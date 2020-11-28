«Мио, минем Мио!»: сказка о том, как становятся взрослыми

Классика фэнтэзи — на татарском языке

Фото: Ринат Назметдинов

Инсценировка популярной сказочной повести Астрид Линдгрен была показана в театре имени Кариева. Создал ее большой десант во главе с петербургским режиссером Екатериной Гороховской. Спектакль о взрослении, о детях и их родителях она поставила с деликатностью.

Мечта, ее мечта

Как рассказывала Гороховская в интервью «Реальному времени», предложение о сотрудничестве ей озвучила директор театра Гузель Сагитова, а та в ответ предложила осуществить свою давнюю мечту. Спектакль поставлен при поддержке гранта правительства РФ в рамках федерального проекта «Театры — детям», так что Гороховская привлекла множество сил — это, в частности, только что получившая «Золотую маску» за костюмы к спектаклю «Мы, герои» Красноярского театра драмы Фагиля Сельская.

Сценографией занялся Анвар Гумаров, главный художник театра имени Комиссаржевской в Санкт-Петербурге, свет ставил также петербуржец с почти 30-летним стажем Евгений Ганзбург, музыку писала давняя соратница Гороховской Юлия Колченская, а танцы поставил хореограф Николай Куглянт, актер театра «Мастерская».

Сценография, на самом деле, проста — это множество легких занавесей, место — нигде, которое игрой света превращается то в прекрасное, то в жуткое пространство. По нему проносятся то женщины, то мужчины, то кони, то птицы — это многоликая массовка. Музыка не настойчива, она дает нужное настроение, но не стремится стать основной на сцене.

Актеров отбирали в ходе трехдневного тренинга летом

Актеров отбирали в ходе трехдневного тренинга летом. Главную роль сходу получил Булат Гатауллин, и с этим выбором режиссера трудно не согласиться, стоит лишь актеру выйти на фоне занавеса в видами Стокгольма. Булат Гатауллин идеален для детских спектаклей, ему, человеку с широко распахнутым глазам не дашь больше 15 лет.

Несмотря на большое количество иногородних участников, «Мио, мой Мио!» остается татарским спектаклем благодаря отличному переводу Назифы Каримовой.

К слову, на встрече с режиссером работники театра рассказывали, сколько им пришлось пройти этапов, прежде чем получить разрешение — текст, который Линдгрен создала на основе повести сама, очень строго охраняется, и отступление от него очень даже не приветствуются. Но у Каримовой получился простой и доступный текст, в некоторых местах заигравший новыми красками. Хлеб у нее, к примеру, буквально «халяльный», который очевидно нечасто попробуешь в Стране Чужедальней.



...Вот появляется джинн, который уносит его в страну, где он встречается со своим отцом Королем...

К темпу спектакля вообще вопросов нет — все в нем развивается постепенно, как раз настолько быстро, чтобы осознать все радости, горести и решения главного героя. Вот он, сирота Боссе, на улице, в коротком пальтишке и нелепой шапке, его обижают мальчишки, вот за него заступается хозяйка магазина, а вот появляется джинн, который уносит его в страну, где он встречается со своим отцом Королем (Ильнар Низамиев). И вот уже Боссе — это принц Мио, у него футболка с принтом отца, а его друг в том мире Бенка — это верный Юм-Юм, сын садовника. А мальчишки, которые его обижали, теперь пастухи, которые дарят ему флейту.

Пока поет птица Горюн

Как и полагается, у каждого актера по две ипостаси, по две роли, иногда, разумеется, не одинаковые. К примеру, Ильназ Хабибуллин играет веселого джина (с огромной головой на палке) и сурового кузнеца. Короткая, но важная роль у Назлыгуль Хабибуллиной (также эта роль у Алсины Закировой) — персонаж без слов, гордая лошадь Марамис. Взрослому, безусловно, смотреть на такое, поначалу, смешно, но даже от такой роли остаешься в очаровании от Хабибуллиной.

...Вот уже Боссе — это принц Мио, у него футболка с принтом отца...

Схожая история у Альбины Нугмановой — она птица Горюн. Она, вероятно, показывает важнейшую часть спектакля — печаль, которую надо победить Мио: ««Как я могу строить шалаши в саду своего отца, пока поет птица Горюн?». Вероятно, он мог бы и дальше радоваться на острове отца, но тот сам хочет и не желает этого всем сердцем, отправляет его в Страну Чужедальнюю на битву с Като. Принца, бледного, пресыщенного жизнью эгоиста без чувств, играет брат Булата — Эльдар Гатауллин. Роль его тоже короткая, но внушительная по значению, это антитеза Мио. Като заботится только о себе. Мио может быть счастлив, когда счастливы другие.

Насколько удалось Гороховской воплотить свою мечту на сцене, можно судить по зрителям. На спектакле, разумеется, массово пришли дети. Возможно, это были какие-то особенные, «театральные» школьники, приученные правильно вести себя в театре, однако на протяжении двух с лишним часов вокруг не было слышно ни единого лишнего звука.

Второй раз за сезон (после «Долгого-долгого детства» Мустая Карима) Кариевский берется за сильный текст и доносит его в достойной доступности. Учитывая популярность исходного материала (а также ностальгию родителей по киноварианту), предрекаем спектаклю долгую жизнь.

1 / 22 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов