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МАУК г. Казани Казанский Камерный Оркестр Ля Примавера

Культура

Общая информация

Казанский камерный оркестр La Primavera появился в 1989 году по инициативе художественного руководителя и дирижера Рустема Абязова и музыкантов.

Небольшой коллектив первые свои концерты давал в Казанском университете.

Руководитель — Абязов Рустем Юнусович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420043, ул. Бойничная, 8
  • Телефон: (843) 236 85 14
  • Email: la-primavera@inbox.ru
  • Сайт: www.la-primavera.org

Дата последнего обновления: 01.12.2020

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