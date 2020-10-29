ГБУК Татарская Государственная Филармония Имени Габдуллы Тукая
Общая информация
ГБУК РТ «Татарская Государственная Филармония Имени Габдуллы Тукая» — одна из крупнейших концертных организаций Республики Татарстан и города Казани.
Филармония была основана 21 августа 1937 года.
Руководитель — Нуруллин Кадим Назырович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420049, ул Павлюхина, 73
- Телефон: (843) 21-21-404
- Email: tatfilarmonia@tatfil.ru
- Сайт: https://tatfil.ru/
Дата последнего обновления: 29.10.2020