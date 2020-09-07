Проголосовавшие казанцы получат браслет, позволяющий посетить концерт Нюши и Валерии — видео

Фото: кадр телеканала ТНВ

В Казани каждый проголосовавший получит браслет «Я проголосовал». Об этом сообщают новости телеканала ТНВ.

Браслет даст право бесплатно посетить интерактивную программу возле «Ак Барс Арены». Здесь для жителей Казани пройдет развлекательная программа, выступят Гузель Уразова, Нюша, «Хор Турецкого», Валерия и другие артисты.

Территория будет разделена на несколько тематических зон, которые представят яркие городские проекты. Завершится праздник фейерверком.

