Восьмая годовщина «Булгарии»: невыученные уроки волжской катастрофы

Главная виновница затопления «Булгарии» уже на свободе, а туроператоры до сих пор нелегально возят по Волге пассажиров

Фото: Роман Хасаев

Сегодня исполняется 8 лет одной из крупнейших транспортных катастроф в новейшей истории как России, так и Татарстана — на Волге затонула «Булгария», погибло 122 человека. За эти годы успели осудить и выпустить главную, по мнению многих, виновницу трагедии, принять ряд законов, ужесточивших нормы речных и туристических перевозок, а «Арабелла», спасшая часть пассажиров, практически повторила судьбу «Булгарии». Газета «Реальное время», вспомнив трагедию, выяснила, на что повлияла самая страшная транспортная катастрофа РТ и РФ за последние годы и как вследствие «амнезии» по Волге и Каме продолжают перевозить людей, но надзорные органы все-таки стали строже.

Как «Булгария» стала «самым громким преступлением XXI века»

Днем 10 июля 2011 года на Волге в районе села Сюкеево Камско-Устьинского района РТ затонул теплоход «Булгария», совершавший круиз по маршруту Казань — Болгар — Казань. Погибли 122 человека из 201 (147 — пассажиры), в том числе 28 детей и капитан Александр Островский — его тело потом обнаружили на капитанском мостике. 79 — удалось спасти. В России объявили общенациональный траур 2 дня спустя.

Как водится, причин катастрофы было несколько: от ветхости корабля или «внезапного шторма» (версия директора «АргоРечТур» Светланы Инякиной, эксплуататора теплохода) до халатности чиновников, неверных действий экипажа и желания бизнесменов разбогатеть, нарушив все мыслимые нормы.

Владимир Путин, тогда премьер РФ, через 4 дня после трагедии прибывший в Казань, на совещании с членами Правительственной комиссии по расследованию обстоятельств катастрофы теплохода «Булгария» заявил, что произошедшее «потрясло всю страну»: «Это ужасно, что нам приходится платить такую дань за безответственность, за безалаберность, за алчность, за грубое нарушение правил технологической безопасности… Как могло получиться, что компания без лицензии на туристическую деятельность, без лицензии на использование судов могла работать? Как вообще билеты продавали в порту? Кто разрешил? Как выпустили из порта? Как порт заключил договор с этой компанией, не имеющей ни одной лицензии на обслуживание в порту? Как это могло случиться? Где был Ростехнадзор, Ространснадзор? Где были все эти ведомства?», — задавал он риторические вопросы.

А глава СК РФ Владимир Маркин свел потенциальных виновников к двум типам: «Нельзя допускать, чтобы стремление к обогащению безответственных коммерсантов и продажных чиновников за счет здоровья, и тем более жизни граждан, оставалось безнаказанным». Через 5 лет, в 2016 году, выйдет книга Маркина «Самые громкие преступления XXI века в России», в которой главный следователь РФ напишет и о катастрофе «Булгарии».

Причин катастрофы было несколько: от ветхости корабля или «внезапного шторма» до халатности чиновников, неверных действий экипажа и желания бизнесменов разбогатеть. Фото rfi.fr

Бывшая «Украина»: хитрые схемы аренды, дороговизна новых судов, халатность чиновников

Теплоход действительно к моменту катастрофу нельзя было назвать новым, но парк речных теплоходов и до того (да и после того — см. ниже) был в России устаревшим, в принципе, повсеместно: строить новые суда компаниям и тогда было дорого, и сейчас.

Двухпалубный теплоход «Булгария» был построен в 1955 году на чехословацкой верфи в Комарно по проекту 785, то есть на момент трагедии судну было уже 56 лет. До 2010 года судно носило название «Украина», в 2010 году, всего за год до катастрофы, было переименовано в честь Волжской Булгарии с очевидно туристическими целями — возить пассажиров в Болгар так было сподручнее.

С самого начала власти, СМИ и общественность поразились удивительному и малоизвестному до той поры факту: найти прямого ответственного за теплоход, его состояние, ветхость, ремонт и проч. — оказалось нелегко, между владельцем и субарендатором (тот, кто получал деньги за провоз пассажиров) был еще и арендатор. И «Булгарию», формально принадлежащую Камскому речному пароходству (ОАО «Судоходная компания «Камское речное пароходство»), арендовали с 2000 по 2010 год три компании — «Казанская судоходная компания», «Водафлот», «Волгатур». Четвертая компания, ООО «Бриз», за месяц до катастрофы, передала судно в субаренду ООО «АргоРечТур». Которое, как потом только выяснилось, имело плохую деловую репутацию, не входило в Единый реестр туроператоров и права на организацию перевозок не имело.

