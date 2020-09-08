За «ковидное» полугодие туротрасль Татарстана не досчиталась 2,5 миллиарда

По вине коронакризиса турсезон сместился с лета на осень, игроки рынка надеются отбить потери во втором полугодии

Фото: Роман Хасаев

Как стало известно «Реальному времени», объем реализации туристических услуг в Татарстане в первом «коронакризисном» полугодии составил всего 4 млрд рублей — рекордное минимальное значение за последние 5 лет (по сравнению с прошлым годом отрасль не досчиталась порядка 2,5 млрд рублей). Ситуация характерная для всей туриндустрии, впрочем в условиях закрытых границ отечественные южные курорты только выиграли и с первыми же послаблениями были забиты под завязку как никогда. По оценкам участников рынка, спрос на российские курорты в пиковый сезон вырос в среднем на 30%. Туроператоры надеются отбить часть потерь во втором полугодии с открытием международного авиасообщения, поскольку турсезон несколько сдвинулся на конец лета и начало осени.



Доходы снизились более чем на треть

По причине коронакризиса в первом полугодии туристическая отрасль республики не досчиталась как минимум 2,5 млрд рублей, выяснило «Реальное время». Так, объем реализации туристских, санаторно-оздоровительных и гостиничных услуг в Татарстане за 6 месяцев составил всего 4 млрд рублей, упав на 38% к прошлому году. Это самый минимальный показатель отрасли за последние годы. Для сравнения в январе—июне 2019-го республика заработала на туристах почти 6,6 млрд рублей (согласно данным на портале «Открытый Татарстан», где публикуются отчеты ведомств).

— Иностранцы как раз летом любят посещать Россию. Зима, по их меркам, у нас холодная. И именно на это время года у нас были запланированы зарубежные группы и корпоративные заказы… Думаю, не заработали за лето примерно 20% от годового дохода, — подтверждает значительные убытки директор казанской компании «Трэвэл эндвок» Юлия Таланова.

В последние недели начинают расширяться возможности для выездного, зарубежного туризма, помимо турецкого направления. На днях правительство России одобрило возобновление авиасообщения с тремя странами: Египтом, ОАЭ, Мальдивами, а также объявило об открытии границы с Грецией, но турагентства не спешат этому радоваться.

— Потери исчисляются миллионами и миллионами. Сейчас до сих пор продолжаем работать в ситуации кризиса. Да, вроде бы, открыли заграницу, но нельзя сказать, что это полноценные массовые направления. В Грецию прямого авиасообщения не будет, понадобится стыковка в Стамбуле. К массовому туризму это не имеет никакого отношения. 500 человек в неделю — два с половиной самолета — если это обычный «боинг» на 187 мест, — комментирует ситуацию директор по связям с общественностью турагентства «Интурист» Дарья Домостроева.

Сколько недосчиталась «Персона грата», Рамиль Мифтахов затрудняется сказать. По его словам, с рынка Казани ушло минимум 30 процентов туркомпаний. «Думаю, к зиме и все 50 процентов уйдут», — считает президент Ассоциации турагентств Татарстана.

Строить планы в ситуации неопределенности после пережитого локдауна, да еще в условиях переориентации рынка, компаниям непросто. Из-за того, что индивидуальный сегмент все больше набирает силу, спрос на услуги небольших турагентств будет падать, полагает хозяйка резиденции Кыш Бабая.

— Только прошла новость про Грецию, нам звонят люди, спрашивают про нее. Но даже, если и обращаются, мы не можем ее предложить. Возьмем ту же акцию Ростуризма с картой «Мир»: мы — компания небольшая, нам невыгодно брать на себя расходы по этой программе (которые надо было быстро сделать) — после кризиса нам бы сотрудников и офис сохранить. Эта программа явно не для мелкого бизнеса, как и предложение для туриста в Татарстане «живет три ночи — платит за две», а также скидки в ресторанах — они для прямых клиентов отелей и заведений общепита. Как у нас вырастет рынок? Бизнес турагентств опять за бортом, — подчеркнула руководитель «Интелтура» Лилия Савельева.

«Народ еще будет покупать «зарубежку» через агентства, например, люди от 35 и старше. А те, кто моложе 35, будут брать туры самостоятельно, в том числе и за границу: многие владеют языками, пользуются букингами, навигаторами, к тому же логистика в европейских городах очень продуманная. За рубежом турагентств становится все меньше», — подчеркивает Таланова.

