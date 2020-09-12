События недели: «триединый» день голосования, пересидевший Лукашенко и новые требования «Оскара»

Чем запомнились татарстанцам уходящие 7 дней

В России начались предварительные дни голосования на выборах различного масштаба. В Казани попытался проголосовать робот, в Иркутске наблюдателям не давали пить. Лукашенко признал, что засиделся во власти, но не планирует отдавать ее кому-то еще. Вакцина от коронавируса уже отправилась в регионы. Американская киноакадемия распространяет требования diversity к фильмам, претендующим на «Оскар». Ефремову дали 8 лет колонии, Навального вывели из комы, а Лебедева проверяет ФСБ.

«Триединый» день голосования

Накануне в Татарстане, как и в большинстве регионов России, началось голосование на выборах различного калибра — от депутатов Госдумы и губернаторов до депутатов муниципальных советов.

Статус единого дня голосования, как обычно, закреплен за 13 сентября, но из-за пандемии коронавируса российские власти ввели два дополнительных дня — 11 и 12 сентября.

В республике проходят все вышеперечисленные выборы: президента Татарстана, допвыборы в Госдуму и Госсовет республики по Нижнекамскому и Елабужскому избирательным округам соответственно, муниципальные выборы. По итогам первого дня проголосовало 27,58% от всех избирателей республики.

Первый день уже отметился заминкой с невозможностью проголосовать на участке, если комиссия выехала на надомное голосование. Также в Казани устроили перформанс с пытающимся проголосовать роботом Евой (спойлер: проголосовать ей не удалось — нет паспорта и ей всего три года).

Ситуация в Белоруссии



Президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил, что «пересидел» у власти.

При этом он уверяет, что больше никто сегодня не может «защитить белорусов». В понедельник Лукашенко приедет в Россию для переговоров с Владимиром Путиным. Тем временем силовики в стране арестовали еще двух членов координационного совета оппозиции, включая Марию Колесникову. В стране только один публичный лидер протестов остался на свободе — нобелевский лауреат Светлана Алексиевич.

Политолог Дмитрий Орешкин прокомментировал ситуацию в Белоруссии для радио «Эхо Москвы». Он уверен, что Лукашенко уже можно считать удержавшим власть. По мнению эксперта, протесты постепенно перейдут «в латентную подземную форму». Власть будут обеспечивать «какие-то в штатское одетые товарищи, вооруженные бейсбольными битами», добавил Орешкин.



Дмитрий Орешкин уверен, что Лукашенко уже можно считать удержавшим власть. Фото echo.msk.ru

Вакцина от COVID-19 отправилась в регионы

Замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков рассказал, что вакцина от коронавируса поступит в Татарстан в ноябре.

«Спутник V» будут получать сначала группы риска, например, медики. В ту же группу могут попасть учителя, воспитатели детсадов и журналисты.



В пятницу в Минздраве РФ рассказали, что первая партия препарата уже направлена в регионы. Она является тестовой и послужит скорее отработке логистических цепочек.

Новые требования «Оскара»

Американская киноакадемия рассказала о новых требованиях к лентам, номинирующимся на главный «Оскар» за лучший фильм. Пресс-служба академии объявила о «новых стандартах репрезентативности и инклюзивности».

Американская киноакадемия рассказала о новых требованиях к лентам, номинирующимся на главный «Оскар» за лучший фильм. Фото glas.ru

Теперь картины должны иметь на одной из ведущих ролей «не белого» актера. Треть второстепенных ролей должны исполнять женщины, представители ЛГБТ и других меньшинств. Все эти группы должны быть задействованы в сюжете. Минимум две руководящие должности в фильме должны занимать представители меньшинств.



Теперь картины, рассчитывающие получить награду Американской киноакадемии, должны будут соблюдать хотя бы один из этих пунктов. Правила начнут действовать в 2024 году, с 96-й премии.



