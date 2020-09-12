За сутки количество постов по тегу #МойТатарстан в Instagram выросло более чем на 20 тысяч

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Количество постов по хэштегу #МойТатарстан в инстаграме с начала первого дня голосования выросло более чем на 20 тысяч штук. Если к утру 11 сентября их насчитывалось более 54 тысяч, то к 9.00 12 сентября — уже 74 тысячи.

Напомним, что по этому хэштегу татарстанцы публикуют фотографии с избирательных участков в рамках республикнского челленджа. Кроме того, среди выложивших эти фотографии идет розыгрыш гаджетов в официальном сообществе Татарстана «Вконтакте». Правила розыгрыша подразумевают отсутствие ограничений на количество выложенных фотографий, поэтому некоторые пользователи выкладывают много фотографий подряд.