Она уверена, что по этой причине выживать будут те туркомпании, которые пойдут по креативному пути, предлагая оригинальные туры.

«Сидишь и анализируешь: можешь ли ты предложить человеку что-то интереснее, чем он может найти себе сам», — резюмирует Лилия Савельева.



Более 7% детей прогуливают школу в сентябре

Самоизоляция и другие ограничения нанесли удар и по внутреннему туризму, что сказалось на общем турпотоке в Татарстан: за июнь — август 2020 года он упал на 42,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщили в Госкомитете РТ по туризму. Так, в июне — августе 2020-го Казанский кремль осмотрели более 750 тыс. человек, или 60% от посетителей прошлого года. На острове-граде Свияжске побывали свыше 258 тыс. туристов, что составило 76% от прошлогодних показателей. Чистополь и Елабугу посетили соответственно более 11 тыс. и 91 тыс. путешественников (44 и 49 %), а в Великий Болгар съездили 107 тыс. отпускников, что составило всего 34% к прошлому лету.

Но есть предположение, что туристы будут путешествовать чуть дольше этой осенью. Поскольку пик коронавирусной пандемии пришелся в нашей стране на весну, то в мае — июне (когда, как правило, отпускники начинают колесить по России и за рубежом) еще сохранялись ограничительные меры, и мало кто решался покинуть свой дом ради дальнего путешествия. По мнению некоторых представителей турбизнеса, это и стало причиной смещения активного туристического сезона. Первые дни сентября в школах в этом смысле показательны.

На острове-граде Свияжске побывали свыше 258 тыс. туристов, что составило 76% от прошлогодних показателей. Фото wikimedia.org

Доля «прогульщиков» среди школьников, тех, кто пропустил День знаний, увеличилась в этом году, отмечают аналитики сервиса поездок и путешествий Туту.ру, которые отследили передвижение отпускников. В прошлом году доля тех, кто уехал летом и вернулся после 1 сентября, была 6%, а в этом году — около 7,5%. Причем заметно выросла популярность Анапы: в прошлом году там задерживались на 1 сентября около 9% «прогульщиков», а в этом — более 15%. Привлекательность Москвы в первые сентябрьские дни упала в два раза. Кроме того, в этом году в топ-10 мест, где школьники провели 1 сентября, вошел Калининград, которого в прошлом году не было в первой десятке.

— Есть такое наблюдение, особенно по южным регионам, некоторые россияне интересуются пляжным сезоном в Сочи и Крыму в ноябре. Уже бронируют на октябрь. Поэтому сезон немного сместился по естественным причинам из-за карантина: майские праздники мы пропустили и первую половину лета, в принципе, тоже, — сообщила нашему изданию директор по связям с общественностью турагентства «Интурист» Дарья Домостроева.

Иной опыт в этом году у турагентств в Татарстане.

— Что такое «сместился сезон»? Люди просто продолжают ездить отдыхать. И осенью турсезон тоже всегда был, он никуда не делся — все как и прежде. Кто до этого ездил осенью, тот и продолжает ездить осенью. Кто ездил за границу, тот просто не поехал за границу, — не согласен собеседник «Реального времени» президент Ассоциации турагентств Татарстана, гендиректор туристического агентства «Персона грата» Рамиль Мифтахов.

— Многие выбирают осень, потому что детей на курортах уже меньше — все пошли в школу, а значит, меньше туристов в целом. Буквально вчера продала Крым на конец сентября. Но повышенного спроса на осень нет, — добавила создатель резиденции Кыш Бабая Юлия Таланова.

«Россия — битком»

В одном представители турбизнеса однозначно согласны: города и курорты нашей страны у российских путешественников минувшим летом стали более востребованы, чем обычно. И несмотря на то, что многие россияне в этом году отказались от путешествий, немало и тех, кто не сидел все лето дома (в том числе родителей с детьми). Доля школьников, отправившихся куда-то на самолете по России, выросла с 9% прошлым летом до 11 % — нынешним, отмечают аналитики Туту.ру. При этом часть пассажиров предпочла самолеты (эксперты фиксируют более медленное восстановление спроса на ж/д билеты), видимо, как более быстрый и безопасный способ добраться куда-либо с точки зрения количества контактов в условиях коронавирусной пандемии. По данным Туту.ру, самые популярные направления этого лета — Симферополь, Сочи и Анапа. Вместе эти три города собрали около 50% всего летнего пассажиропотока и почти 60% школьников, которые куда-то полетели этим летом. Москва в топе популярных направлений стала менее востребованной. Доля проданных туда билетов уменьшилась с 14 до 8 %.