Концепция развития центра Казани

Президенту РТ Рустаму Минниханову представили Концепцию устойчивого развития исторического поселения Казани.

Этот документ определяет, что, как и по каким принципам можно строить в центре татарстанской столицы в ближайшие 10—15 лет.

«Градостроительная конституция» предполагает развитие в Казани трех «садовых колец», создание выхода к Волге и большой пешеходной улицы. Фото Рината Назметдинова

«Застройщики получают ясные правила, власть — четкое понимание регулирования, а горожане получают красивый город», — сказал Минниханов по итогам презентации.

«Градостроительная конституция» предполагает развитие в Казани трех «садовых колец», создание выхода к Волге и большой пешеходной улицы.



Что разместится в здании на месте комбината «Здоровье»

Бывший мэр Казани, помощник президента Татарстана Камиль Исхаков рассказал, что новое здание на месте комбината «Здоровье» пока завершено только снаружи.

Внутри остается еще достаточно работ. Генподрядчик уверяет,что объект будет сдан в конце сентября — начале октября.

Каково назначение нового комплекса зданий, Исхаков не рассказал. Эксперты считают, что это будет бизнес-центр. Возможно также использование под элитные апартаменты.



Генподрядчик уверяет,что объект будет сдан в конце сентября — начале октября. Фото Рината Назметдинова

Дискуссия о строительстве М-12

В Казани прошло обсуждение проекта строительства платной трассы М-12 от Москвы до Казани.

Директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин подчеркнул, что на правительственном уровне уже все решено — дорога будет построена.

«Не было в мировой практике дорог, по поводу которых не возражала бы общественность», — заявил эксперт. Он рассказал о плюсах для жителей населенных пунктов возле дороги, положительном макроэкономическом эффекте и компенсации за экологический вред.



Михаил Блинкин подчеркнул, что на правительственном уровне уже все решено — дорога будет построена. Фото Олега Тихонова

Потери туристической отрасли

Объем реализации услуг в сфере туризма в Татарстане упал до минимума за 5 лет. Он составил 4 млрд рублей. Из-за пандемии COVID-19 отрасль недосчиталась около 2,5 млрд.

Представители турбизнеса хорошо оценили программу Ростуризма с кэшбеком за внутренние туры. Эксперты согласились, что путешествия внутри страны значительно выросли в этом году.

Экс-депутат Госсовета РТ продает земли в Боровом Матюшино

Основатель «Кулона» Альберт Фахрутдинов выставил на продажу землю по дороге в Боровое Матюшино.

За 38 га бывший депутат Госовета РТ надеется выручить 3,8 млрд рублей. Участки расположены между Усадским лесом и коттеджным поселком «Лесная поляна».

За 38 га бывший депутат Госовета РТ надеется выручить 3,8 млрд рублей

Аналитика по коронавирусу



Аналитическая служба «Реального времени» изучила статистику по заболеваемости в Татарстане.

Возможно, что часть заболевших коронавирусной инфекцией записывали как пациентов с другим диагнозом.

В июне отмечен резкий рост по категории инфекции верхних дыхательных путей — почти вдвое больше заболевших по сравнению с предыдущими годами.



Ефремов, Навальный и Лебедев

Суд вынес приговор актеру Михаилу Ефремову и отправил его в колонию на 8 лет. Приговоренный заявил, что его подставил адвокат Эльман Пашаев. Последнего предложил лишить адвокатского статуса Минюст РФ.



Оппозиционера Алексея Навального вывели из комы. Его состояние улучшилось. СМИ сообщают, что политик уже полностью пришел в себя после отравления.



Дизайнер Артемий Лебедев обратил внимание патриотов на желание Татарстана «поиграть в самостоятельность». Ему ответил муфтий республики Камиль хазрат Самигуллин: «А где же тогда должны сохранять татарскую культуру и язык, если не в Татарстане?» Сейчас дизайнера уже из-за других высказываний сотрудники ФСБ проверяют на экстремизм.