Несмотря на огромное число контролирующих органов (на что и сегодня жалуются многие бизнесмены) — от Ространснадзора и Российского речного регистра до Госморречнадзора, сотрудник которой, Александр Храмов, покончил с собой через полтора месяца после трагедии, будучи уволенным — в последний путь «Булгария» вышла с неисправностями, повреждением корпуса, креном на правый борт, да еще и в перегруженном состоянии.

Двухпалубный теплоход «Булгария» был построен в 1955 году на чехословацкой верфи в Комарно по проекту 785, то есть на момент трагедии судну было уже 56 лет. Фото wikipedia.org

Как десятки пассажиров были спасены благодаря экипажу «Арабеллы»

В результате наложения одних негативных факторов на другие хроника трагедии оказалась следующей. Во-первых, судно попало под сильный порыв ветра с левого борта, начался ливень с грозой — в этот момент «Булгария» входила в левый поворот, угол крена составил 9 градусов, открытые иллюминаторы правого борта (которые почему-то не задраили — к этому сразу же возникли вопросы) за минуту набрали 50 тонн воды. Во-вторых, чтобы уменьшить площадь воздействия ветра на левый борт, капитан решил лечь курсом «на ветер», но крен в итоге только увеличился и суммарный объем поступающей в отсеки судна воды достиг 125 тонн в минуту. Иллюминаторы и часть палубы правого борта погрузились в воду, крен усилился до 20 градусов. Судно опрокинулось. И затонуло.

Спасти удалось лишь часть людей — благодаря проходящему мимо круизному теплоходу «Арабелла», капитан которой Роман Лизалин и экипаж тут же стали героями страны. Отважно проведя спасательную операцию, они оказали первую медицинскую помощь, накормили, предоставили горячее питье и сухую одежду. Сухогруз «Арбат» и толкач «Дунайский 66», например, прошли мимо. За неоказание помощи выжившим в крушении теплохода «Булгария» капитана «Арбата» Юрия Тучина приговорили потом к штрафу в 130 тыс. рублей, капитана «Дунайского» Александра Егорова — к штрафу в 190 тыс. рублей.

Саму же «Булгарию» впоследствии при задействовании значительных сил МЧС, МВД и проч. подняли, обнаружив все тела погибших. А судну «Арабелла», несмотря на весь ее героический флер, пока все эти годы фатально не везет — подробнее см. ниже.

Спасти удалось лишь часть людей, благодаря проходящему мимо круизному теплоходу «Арабелла», капитан которой Роман Лизалин и экипаж тут же стали героями страны. Фото europe-today.ru

Кто оказался виноват и какие сроки получили виновные

Всего через пару дней было возбуждено сразу несколько уголовных дел. Сначала в отношении Светланы Инякиной (директора ООО «АргоРечТур» — субарендатора теплохода «Булгария») и Якова Ивашова (эксперта Речного регистра, выдавшего разрешение на эксплуатацию теплохода «Булгария» в 2011 году).

Через 3 года Инякину признали виновной в совершении преступлений, предусмотренных статьями 238 ч. 2 (производство услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и 143 ч. 3 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее за собой смерть двух и более лиц). Ей дали 11 лет колонии общего режима. Ивашова тогда же признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и оправдали по амнистии.

Под уголовное дело попали и начальник отдела Ространснадзора Ирек Тимергазеев и инспектор того же ведомства Владислав Семенов. Тимергазеева летом 2014 года признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 285 ч. 3 УК РФ («злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия»), и отправили в колонию общего режима на 6 лет, Семенова за тоже самое — на 5 лет.

Из экипажа «Булгарии» вследствие гибели ее капитана пострадал в итоге Рамиль Хаметов, старший помощник капитана, который по статье 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена») получил 6 с половиной лет колонии.

Инякину признали виновной в совершении преступлений, предусмотренных статьями 238 ч. 2 и 143 ч. 3 УК РФ. Фото Марии Зверевой (kazan.aif.ru)

Почему Ивашова задерживали в Перми, а Инякину выпустили раньше срока

Весной 2015 года Верховный суд отменил амнистию Ивашову и назначил 5 с половиной лет колонии общего режима с лишением права занимать должности в органах, надзирающих за эксплуатацией всех видов транспорта, а также в речном Росрегистре сроком на 3 года — Ивашова лишь летом 2015 года задержали в Перми и этапировали в Казань. А Инякиной, напротив, суд смягчил наказание, назначив 9 с половиной лет колонии. Летом 2015 года сократили срок Рамилю Хаметову до 4 лет и 7 месяцев.

