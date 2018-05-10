АО Транснефть Прикамье
Общая информация
АО «Транснефть-Прикамье» — одно из крупнейших дочерних предприятий ОАО АК «Транснефть».
В составе предприятия 5 районных нефтепроводных управлений с центрами в Казани, Альметьевске, Перми, Ижевске и Лениногорске, производственные объекты которых расположены на территории 10 субъектов Российской Федерации.
Основные направления стратегического развития:
— максимизация экономической рентабельности магистральной нефтепроводной системы;
— повышение качества услуг по транспорту нефти;
— оптимизация существующей трубопроводной системы;
— завершение автоматизации и телемеханизации всей линейной части магистрального нефтепровода.
Руководитель — Галиев Роберт Анисович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420061, г. Казань, ул. Н.Ершова, 26а
- Телефон: (843) 279-04-20
- Email: kama@kaz.transneft.ru
- Сайт: www.kama.transneft.ru
Дата последнего обновления: 10.05.2018