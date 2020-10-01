ГБУ ТГТК Экият
Общая информация
Татарский государственный театр кукол «Экият» — крупнейший и один из старейших театров кукол в России.
Театр кукол «Экият» был создан в 1934 г. как «Первый государственный интернациональный театр кукол».
Руководитель — Зайниев Ильгиз Газинурович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420107, ул. Петербургская, 57
- Телефон: (843) 237-70-31
- Email: kazan-puppet-show@yandex.ru
- Сайт: https://www.puppet-show.ru/
Дата последнего обновления: 01.10.2020