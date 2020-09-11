В Единый день голосования для нижнекамцев споет группа «Любе»

13 сентября, в Единый день голосования в Нижнекамске в Парке нефтехимиков состоится большой праздник, посвященный 100-летию ТАССР и Дню нефтехимика. Организатором мероприятия выступает ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Праздник начнется в 16 часов. В программе — тематические развлечения для детей и их родителей (аквагрим, декорирование домиков, гигантский лего, поролоновый «городок», мастер-классы, интерактивные спектакли и др.)

С 18 часов стартует концертная программа. На сцене выступят творческие коллективы города и промышленных предприятий, приглашенные гости из Москвы — группа «Жарит лето». С праздником нижнекамцев и гостей города приедет поздравить народный артист РТ и РБ Айдар Галимов.

В 21.00 начнется выступление группы «Любэ». Завершится мероприятие в 21.55 красочным салютом.