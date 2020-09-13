Кондратьев: в Татарстане уже проголосовало около 52% избирателей

Фото: realnoevremya.ru Ринат Назметдинов

В Татарстане уже проголосовало примерно 52% избирателей, сообщил председатель ЦИК республики Андрей Кондратьев.



Все участки открыты, обстановка на них спокойная. Есть звонки и обращения, блогеры просто завалили ЦИК материалами, которые они отсматривают.

Кондратьев заметил, что задействование на выборах блогерах — прекрасный проект, но для этого еще нужен специальный штат, который будет анализировать всю информацию от них.



Председатель ЦИК РТ объяснил, что в республике всегда наблюдается высокая явка. Сейчас же каждый выбрал для себя удобный день.

Подробнее о том, как проходит единый день голосования в Татарстане — в онлайн-трансляции «Реального времени».