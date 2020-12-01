Фестивальный дневник театрала: главные премьеры и концерты декабря в Казани

Сразу три крупных фестиваля, а также «Филармониада» пройдут в последнем месяце года в столице Татарстана

Фото: Максим Платонов

Как обычно, все самое интересное, что не успели (по объективным причинам) провести в течение года, отложили под его занавес. Так, отложенные из-за пандемии коронавируса культурные события все же состоятся в декабре, как и запланированные заранее. Поэтому предстоящий месяц обещает быть чрезвычайно насыщенным для заядлых театралов и меломанов. Нуриевский фестиваль в мини-формате, Абязов-фест с тематическими концертами, театральное «Ремесло» практически на всех площадках города и «Филармониада» со множеством интересных гостей — все это плюс премьеры в театрах буквально не дадут передохнуть казанцам, живущим активной культурной жизнью. Подробнее — в традиционном обзоре казанской сцены от «Реального времени».

Отложенный мини-Нуриевский

Большой праздник балета, который обычно проходит в мае, был отложен из-за всеобщей самоизоляции. Однако руководство республики приняло решение все же провести его в этом году, но в мини-формате. Обычные три недели уместятся всего в одну — с 17 по 26 декабря, зато и они будут полны ярких событий.

Продолжит фестиваль на казанской сцене театр «Кремлевский балет», который привезет «Руслана и Людмилу» Глинки-Агафонникова. Фото kazan-opera.ru

Откроется XXXIII фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева произведением Людвига Минкуса «Баядерка». К слову, состав солистов всех спектаклей будет известен ближе к событию. Продолжит фестиваль на казанской сцене театр «Кремлевский балет», который привезет «Руслана и Людмилу» Глинки-Агафонникова. Этот балет, как и заключительное представление «Анна Каренина» на музыку Петра Чайковского в исполнении Балета Петра Эйфмана, будет проходить под фонограмму. Живой музыкой можно насладиться на спектаклях «Шурале» Фарида Яруллина, «Лебединое озеро» Чайковского и «Дон Кихот» Минкуса. Исполнять их будут артисты Татарского театра оперы и балета имени Д. Джалиля.

Едва передохнув, театр перейдет в Новогодним представлениям для детей.

«Ремесло» в пределах республики

C 1 по 6 декабря в Казани состоится ХII Всероссийский театральный фестиваль молодой режиссуры «Ремесло». Пандемия и здесь внесла свои коррективы — в этом году гостей в Татарстане не ждут, однако и наши театры подготовили насыщенную программу. Всего в афише фестиваля указано 16 спектаклей театров республики, которые представят 11 театральных коллективов. Кроме казанских театров, в фестивале участвуют коллективы Набережных Челнов, Буинска, Мензелинска и Бугульмы.

В Татарском ТЮЗе имени Кариева пройдут «Сказки Хикмета». Фото karievteatr.ru

Откроется фестиваль в первый день зимы сразу тремя спектаклями: «Волк и семеро козлят» пройдут утром в Театре кукол «Экият», днем здесь же будет показана военная драма «Самовары», а вечером в Татарском ТЮЗе имени Кариева пройдут «Сказки Хикмета». Интересно, что именно Кариевский ТЮЗ в этом году выступает основным организатором фестиваля, здесь же, в малом зале организована и образовательная программа: цикл встреч-лекций с известными театральными критиками.

Важно отметить, что традиционно участвовать в фестивале могут только спектакли, поставленные режиссерами в возрасте до 35 лет или в течение 5 лет после дебюта в профессии. В этом году спектакли будут идти на шести театральных площадках Казани — ТЮЗ имени Г.Кариева, Камаловскаий театр, театр имени К.Тинчурина, Казанской Театр юного зрителя, театр кукол «Экият» и театральная площадка «MOÑ». Завершится «Ремесло» двумя премьерами — сказкой Астрид Линдрген «Мио, мой Мио!», которая была показана на днях, и документальной драмой «Я не вернусь» режиссера Айдара Заббарова.

Сказки и мифы «Абязов-феста»

7 декабря в Большом концертном зале имени С. Сайдашева открывается VIII «Абязов-фестиваль». В этом году он будет состоять из трех концертов, объединенных темой «Сказки. Мифы. Легенды». Поэтому каждое представление обещает стать необычным — и по программе, и по подаче музыкального материала, и, конечно, гости тоже будут самыми неожиданными. На открытии маэстро Рустем Абязов и его камерный оркестр «La Primavera» представят совместный проект с театром кукол «Экият» «SHURALE: Новая фантазия под музыку балета». Сказка зазвучит по-новому в исполнении одновременно скрипичного оркестра и артистов кукольного театра. Автором сценария и режиссером выступил художественный руководитель театра «Экият» Ильгиз Зайниев. Второе отделение будет посвящено гостям: в программе «Предания старины глубокой» вместе с оркестром выступят тувинский коллектив «ХУУН-ХУУР-ТУ» и гусляр Гудимир (Максим Анухин) из Санкт-Петербурга.

Второй концерт фестиваля пройдет 14 декабря. На нем будет представлена одноактная моноопера «Щелкунчик» на музыку Петра Чайковского с сопрано Алиной Шарипжановой. Во втором отделении прозвучит «Слово о полку Игореве» — музыкальное действо Алексея Щелыгина оркестр «La Primavera» исполнит вместе с ансамблем Дмитрия Покровского.

