Нижнекамской районной больнице вручили сертификат на 19 млн рублей для борьбы с коронавирусной инфекцией

ПАО «Нижнекамскнефтехим» передало нижнекамским медикам сертификат на закупленное оборудование и материалы для лечения коронавирусных больных. На мероприятии присутствовал министр здравоохранения РТ Марат Садыков.



Сертификат стоимостью 19 млн 215 тыс. 676 рублей Нижнекамской горбольнице вручил генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин.



Также в связи с высокой востребованностью кислорода в больницах республики «Нижнекамскнефтехим» на заводе олигомеров и гликолей (азотно-кислородная станция) увеличил выпуск жидкого технического кислорода, который отправляет в казанскую фирму «Техноремстрой». Здесь его доводят до норм медицинского назначения, затем он поступает в больницы республики.



Ранее сообщалось, что «Нижнекамскнефтехим» предоставил в распоряжение врачей, борющихся с коронавирусом, базу ведомственного детского оздоровительного лагеря «Юность» для организации полноценного отдыха после работы в ковид-госпитале.



С 2019 по 2020 год городским и республиканским медицинским учреждениям «Нижнекамскнефтехим» оказал благотворительную помощь на сумму свыше 158 миллионов рублей, Нижнекамской центральной больнице — на 142 миллиона рублей.