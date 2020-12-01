МАУК г. Казани Казанский Камерный Оркестр Ля Примавера
Общая информация
Казанский камерный оркестр La Primavera появился в 1989 году по инициативе художественного руководителя и дирижера Рустема Абязова и музыкантов.
Небольшой коллектив первые свои концерты давал в Казанском университете.
Руководитель — Абязов Рустем Юнусович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420043, ул. Бойничная, 8
- Телефон: (843) 236 85 14
- Email: la-primavera@inbox.ru
- Сайт: www.la-primavera.org
Дата последнего обновления: 01.12.2020