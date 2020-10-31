«Инстаграм» глав районов Татарстана: череда открытий, праздник на празднике и виды природы

Минувшая неделя глазами глав районов Татарстана

По сравнению с прошлой неделей активность глав районов несколько выросла. То ли дело в том, что готовятся к открытию или открываются некоторые объекты (а их немало), то ли в том, что на неделе было сразу несколько «нишевых» праздников. А может быть, дело в том, что осенью скучно и руководители районов борются с этим, общаясь с народом.

Открытие за открытием

В Кукморе на неделе торжественно открыли мемориальный комплекс, посвященный увековечению памяти руководителей Кукморского валяльно-войлочного комбината. Об этом в «Инстаграме» рассказывает глава Кукморского района Сергей Димитриев. На фотографиях можно увидеть небольшую площадку, на которой поставили бюст и барельеф знаковых фигур в жизни комбината. Судя по всему, не обошлось и без театрализованного представления — герои выходили из кафе, а содержание выступления остается загадкой. Точно можно сказать лишь то, что даже в этом вопросе не обошлось без военной тематики — на фото присутствуют военная техника и форма.

Еще новости об открытиях — у Линара Закирова, главы Бугульминского района. Он объявил, что скоро после реконструкции откроется Молодежный центр имени Губина, и в связи с этим объявляется открытый конкурс на должность директора. От кандидатов (они должны быть «инициативными, ответственными, обладать лидерскими качествами, иметь опыт общественной и проектной деятельности») просят презентацию концепции развития центра на 3 года, прием документов — до 21 ноября. Ролик посмотрели уже около 1,2 тысячи раз, так что кандидатам на эту должность следует поспешить.



А вот в Елабужском политехническом колледже открылись новые мастерские. Реализация ведется в рамках нацпроекта «Образование». Об этом рассказал в своем аккаунте руководитель Елабужского района Рустем Нуриев. На фотографиях, помимо перерезания красной ленточки, можно увидеть станки и компьютеры. Что именно будут делать в мастерских, в посте, к сожалению, не рассказывается. Тем не менее он получил 295 отметок «Нравится».



Открытие случилось и в Бавлинском районе. Тут, как следует из поста местного главы Рамиля Гатиятуллина, завершился капитальный ремонт детского сада №2. В связи с этим руководитель района решил выложить в «Инстаграме» радостные детские пляски, а также фотографии помещений — похоже, глава района остался доволен.



В Ютазинском районе пока без открытий, но они близятся. Руководитель района Аяз Шафигуллин продемонстрировал, как идут дела на строительстве центрального рынка. Судя по посту Шафигуллина, сейчас ведутся работы по внутренней отделке зданий и укладке асфальта. На фотографиях можно увидеть сами здания — в некоторых из них, правда, речи о внутренней отделке пока все же не идет. Пост понравился 73 подписчикам.



Рубрика «Поздравления и благодарности»



Рустам Калимуллин, руководитель Высокогорского района, обратился к врачам и медицинским работникам госпиталя Высокогорской ЦРБ. Он поблагодарил их за усердный труд и отметил, что коронавирусная инфекция изменила нашу жизнь. Тема, конечно, важная, но почему глава района решил поблагодарить медицинских работников именно сейчас — из поста не ясно. Публикация получила 380 отметок «Нравится».

Марат Гафаров, руководитель Дрожжановского района, похоже, решил вспомнить былое и поздравил подписчиков с Днем рождения комсомола. Комсомольцы, по его словам, всегда ассоциировались с честью и порядочностью, мужеством и отвагой. Они были, по словам Гафарова, надежной опорой друзьям и стране, боролись за справедливость и мир во всем мире, были полны энтузиазма и веры в лучшее. «Сейчас уже нет той организации, но оставаться настоящим Человеком можно и вне каких-либо рамок. Так давайте же возьмем из прошлого все самое лучшее и с достоинством понесем эти качества в будущее», — предлагает он. У поста — около трех сотен «лайков».



А вот Равиль Хисамутдинов, глава Апастовского района, не смог пройти мимо еще одного праздника — Дня автомобилиста. Для поздравления он выложил фотографию дороги, которую снабдил пожеланиями «крепкого здоровья и семейного благополучия, безаварийной работы и хорошего настроения». «Пусть вам всегда в дороге сопутствует удача!», — завершил он свое обращение, направленное ветеранам и работникам автомобильного транспорта.



Еще один праздник на неделе нашел Наиль Вазыхов, руководитель Камско-Устьинского района. Он поздравил подписчиков с Днем бабушек и дедушек, пожелал им долгих лет здоровья и счастья. «Пусть внуки приносят только радость, веселье и хорошее настроение. Желаю оставаться самыми добрыми и любимыми людьми в жизни внуков и детей, оказывая им поддержку, понимание и даря свою любовь», — пишет Вазыхов. Пост, правда, особой популярности не получил — «лайки» ему поставило лишь 87 человек.



Красоты Татарстана

Наконец, главы районов на неделе не забыли и поделиться с подписчиками красивыми фотографиями своих районов. У Альберта Рахматуллина из Кайбицкого района, например, можно посмотреть на фото берез в осеннем парке в закатном свете — это понравилось 150 пользователям сети.

А вот Дмитрий Иванов, руководитель Чистопольского района, показывает снятое с квадрокоптера видео. Его можно назвать обзорным в ролике — достопримечательности Чистополя и виды с реки под довольно мелодичную музыку. У видео — 673 просмотра.



И, конечно же, без видов природы не обошлось и у постоянного автора фотографий лесов Энгеля Фаттахова. Почти каждый день он знакомит подписчиков с видами прудов и закатов, а можно, например, насладиться и видом заката глазами главы Актанышского района.