Фестиваль завершится в январе будущего года — а это уже отдельная история.





«Филармониада»: ансамбль Зыкиной и Любимцев-Дон Кихот

XIII Международный фестиваль искусств «Филармониада» пройдет в Татарской филармонии с 5 по 15 декабря. Десятидневный концертный марафон включает в себя практически все виды искусств: исполнительское, классический балет, чтение отрывков из литературных произведений и практически шоу, которые совместно готовят самые известные российские и татарстанские коллективы.



Откроется Филармониада-2020 джазовым концертом с участием двух знаменитых российских коллективов — BigBand BGF из Уфы под руководством Олега Касимова и Филармонического джаз-оркестра Татарстана под руководством Сергея Васильева. Выступления на сцене филармонии будут проходить практически каждый день: казанцы увидят Музыкальный театр «Петербургская оперетта» со «Снежной королевой» для детей и «Обыкновенным чудом» для взрослых, знаменитого артиста-телепутешественника Павла Любимцева с «Дон Кихотом» Булгакова, Театр балета имени П. Чайковского с «Лебединым озером», ансамбль SoloTangoOrquesta с аргентинским танго и многих других.

Завершится Филармониада программой «Течет река Волга…», которую подготовили народный ансамбль «Россия» имени Л. Г. Зыкиной, Государственный оркестр народных инструментов Республики Татарстан и вокалистка Ирина Крутова, одна из ярчайших на сегодня исполнительниц русского романса.

Правда о деревне и город подушек

Отдельного внимания заслуживают премьеры Татарского академического театра имени Г. Камала. Документальная драма «Хуш, авалым» («Я не вернусь») молодого режиссера Айдара Заббарова будет впервые представлена на театральной сцене 4 декабря. Показы пройдут также 5-го декабря, а 6-го спектакль покажут в рамках фестиваля «Ремесло». По словам Заббарова, идея постановки зрела давно, однако детально узнать, как и чем сегодня живет деревня, его подвигла пандемия с ее размышлениями и дистанционным общением. Кроме того, режиссер давно хотел поработать в жанре вербатим. С творческой группой он объехал порядка 20 малонаселенных деревень, в которых взял более полусотни интервью. Они и легли в основу спектакля, стали почвой размышления о татарах, родном языке и собственных корнях.

Вторая премьера в театре пройдет 23 декабря. Спектакль по пьесе Олжаса Жанайдарова «Мендэр экиятэ» («Душа подушки») поставил Рамиль Гараев, художником выступила Екатерина Горшкова. Предновогодние дни — самое время премьер для детей, поэтому добрая сказка про город подушек, безусловно, придется по вкусу малышам и их родителям.

Как Конек-Горбунок стал неоновым

Казанский Театр Юного зрителя 1 декабря отмечает свой 88-й день рождения. ТЮЗ побалует своих почитателей показом калейдоскопа картин Валентина Губарева «Зимняя сказка для взрослых» режиссера Туфана Имамутдинова и драматурга Михаила Меркушина. В фойе перед спектаклем расположится уникальный фотоархив, который расскажет о жизни театра со дня его основания. Здесь можно увидеть кадры со спектаклей «Погром», «Буря», «Гроза» и других, афиши и программки 1930-х годов, а также многое другое. Кроме того, гости вечера смогут увидеть ретро-фотографии артистов театра с помощью QR-кодов, которые будут размещены в портретном зале.

Не обойтись перед Новым годом и премьерой для самых маленьких. Неоновую сказку детей и их родителей «Конек-Горбунок от Ёк до ОК» поставил приглашенный режиссер Максим Иванов. Премьера состоится 19 декабря. Сказка Петра Ершова названа «неоновой», потому что в ТЮЗе она превратилась в яркое, зрелищное действо, наполненное музыкой в стиле ню-джаз, ритм-энд-блюз, хаус, с танцами и сценографией. «Мы придумали для этой сказки совершенно нетрадиционное решение. С помощью неонового оформления можно наиболее ярко и современно раскрыть глубокий смысл сказки для сегодняшних детей, которые не всегда могут увидеть его в постановках, выполненных в национальной стилистике. Нам кажется, что сказку воспринимают поверхностно, а ведь она раскрывает всю философию и мудрость русского национального самосознания и духа. Но зачастую этого в ней никто не видит», — рассказал «Реальному времени» режиссер-постановщик.

Детские спектакли проходят днем.





Последние дни Сахибжамал Гиззатуллиной-Волжской

Всего неделю позволит себе отдохнуть Татарский ТЮЗ после «Ремесла», и сразу представит премьеру спектакля «Яратып туялмадым» («Волжская») 12 Декабря. Постановка главного режиссера Кариевского театра Рината Аюпова по произведению Айгуль Ахметгалиевой, участницы конкурса «Новая татарская пьеса», посвящена последним трагичным дням жизни великой актрисы татарского театра Сахибжамал Гиззатуллиной-Волжской. Главную роль исполнит народная артистка Татарстана Халида Сунгатуллина, которая в этом году отмечает свой юбилей. Этот спектакль и станет ее бенефисом. В постановке задействованы и молодые артисты театра: Ильфат Камалиев, Муса Камалов, Рамиль Вафин и другие.