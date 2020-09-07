Камиль Самигуллин — Артемию Лебедеву: «Где должны сохранять татарскую культуру и язык, если не в Татарстане?»

Фото: Олег Тихонов

Как Лебедев увидел в открытии БКК «игры в самостоятельность»

В Сети разгорается дискуссия между известным блогером и дизайнером Артемием Лебедевым и главой Духовного управления мусульман Татарстана Камилем Самигуллиным. Все началось с высказываний Лебедева на его youtube-канале: комментируя новость про открытие Большого Казанского кольца, тот заявил, что в республике якобы «топят в обособленность».

— Я очень рад за Казань. Единственное, о чем я не могу не переживать, — это то, что наша замечательная Республика Татарстан подает все больше признаков о том, что она хочет «поиграть в самостоятельность» […] Мне кажется, что ребята слишком сильно топят за национальную идентичность, слишком сильно топят в национальную Конституцию, в язык и вообще во всякую обособленность, — заявил Лебедев.

За последние месяцы Лебедев не первый раз обращает внимание на происходящее в Казани. Фото idelreal.org

Он также призвал «всех людей, которые переживают о том, чтобы Россия была единой», обратить внимание на «процессы, которые сейчас происходят в Татарстане», чтобы «не потерять РТ». «Я хотел бы напомнить, что собор Василия Блаженного, он же Покровский собор, который находится на Красной площади, находится там, потому что его построили в честь дня взятия Казани. И сносить его, если мы потеряем Казань, очень бы не хотелось», — продолжил Лебедев.

Напомним, что за последние месяцы Артемий Лебедев не первый раз обращает внимание на происходящее в Казани — правда, не по столь значимым поводам. Так, в августе его студия разработала логотип для Казани, сопроводив его стихами. Чуть позже блогер отреагировал на новость о запрете женской парковки в Казани, заявив, что сотрудники прокуратуры занимаются не тем, чем стоило бы. Кроме того, Лебедев уже не первый год выступает с критикой отдельных дизайнерских решений в городе.



Какой-либо официальной реакции со стороны властей республики на высказывания Лебедева еще не последовало. Фото Романа Хасаева

Камиль Самигуллин: «А где же тогда должны сохранять татарскую культуру и язык, если не в Татарстане?»

Какой-либо официальной реакции со стороны властей республики на высказывания Лебедева еще не последовало. Однако сегодня в своем телеграм-канале слова блогера эмоционально прокомментировал глава Духовного управления мусульман Татарстана Камиль хазрат Самигуллин. Он заявил, что жители Татарстана не вычленяют себя из состава России, а заявления о «нездоровых националистических настроениях в Татарстане» по сути своей являются провокацией.

— Г-на Лебедева беспокоит, что в нашей республике уделяют большое внимание национальной идентичности и родному языку. Видимо, имеется в виду — татарского народа. А где же тогда должны сохранять татарскую культуру и язык, если не в Татарстане? — пишет Самигуллин.

В своих постах Самигуллин ссылается на аят из Корана о разнообразии языков, а также на положения Конституции России о том, что страна гарантирует всем ее народам право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития. Кроме того, Самигуллин напомнил, что Лебедев сам агитировал за принятие недавних поправок в Конституцию.

Самигуллин позвал Лебедева в Татарстан, чтобы познакомить его с «жизнью многонационального народа республики». Фото Романа Хасаева

— Во-первых, наша республика «не играет», а проводит глубокую системную работу по реализации всех решений Президента и Правительства России, федеральных программ и общенациональных проектов. Во-вторых, на всех голосованиях, будто то выборы Президента России или парламентские выборы, татарстанцы традиционно демонстрируют высокий уровень поддержки федеральной власти и ее инициатив, — продолжает глава ДУМ Татарстана (орфография и пунктуация сохранены, — прим. ред.).

В качестве же примера межнационального единства Самигуллин привел, например, тот факт, что к тысячелетию Казани на территории Казанского кремля были возвращены к жизни два храма: мечеть «Кул-Шариф» и Благовещенский собор. Сейчас же в Татарстане в рамках исполнения одного указа были восстановлены Болгарская исламская академия и собор Казанской иконы Божией Матери. «Храмы разных конфессий, конечно, строят по всей стране. Однако далеко не везде они возводятся в рамках одной общей инициативы как составные части единого целого. И потому голословные обвинения Лебедева не только имеют мало общего с реальностью, но и оскорбительны для татарстанцев», — пишет муфтий.

В завершение Самигуллин позвал блогера в Татарстан, чтобы познакомить его с «жизнью многонационального народа республики». Лебедев в своих соцсетях пока никак не отреагировал на высказывание Самигуллина.

Александр Артемьев