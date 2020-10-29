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ГБУК Татарская Государственная Филармония Имени Габдуллы Тукая

Культура

Общая информация

ГБУК РТ «Татарская Государственная Филармония Имени Габдуллы Тукая» — одна из крупнейших концертных организаций Республики Татарстан и города Казани.

Филармония была основана 21 августа 1937 года.

Руководитель — Нуруллин Кадим Назырович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420049, ул Павлюхина, 73
  • Телефон: (843) 21-21-404
  • Email: tatfilarmonia@tatfil.ru
  • Сайт: https://tatfil.ru/

Дата последнего обновления: 29.10.2020

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