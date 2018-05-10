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АО Транснефть Прикамье

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Общая информация

АО «Транснефть-Прикамье» — одно из крупнейших дочерних предприятий ОАО АК «Транснефть».

В составе предприятия 5 районных нефтепроводных управлений с центрами в Казани, Альметьевске, Перми, Ижевске и Лениногорске, производственные объекты которых расположены на территории 10 субъектов Российской Федерации.

Основные направления стратегического развития:
 — максимизация экономической рентабельности магистральной нефтепроводной системы;
— повышение качества услуг по транспорту нефти;
— оптимизация существующей трубопроводной системы;
— завершение автоматизации и телемеханизации всей линейной части магистрального нефтепровода.

Руководитель — Галиев Роберт Анисович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420061, г. Казань, ул. Н.Ершова, 26а
  • Телефон: (843) 279-04-20
  • Email: kama@kaz.transneft.ru
  • Сайт: www.kama.transneft.ru

Дата последнего обновления: 10.05.2018

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