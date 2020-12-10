Спаситель пассажиров «Булгарии» намерен возродить судоходство на Казанке

Капитан Роман Лизалин простился с «Арабеллой», открыл фирму и встал за штурвал газохода

Фото: Роман Хасаев

Как стало известно «Реальному времени», прославленный капитан теплохода «Арабелла», который первым подошел к месту трагической катастрофы «Булгарии» и принял на борт выживших, решил стать судовладельцем. Кавалер ордена Мужества Роман Лизалин основал собственную компанию «СК «Арабелла», основной вид деятельности которой — внутренние водные пассажирские перевозки. Первый шаг в реализации новой амбициозной миссии возрождения судоходства по Казанке спустя полвека после его закрытия сделан: при поддержке руководства Татарстана на реке удалось восстановить необходимые элементы судовождения.

«Арабелла» идет на помощь «Чайке»



Роман Лизалин — герой-капитан «Арабеллы», подобравшей 201 выжившего пассажира злосчастной «Булгарии» — этой осенью открыл собственный бизнес. Оказалось, что новое предприятие — ООО «Судоходная компания «Арабелла» — было создано под большой проект, который уже получил поддержку правительства республики.

— Мое судно «Арабелла» должно было пройти модернизацию, но грянул кризис и руководство компании, в которой я работал, решило, что в данный момент это нецелесообразно. Поэтому с 2015 года я параллельно стал работать в другой компании, я руковожу ООО «ВТС» — «Волгататсудоремонт», — рассказал Лизалин «Реальному времени». — Наша специализация — судостроение, ремонт и восстановление гражданских судов. Мы работаем с достаточно старыми судами, и у меня всегда была мечта — возродить судоходство на реке Казанке. Это же совсем другие виды на город, другие ощущения, когда смотришь с воды — потрясающая красота! И СК «Арабелла» была создана в связи с этим.

«Я руковожу ООО «ВТС» — «Волгататсудоремонт», — рассказал Лизалин. — Наша специализация — судостроение, ремонт и восстановление гражданских судов». Фото: vts-rt.ru

Роман Лизалин напомнил: Казанка перестала быть судоходной примерно полвека назад, так что для возрождения движения надо было как минимум восстановить обстановку (установить необходимые для судовождения знаки, — прим. ред.), и это удалось сделать, благодаря поддержке правительства и президента республики.

— Но ввиду ограничения габаритов судов, которые могли бы ходить по Казанке на радость жителям и гостям города, встал вопрос о судах, которые могли бы выйти на линию и перевозить людей. И оказалось, что на сегодняшний день их нет. Есть старые — их эксплуатировать нельзя. Оставалось строить суда. И мы занялись этим проектом, я вошел в рабочую группу. У нас уже были определенные наработки, когда Рустам Нургалиевич поставил еще более амбициозную задачу — сделать такое судно, которое бы работало на сжиженном природном газе. Таких речных судов в России больше нет, мы его построили в этом году и уже провели ходовые испытания.

Речь идет о прогулочно-экскурсионном судне, газоходе «Чайка СПГ», которое летом этого года сошло со стапелей Зеленодольского завода им. Горького.

Газоход «Чайка СПГ» летом этого года сошел со стапелей Зеленодольского завода им. Горького. Фото: Максим Платонов

— Я был переполнен гордостью, когда сам был за штурвалом и заходил под Кировский, Ленинский мосты, дошел до «Ак Барс Арены» — там, помните, есть причал? — вспоминает Роман Лизалин. — Я разработал маршрут, осталось только несколько решаемых вопросов по береговым сооружениям. И главный вопрос — кто будет эксплуатантом этого судна? Опыта нет ни у кого, компаний, которые бы за эту идею схватились, тоже пока не нашлось. И если не найдется никого, придется мне этим вопросом заняться. Нельзя же останавливаться на полпути!



Бизнес для фанатов

Экономический кризис и старые суда уже сгубили единственный в Татарстане и крупнейший «водный» туристический бизнес — круизное агентство «Волжские путешествия». Летом 2018 года Федеральная служба Росморречфлот временно запретила к эксплуатации два принадлежащих ей трехпалубных теплохода «Очарованный странник» и «Борис Полевой» из-за технических неисправностей. Туристы, которые так и не отправились в плавание, погрязли в судебных тяжбах за возврат денег, уплаченных за путевки. Среди тех, кто не смог отчалить от берега, оказались и татарстанские инвалиды. Отсудив деньги, обманутые туристы их так и не получили: судебные приставы-исполнители не нашли у компании ни денег, ни имущества.

На вопрос, реально ли в нынешней экономической ситуации возродить в Татарстане круизный бизнес и вообще пассажирское судоходство, и взялся ли бы он решать такую задачу, Роман Лизалин ответил, что, по его мнению, она решаема, но при одном условии — если поможет государство.