Осенью 2018 года Инякину вообще выпустили на свободу на 6 лет раньше положенного срока, якобы потому, что «по новому закону день пребывания в СИЗО засчитывается за полтора дня в обычной колонии и за два — в колонии-поселении». Таким образом, из 11 изначально положенных ей лет она отсидела фактически 7.

Всего виновниками «назначались» общественностью, СМИ или судами порядка 15 человек, начиная от Михаила Антонова, «единороса», акционера ОАО «Судоходная компания «Камское речное пароходство» (говорили даже о его бегстве за границу — оказалось фейком, уголовному преследованию не подвергался), и заканчивая директором Казанского речного порта Рашидом Сафиным. Он был уволен с должности 15 июля 2011 года «как допустивший выпуск теплохода «Булгария» в круиз» (пытался восстановиться через суд — неудачно). Валерий Незнакин, гендиректор ОАО «Судоходная компания «Камское речное пароходство», который также не подвергся судебному преследованию, заявил, что «несет за гибель пассажиров не юридическую, а лишь моральную ответственность».

Директор Казанского речного порта Рашид Сафин, уволенный «как допустивший выпуск теплохода «Булгария» в круиз», неудачно пытался восстановиться через суд. Фото evening-kazan.ru

Какие законы были приняты после гибели «Булгарии»

Крушение теплохода «Булгария» вследствие больших человеческих жертв оказалось резонансным не только в Татарстане (довольно больно ударив и по репутации самого Болгара и турпотока к нему), но и в России и остальном мире. Что привело тут же к массовым проверкам в отрасли речного флота, Речного регистра и Ространсназдора.

После масштабной прокурорской проверки соблюдения правил безопасности на транспорте в декабре 2011 года негодными к плаванию признали более 300 речных судов. Полгода спустя, в июне 2012 года, был подписан федеральный закон об обязательном страховании ответственности перевозчиков. По нему, в случае отсутствия договора обязательного страхования, перевозчикам грозит штраф в размере 40—50 тыс. рублей для должностных лиц и от 500 тысяч до 1 млн рублей для юридических лиц. В случае гибели пассажира перевозчик обязан выплатить не менее 2,025 млн рублей, в случае причинения вреда здоровью — не менее 2 млн рублей. В июле 2012 года был принят закон, ужесточавший контроль за судоходством на внутренних водных путях РФ, в частности, он усиливал санкции за безлицензионную перевозку пассажиров и ввел крупные штрафы за нарушение требований обеспечения их безопасности. Так, за работу без лицензии юрлицо оштрафуют на 400 тыс. рублей.

Год спустя после трагедии на берегу Волги, напротив места, где затонул теплоход, был открыт мемориал в память о жертвах трагедии, состоящий из часовни, мечети и стены памяти с именами погибших пассажиров и членов экипажа. Ежегодно в Татарстане 10 июля пассажиров последнего рейса «Булгарии» поминают, а Министерство труда и соцзащиты организовывает поездки к мемориальному знаку в селе Сюкеево Камско-Устьинского района.

В 2015 году на траурной церемонии побывал и капитан «Арабеллы» Роман Лизалин, заявивший, что подобные события не забываются. К тому моменту теплоход «Арабелла» под корпоративное судно выкупил «Ак Барс Холдинг», экипаж его разошелся, а само судно встало на длительный ремонт. Через год Лизалин не смог пройти праймериз «Единой России».

В 2016 году Роман Лизалин не смог пройти праймериз «Единой России». Фото Дмитрия Резнова

Почему построить новое судно — дорого, а сам речной флот РФ давно устарел

Катастрофа привела и к понятным последствиям: уже летом 2011 года республиканские речники констатировали обвал пассажирских перевозок с 800 тысяч в год до 500 тысяч (речь идет о перевозках в пределах бассейна, который обслуживает Казанский речной порт). К 2012 году спрос был в основном по местно-пригородным линиям Казань — Верхний Услон — Печищи, Казань — Камское Устье за счет местных жителей и дачников.

Суда, разумеется, одномоментно не «обновились»: в 2013 году на конференции судовладельцев в Казани говорилось, что износ речного флота уже достиг 70—80% (полностью погиб такой класс речных судов, как «Метеор» и «Ракета», — из 700 единиц на тот момент ходило не более 50). По сравнению со строительством 300 единиц флота ежегодно в СССР в России за 2011—2013 годы было построено всего 70 единиц, причем большая часть для грузового флота. Речники просили помощи у правительства, говоря, что стоимость строительства корабля на 450 пассажиров неподъемна для любой компании — 1 млрд рублей. В сезон 2014 года от Казани ходило вообще всего одно судно, в 2015 году — четыре.