Цены на перелеты туристам благоприятствовали. Они снизились, особенно по южным направлениям. К примеру, средний чек «туда-обратно» по направлению Москва — Симферополь с прошлого лета упал на 20%, до 13,4 тыс. рублей. Съездить в Сочи из Москвы стало дешевле на 23% — 12,3 тыс. рублей. А билеты в Анапу из столицы обходились этим летом в среднем дешевле на 29%, средний чек уменьшился с 17,8 тыс. до 12,7 тыс. рублей. Правда, эксперты отмечают, что поездки этого года стали короче почти в два раза: популярным сроком для отдыха стал период в 7—8 дней.

Цены на перелеты туристам благоприятствовали. Фото Максима Платонова

— Курорты Краснодарского края и Крыма были загружены в пик сезона на 99%. Хотя в прошлые годы в июле — августе максимальная загрузка доходила до 70—80 %, — подчеркнул Рамиль Мифтахов.

— Да, люди рванули на наши российские курорты, потому что помимо них ехать, понятно, было некуда. Битком было везде: Алтай, Калининград, Сочи, Крым, — подтвердила Лилия Савельева.

Турция «упала» в девять раз

Поскольку в августе для путешественников распахнула границы Турция, мы попытались сравнить спрос на отпуск в России и за рубежом. Однако президент Ассоциации турагентств счел это некорректным.

— Это все равно что сравнивать, допустим, «белое» с «длинным». В сентябре, например, 500 человек в неделю обещают выпускать в Грецию — реально ни о чем. Турция открылась 15 августа, когда Россия была «загружена» уже на 100%, потому что открылась в июле. На зарубежные туры, как правило, делают раннее бронирование, а Россия фактически «продается» за 1-2 месяца перед запланированной поездкой. В Турцию полетели в основном те, кто из-за ограничений перенес даты путешествия, либо, кто бронировал заранее на август — сентябрь: туры могли быть проданы вообще в январе, — пояснил Мифтахов.

К прошлому году Турция «упала» в девять раз. Фото pixabay.com

— К тому же для вылетов в Турцию было открыто всего три города. К прошлому году Турция «упала» в девять раз. В минувшем году в это время было 19 городов для выезда, и только сейчас их стало четыре. Слишком малое количество открытых городов вылета, но заполняются они сейчас «под завязку», потому что было большое количество отложенных заявок, — добавила специалист «Интуриста».

Выгоднее быть индивидуальным туристом

В московском турагентстве продажи туров, в том числе по стране, идут достаточно успешно. Для такой крупной компании стала неплохой поддержкой акция Ростуризма с кэшбэком.

— За неделю акции кэшбэка, с 21 по 28 августа, продажи выросли на 45%. По Сочи продажи выросли на 20%, по Татарстану продажи выросли на 45%. Рост внутреннего туризма, продаж туров, в целом в августе составил от 20 до 25%, — отметила Домостроева.

Другую ситуацию переживают в татарстанских компаниях.

— Непосредственно спрос на Россию в турагентстве на август был низким. 90% туристов бронируют гостиницы напрямую без турагентств, потому что гостинцы давали цены ниже, чем туркомпании, куда обращаются только 10% отпускников, — прокомментировал руководитель «Персоны грата».

— Летние месяцы в компании по российскому туризму не выросли по сравнению с прошлым годом. Наш туризм ужасно не мобильный: гостиницы делают предложения прямым клиентам лучше, чем они делают нам, кто мог бы поставлять им туристов. У многих отелей динамическая цена — зависит от того, сколько туристов мы к ним направили. Если мы наберем условное число клиентов, получим скидку 10 процентов, а напрямую своим гостям отели дают 20 процентов. Как в таком случае нам работать? — рассуждает Лилия Савельева.

— Продаж по России через компанию больше не стало. Знаю, сколько людей поехали по стране через модные командно-образующие программы с бизнес-тренерами, например, на Алтай, Камчатку и так далее. Россияне выбирают группы для активного туризма: идут в горы, сплавляются по рекам. Но большая часть — это индивидуальный туризм. Даже в период самоизоляции, когда только открылась Казань и мы ходили по улицам в масках, сюда приезжали из близлежащих регионов частным образом, так же как и казанцы выезжали за пределы республики, — анализирует Юлия Таланова.