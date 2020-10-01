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ГБУ ТГТК Экият

Культура

Общая информация

Татарский государственный театр кукол «Экият» — крупнейший и один из старейших театров кукол в России.

Театр кукол «Экият» был создан в 1934 г. как «Первый государственный интернациональный театр кукол».

Руководитель — Зайниев Ильгиз Газинурович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420107, ул. Петербургская, 57
  • Телефон: (843) 237-70-31
  • Email: kazan-puppet-show@yandex.ru
  • Сайт: https://www.puppet-show.ru/

Дата последнего обновления: 01.10.2020

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