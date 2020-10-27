Лизалин Роман Евгеньевич

Общая информация

Родился 18 марта 1981 года в городе Чистополь Татарской АССР.

Образование

1996-1999 гг. — учился в Чистопольском профессиональном училище № 5 по специальности рулевой-моторист.

2002 гг. — окончил Казанский речной техникуме по специальности техник-судоводитель.

2006 г. — окончил Волжскую государственную академию водного транспорта по специальности инженер-судоводитель.

2011 г. — окончил Московскую государственную академию водного транспорта на факультете «Судовождение и эксплуатация флота».

Трудовая деятельность



1999-2000 гг. — моторист-рулевой в ООО «Камская Судоходная Компания» т/х «Белозерск» Пермь.

2000-2001 гг. — моторист-матрос в Судоходная компания «Татфлот» з/с «Прага-9».

2001-2002 гг. — моторист в Судоходная компания «Татфлот» т/х «Циалковский».

В 2002 г. — матрос в Судоходная компания «Татфлот» т/х «П.Миронов».

2002-2004 гг. — 3-ий пом.капитана в Судоходная компания «Татфлот» т/х «П.Миронов».

2004-2006 гг. — 2-ой пом.капитана в ООО «МС Плюс» т/х «Б.Полевой».

2006-2007 гг. — старший пом.капитана в ООО «МС Плюс» т/х «Б.Полевой».

2007 г. — пассажирский пом.капитана в ООО «Экспресс-тур» т/х «Н.Гоголь».

2007-2008 гг. — 2-ой пом.капитана в ОАО «Мостурфлот» т/х «Тихий Дон».

2008 г. — 2-ой пом.капитана в ОАО «Мостурфлот» т/х «А.Грибоедов», Москва, Капитан в ООО «АДМИРАЛ» т/х «Б.Полевой».

2008-2011 гг. — зам.директора по флоту; по совместительству капитан т/х «Б.Полевой» в ООО «Адмирал».

2011-2012 гг. — зам.директора по флоту; по совместительству капитан т/х «Арабелла» в ООО «Адмирал».

2012-2015 гг. — зам.директора по флоту; по совместительству капитан т/х «Арабелла» в ООО «Спортивный клуб «Тимерхан».

2015-2016 гг. — директор в ООО «ВолгаТатСудоремонт».

С 2016 г. — директор в ООО «Арабелла».

Награды и звания

Награжден медалью «За содружество во имя спасения»

Присвоено звание «Почетный гражданин Чистопольского муниципального района»

Награжден медалью «Почетный гражданин города Мамадыш»

Награжден Орденом Мужества

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