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Кондратьев: в Татарстане уже проголосовало около 52% избирателей

08:42, 13.09.2020 Сюжет:  Выборы в Татарстане - 2020 1
Кондратьев: в Татарстане уже проголосовало около 52% избирателей
Фото: realnoevremya.ru Ринат Назметдинов

В Татарстане уже проголосовало примерно 52% избирателей, сообщил председатель ЦИК республики Андрей Кондратьев.

Все участки открыты, обстановка на них спокойная. Есть звонки и обращения, блогеры просто завалили ЦИК материалами, которые они отсматривают.

Кондратьев заметил, что задействование на выборах блогерах — прекрасный проект, но для этого еще нужен специальный штат, который будет анализировать всю информацию от них.

Председатель ЦИК РТ объяснил, что в республике всегда наблюдается высокая явка. Сейчас же каждый выбрал для себя удобный день.

Подробнее о том, как проходит единый день голосования в Татарстане — в онлайн-трансляции «Реального времени».

ОбществоВласть Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09:01
    Участок № 169 г. Казань. На 18.25 субботы при получении бюллетеней было от трех до пяти подписей на странице. Таким образом в среднем четыре, на конец второго дня. При выдаче бюллетеней работник пролистывает журнал, и можно легко посчитать подписи на страницах. Пока до твоей страницы дойдут, пару страниц точно перевернут. Всего на странице по моим подсчетам было 25 фамилий. На участке был один, ни одно избирателя кроме меня не было. Была полиция еще и сами работники. Таким образом явка по данному участку была около 16% на конец субботы. В Иркутске после первого дня было 8% за первый день. Все также и у нас, если считать правильно. Математика у всех одна была.
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