Летом 2018 года «Росморречфлот» временно запретил к эксплуатации теплоходы «Очарованный странник» и «Борис Полевой» из-за технических неисправностей. Фото: Олег Тихонов

Он напомнил, что в СССР именно государство вкладывалось в развитие судоходства на реках, и путешествия речным транспортом по-прежнему привлекательны в силу прежде всего высокой комфортности.

— Раньше транзитные пассажирские рейсы были очень популярны еще и в силу недостаточного развития сети дорог. Но сейчас на первое место выходят комфортность поездок и возможность любоваться с воды красивейшими местами — это нельзя сбрасывать со счетов. Поэтому я абсолютно уверен, что у этого транспорта перспективы есть. Мы на Зеленодольском судостроительном заводе работаем и над скоростными судами — надо помнить, что в СССР по рекам бегали как раз зеленодольские «Метеоры». Наша республика и сегодня является одним из ведущих регионов, который применяет скоростной крылатый флот. Такие суда ходят в Тетюши и по другим направлениям. Но все эти суда уже старые и когда-то придется их заменить. Мы в этом готовы участвовать, строить суда и для других регионов — наработки есть.

Однако, по убеждению Лизалина, как большие, так и скоростные пассажирские речные суда невозможно обновлять, а тем более строить без поддержки и даже прямого участия государства. Поскольку в одиночку бизнес просто не вытянет проекты, срок окупаемости которых «составляет десятки лет».

— Готов ли я участвовать в таких проектах, я не готов рассуждать, — признался Лизалин. — Были бы у меня деньги — я бы конечно пошел, а с пустым карманом в такой бизнес не ходят. Ведь по-хорошему, надо строить новые суда, а не пытаться выжимать из старых.

Этот бизнес он определил как «бизнес скорее для фанатов», дескать, любителям больших и быстрых денег в нем делать нечего.

По убеждению Лизалина, как большие, так и скоростные пассажирские речные суда невозможно обновлять, а тем более строить без поддержки и даже прямого участия государства. Фото: kzn.ru

Известный капитан — успешный бизнесмен

По данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», ООО «ВТС», которым руководит экс-капитан «Арабеллы» Роман Лизалин, отлично держится на плаву: выручка предприятия в 2019 году составила 437,8 млн, чистая прибыль — 1,76 млн. Бенефициар предприятия — АО «СК Ак Барс». Фирма выполняла работы для республиканского Минэкологии, АО «Транснефть-Прикамье». С февраля 2020 года у нее в лизинге находится то самое пассажирское судно «Чайка-СПГ».

Лизалин также руководит финансово успешным ООО «Арабелла», бенефициаром которого до июня 2016 года был Зеленодольский завод им. Горького, а в настоящее время — казанский бизнес-перевозчик ООО «Авиасервис». Уставный капитал этой компании — более 535 млн рублей. Правда, официальная выручка по итогам 2019 года скромная — 868 тыс. рублей, но есть чистая прибыль — 103 тысячи.

«Проект очень привлекательный и очень рискованный»

Перспективы нового бизнес-проекта Романа Лизалина по возобновлению пассажирского движения на Казанке по просьбе «Реального времени» оценил председатель правления Торгово-промышленной палаты РТ Шамиль Агеев:

— Возобновить движение по Казанке на большом протяжении — задача очень сложная, ее решение требует колоссальных затрат, поскольку сейчас на большей части фарватера движение возможно лишь на плоскодонке — русло нужно углублять и расчищать. А на участке от устья до «Ак Барс Арены» — это очень интересный проект, по-моему, но и очень рискованный. Для туристов это очень привлекательно, и нам как раз не хватает таких «завлекалочек». Желающие получить эту услугу наверняка будут. Но проблема в том, что уровень воды в Казанке зависит от уровня Куйбышевского водохранилища. И тут велик риск, что бизнес прогорит. Уровень зависит от времени сброса воды в водохранилище. Можно продать билеты, собрать деньги, а вода уйдет. Поэтому надо тщательно все просчитать и продумать.

— Для туризма Татарстана важно иметь суда, которые способны быстро и с комфортом доставить пассажиров до Свияжска и Болгара, в точки притяжения туристов, — считает генеральный директор туристического агентства «Компаньон СП» Сергей Пасечник. — Чтобы это было быстрее и комфортнее, чем на автобусе. А плавание по Казанке интересно не просто как перевозка, а при условии наполнения экскурсионной программой, присутствия гида и интересного рассказа. Тогда не только туристам, но и жителям Казани это будет интересно.

— Хотелось бы, чтобы водный туризм в Татарстане и в Казани развивался более быстрыми темпами, — поддержал инициативу Романа Лизалина первый замминистра экономики республики Рустем Сибгатуллин.