспективы нового бизнес-проекта Романа Лизалина по возобновлению пассажирского движения на Казанке по просьбе «Реального времени» оценил председатель правления Торгово-промышленной палаты РТ Шамиль Агеев:
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