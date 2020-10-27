Лизалин Роман Евгеньевич
Общая информация
Родился 18 марта 1981 года в городе Чистополь Татарской АССР.
Образование
1996-1999 гг. — учился в Чистопольском профессиональном училище № 5 по специальности рулевой-моторист.
2002 гг. — окончил Казанский речной техникуме по специальности техник-судоводитель.
2006 г. — окончил Волжскую государственную академию водного транспорта по специальности инженер-судоводитель.
2011 г. — окончил Московскую государственную академию водного транспорта на факультете «Судовождение и эксплуатация флота».
Трудовая деятельность
1999-2000 гг. — моторист-рулевой в ООО «Камская Судоходная Компания» т/х «Белозерск» Пермь.
2000-2001 гг. — моторист-матрос в Судоходная компания «Татфлот» з/с «Прага-9».
2001-2002 гг. — моторист в Судоходная компания «Татфлот» т/х «Циалковский».
В 2002 г. — матрос в Судоходная компания «Татфлот» т/х «П.Миронов».
2002-2004 гг. — 3-ий пом.капитана в Судоходная компания «Татфлот» т/х «П.Миронов».
2004-2006 гг. — 2-ой пом.капитана в ООО «МС Плюс» т/х «Б.Полевой».
2006-2007 гг. — старший пом.капитана в ООО «МС Плюс» т/х «Б.Полевой».
2007 г. — пассажирский пом.капитана в ООО «Экспресс-тур» т/х «Н.Гоголь».
2007-2008 гг. — 2-ой пом.капитана в ОАО «Мостурфлот» т/х «Тихий Дон».
2008 г. — 2-ой пом.капитана в ОАО «Мостурфлот» т/х «А.Грибоедов», Москва, Капитан в ООО «АДМИРАЛ» т/х «Б.Полевой».
2008-2011 гг. — зам.директора по флоту; по совместительству капитан т/х «Б.Полевой» в ООО «Адмирал».
2011-2012 гг. — зам.директора по флоту; по совместительству капитан т/х «Арабелла» в ООО «Адмирал».
2012-2015 гг. — зам.директора по флоту; по совместительству капитан т/х «Арабелла» в ООО «Спортивный клуб «Тимерхан».
2015-2016 гг. — директор в ООО «ВолгаТатСудоремонт».
С 2016 г. — директор в ООО «Арабелла».
Награды и звания
Награжден медалью «За содружество во имя спасения»
Присвоено звание «Почетный гражданин Чистопольского муниципального района»
Награжден медалью «Почетный гражданин города Мамадыш»
Награжден Орденом Мужества
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Зеленодольск
- Адрес: 422546, ул Заводская, 5
Дата последнего обновления: 27.10.2020