Как «Арабелла» странным образом повторила судьбу злополучной «Булгарии»

Судьбу легендарной «Арабеллы» можно вообще считать показательной в разрезе всей отрасли РФ и РТ. В ноябре 2018 года стало известно, что выкупленная в «черном» 2011 году госхолдингом «Ак Барс» с целью превращения в круизный лайнер, она стоит в сухом доке в разобранном виде и с отрезанной палубой. Холдинг объявил о продаже незавершенного проекта, назвав стартовую стоимость — 1 млрд рублей. Очевидно, как мы писали еще в 2015 году, — неподъемной для любой компании.

Если «Арабеллу» спишут, речфлот республики окажется в нелегком положении: для выполнения речных перевозок в Татарстане, как заявлял «Реальному времени» глава Зеленодольского завода им. Горького Ренат Мистахов, нужно иметь четыре прогулочных судна малого класса и одно-два круизных типа «Арабеллы». За 2 года до отрезания палубы «Арабеллы», в марте 2016 года, злополучную «Булгарию» разобрали на части, несмотря на то, что некоторые родственники погибших выступали «за сохранность теплохода как памятника человеческой халатности».

Судьбу легендарной «Арабеллы» можно вообще считать показательной в разрезе всей отрасли РФ и РТ. Фото vk.com

Амнезия после «Булгарии»: незаконно по Волге и Каме продолжают перевозить людей

В России, увы, трагедии мало кого учат: после первоначальных панических настроений катастрофы забываются, а теплоходы эксплуатируются вновь, невзирая ни на какие ограничения.

Два года назад, в мае 2017 года, одним прекрасным воскресным вечером, транспортные прокуроры остановили перегруженный «речной трамвайчик» СК «Татфлот» — «Москва-130» (спущенный на воду еще в 1982 году). А все потому, что от пассажиров рейса «Ташевка — Казань» поступил сигнал о тесноте на судне и отсутствии посадочных мест. Оказалось, что при максимальной вместимости судов типа «Москва» 300 человек, на берег по трапу сошли 440! А позже проверяющие установили, что на борту имелось лишь 345 спасательных жилетов и один плот. «Татфлот» оштрафовали за это на 100 тыс. рублей, а уголовное дело завели на капитана и матроса.

Уголовное дело в том же 2017 году завели и на владельца судна «Ярославец», на котором тот незаконно перевозил по Каме людей. «Так делать нельзя. Наверное, все участники этих событий забыли о трагедии с теплоходом «Булгария», которая там же происходила», — с грустью заметил приволжский транспортный прокурор Тимур Кебеков.

Памятуя о крушении «Булгарии», ведомство открыло горячую линию, на которую призвало сообщать обо всех нарушениях в ходе организации речных перевозок.

…но чиновники и контролирующие органы в итоге стали строже

С другой стороны, есть и положительные примеры. Летом прошлого года ФБУ «Администрация Волжского бассейна внутренних водных путей» Росморречфлота запретило эксплуатацию двух круизных теплоходов — «Очарованный странник» и «Борис Полевой», на которых туристическая компания «Волжские путешествия+» должна была отправить в речные туры по Волге несколько сотен туристов. Поставили суда на прикол по итогам проверки, проведенной на основании планового (рейдового) задания, в результате чего были выявлены нарушения, которые, в соответствии с приказом Минтранса РФ от 10 апреля 2013 года, послужили основанием для временного задержания: «Нам вторая «Булгария» не нужна», — заявил тогда «Реальному времени» заместитель начальника КРВПиС — начальник казанской инспекции ГПК Олег Гизатуллин.

Всего только за первое полугодие 2018 года казанская инспекция выявила нарушения на 26 казанских теплоходах, но временно задержала только три. В конце 2018 года у «Волжских путешествий» отозвали лицензию.

Памятуя о крушении «Булгарии», транспортная прокуратура открыла горячую линию, на которую призвала сообщать обо всех нарушениях в ходе организации речных перевозок. Фото Романа Хасаева

В мае 2019 года из-за обмеления Волги участники рынка, туркомпании, вынуждены были менять план: вместо Свияжска, Болгара и Тетюш, к которым невозможно причалить, туристам предлагают съездить на экскурсии в другие регионы. Пришлось отменить более 20 рейсов по этим направлениям. 17 мая в Куйбышевском водохранилище был зафиксирован минимальный уровень воды — 50,1 м. Всего же, по данным Минтранспорта РТ, эту навигацию в Татарстане по Волге и Каме будут обслуживать девять водоизмещающих теплоходов и четыре скоростных судна.

