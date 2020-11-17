Министр здравоохранения РТ Марат Садыков поблагодарил ГК ТАИФ за особый вклад в борьбе с коронавирусом

Фото: Альберт Муклоков

ПАО «Нижнекамскнефтехим» подарило Нижнекамской центральной районной многопрофильной больнице сертификат на закупленное оборудование для борьбы с COVID-19. На церемонию вручения прибыл глава Минздрава РТ Марат Садыков.

Приветствуя участников мероприятия, он отметил важную роль нижнекамских медиков в борьбе с инфекционным заболеванием и весомую поддержку в этом градообразующего предприятия — ПАО «Нижнекамскнефтехим».

— В 2019 году мы все собирались, подводили итоги, ставили задачи на 2020 год. Тогда мы еще и предположить не могли, что коронавирусная инфекция из далекого Китая придет к нам. Инфекция внесла определенные коррективы. И теперь мы живем в других реалиях. Мы сплотились в единую команду и дадим отпор врагу. А враг очень хитрый, с ним еще не сталкивался мир. 100 лет тому назад была «испанка», которую люди все-таки победили. И я уверен, что данную инфекцию мы победим!

Сегодня, пользуясь возможностью, я хочу вас, уважаемые коллеги, поблагодарить. Это вы находитесь на передовой, спасаете жизни. Также хочу поблагодарить социально ответственный бизнес. Много крупных компаний в этот трудный период были с нами, оказывали нам помощь: это и средства индивидуальной защиты, и оборудование. Спасибо ГК ТАИФ, которая оказала серьезную поддержку, — отметил министр здравоохранения РТ Марат Садыков.

