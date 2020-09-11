В Татарстане работает бот в Telegram для поиска избирательного участка

Татарстанцы могут найти свой избирательный участок через чат-бот в мессенджере Telegram. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК РТ.

Чтобы узнать адрес и контакты своего избирательного участка, необходимо ввести в строке поиска бота свой город, улицу, дом. После этого система в виде отдельного сообщения выдаст информацию об участке. Сориентироваться на местности, подобрать маршрут или нужный автобус можно благодаря геопозиции на карте, которая также прилагается к сообщению с данными.

Телеграм-бот разработан ЦИК РТ, на общероссийском голосовании в июле 110 тыс. жителей республики узнали через него нахождение своих участков.

О том, как как стартовал первый день голосования в Татарстане, читайте в материале «Реального времени».