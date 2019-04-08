Испорченный круиз: «Волжские путешествия» оставили на берегу более сотни инвалидов

Татарстанское отделение ВОИ требует возмещения 2 млн рублей, туроператор уговаривает пойти на мировую

Фото: Олег Тихонов

Более сотни татарстанских инвалидов ждут возмещения от «Волжских путешествий+» за испорченный отдых. В июле прошлого года туроператор не смог отправить клиентов с ограниченными возможностями в круиз по реке. В итоге Татарской республиканской организации Всероссийского общества инвалидов (ТРО ВОИ) пришлось идти в суд, чтобы вернуть 2 млн рублей за несостоявшуюся поездку. Представитель «Волжских путешествий+» уверяет — деньги вернут, и просит о мировом соглашении. Подробности — в репортаже «Реального времени».

Вместо круиза — графики погашения долгов

Среди обманутых клиентов «Волжских путешествий», которые в прошлом году так и не смогли совершить речной круиз, оказалась и Татарская республиканская организация Всероссийского общества инвалидов (ТРО ВОИ). Как рассказала в зале Арбитражного суда представитель этой организации Алеся Выборнова, договор с ООО «Волжские путешествия+» был заключен 14 мая 2018 года. Стоимость круиза для людей с ограниченными возможностями составляла 2,6 млн рублей, и в счет аванса ТРО ВОИ внесла 2 млн рублей. 6 июля в путешествие должны были отправиться более 100 инвалидов, но круизное агентство сообщило о технических неполадках на судне.

— Нам было сказано, что неисправен теплоход, маршрут не может состояться в определенное время, после чего он не состоялся совсем. 28 августа для урегулирования спора истцом было направлено требование о возврате денежных средств, — рассказала в суде Алеся Выборнова.

По ее словам, ТРО ВОИ и «Волжские путешествия+» составили график погашения задолженности, по которому агентство должно было рассчитаться с долгами до 20 декабря прошлого года.

— На данный момент никаких перечислений на расчетный счет истца не было, — отметила Алеся Выборнова. По ее словам, 27 декабря «Волжские путешествия+» вновь прислали письмо с предложением утвердить новый график погашения задолженности, но в искренность намерений агентства вернуть деньги за несостоявшийся круиз в Татарстанском отделении общества инвалидов не поверили.

6 июля в путешествие должны были отправиться более 100 инвалидов, но круизное агентство сообщило о технических неполадках на судне. Фото Олега Тихонова



На вопрос суда о том, за какой период начислялись проценты за пользование денежными средствами, она пояснила, что с 6 июля 2018 года, когда судно не вышло в рейс, до 31 января 2019 года, когда было подано исковое заявление.

«Два миллиона мы в любом случае вернем»

Далее слово взял представитель «ВП+» Камиль Исмаилов — он зашел издалека.

— До сегодняшнего дня ответчиком производились какие-либо оплаты? — спросил он у представителя истца.

— Сегодня я в бухгалтерии узнавала, никаких перечислений не было, — ответила Алеся Выборнова.

— У вас есть сведения, что вы осуществляли какие-то выплаты? — поинтересовался судья у Исмаилова.

Представитель «Волжских путешествий+» заявил, что компания уже осуществила первый платеж в 500 тысяч рублей. Правда, Исмаилов признался, что платежного поручения у него с собой нет. Но он пообещал, что приложит его к отзыву, который подготовит к рассмотрению дела по существу.

— Я хочу пояснить позицию. Уважаемый суд, понимаем все происходящее, вину с себя не снимаем. Но 2 миллиона, которые перечислил истец, мы их в любом случае вернем. Мы не согласны с процентами, потому что у нас в распоряжении имеются документы. Судно, когда выходит в рейс, всегда проходит проверку. Ее проводит Российский речной регистр. За два месяца до выхода судна в рейс по этому договору Российский речной регистр провел обследование данного судна и никаких нарушений не выявил. В акте внеочередного освидетельствования судна указано, что нарушений нет. За недели две до выхода этого судна в рейс по данному договору у этого судна сломался дизель-генератор. Но в соответствии с актом он был исправен, — рассказал Камиль Исмаилов.

Представитель «Волжских путешествий+» утверждает, что компания уже осуществила первый платеж в 500 тысяч рублей. Фото Гуландам Фатхуллиной

Он пояснил, что компания имела право заключать договор на оказание услуг, поскольку проверку Российского речного регистра прошла и планировала выйти в рейс в назначенный срок. А значит, обвинять ее в намеренном неисполнении обязанностей нельзя.

Представитель «Волжских путешествий+» вновь призвал утвердить график погашения, по которому компания будет выплачивать ТРО ВОИ по 500 тысяч рублей каждый месяц, поскольку выплатить всю сумму компания не может из-за финансовых трудностей, и предложил заключить мировое соглашение. Но Алеся Выборнова заявила, что единолично такое решение принять не может и что ей необходимо посоветоваться с руководством организации.

Суд назначил рассмотрение дела через две недели и предложил сторонам составить акт сверки взаимных расчетов, а также рассмотреть возможность мирного урегулирования спора.

За круиз для пенсионеров у «ВП+» уже отсудили 2 млн рублей

Напомним, «Волжские путешествия» было единственным в Татарстане и крупнейшим в Поволжье круизным агентством речных перевозок. Но в мае прошлого года оно заявило о финансовых сложностях из-за удорожания дизтоплива, а летом отменило запланированные рейсы. Сообщалось, что один из теплоходов компании — «Очарованный странник» — сломан. Туристам, которые купили путевки, но так и не отправились в круизы, обещали вернуть деньги до конца декабря или предоставить бесплатные путевки на 2019 год. В октябре Ростуризм отозвал у «Волжских путешествий+» лицензию.

На деле выплаты смогли получить те, кто обратился к страховщику «Волжских путешествий+» — «Объединенной страховой компании». Страховое возмещение начислили 173 клиентам. Правда, размер компенсации был небольшой — 7,5% от стоимости путевки.

Туристам, которые купили путевки, но так и не отправились в круизы, обещали вернуть деньги до конца декабря или предоставить бесплатные путевки на 2019 год. Фото Олега Тихонова



Часть пострадавших туристов, как и ТРО ВОИ, пытается вернуть стоимость путевок через суд. Как уже писало «Реальное время», в числе обманутых оказалась и бывший партнер Вячеслава Самолина Елена Илькун. Она арендовала у него теплоход «Очарованный странник» на один рейс — путешествовать должны были преимущественно пенсионеры. 2 млн рублей, которые были получены от клиентов, Илькун вернула им сама.

Как рассказывала Илькун, «Волжские путешествия+» деньги так и не вернули. Как и в случае с ТРО ВОИ, ей обещали, что деньги будут перечислены до Нового года, а потом она получила электронное письмо с графиком возврата долга. Отметим, в картотеке Арбитражного суда содержится информация о том, что ее фирме — ООО «Алена» — удалось отсудить у «ВП+» 2 млн рублей, которые были внесены в качестве предоплаты за аренду «Очарованного странника».