Эксперт о трассе М-12 в Татарстане: «Поставлена точка — дорога будет, до 2024 года»

С пуском платной автодороги смертность в ДТП на республиканском участке М-7 должна снизиться вчетверо

Фото: Олег Тихонов

Альтернативу трассе М-7 — татарстанский участок новой платной скоростной автодороги М-12 «Москва — Нижний Новгород — Казань» планируют построить уже к 2024 году, заявил директор Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Михаил Блинкин. Темы строительства магистрали обсудили с журналистами в ходе организованной татарстанским Минтрансом дискуссии. О макроэффектах проекта, особенностях дороги, детальное проектирование которой еще не началось, и разумной стоимости проезда по ней — в материале «Реального времени».

«Глобальных компромиссов не бывает, локальные могут быть»



Участниками дискуссии кроме Михаила Блинкина стали заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан Артем Чукин, руководитель «Татмедиа» Айдар Салимгараев и журналисты республиканских изданий. В отсутствие детального проекта трассировки (варианты прохождения новой дороги по Татарстану еще обсуждаются проектировщиками) разговор сосредоточился на общих моментах, в частности, на трех принципиальных вопросах: что даст дорога республике и ее жителям, какими проблемами может обернуться строительство высокоскоростной трассы вблизи Казани и ее пригородов и как инициаторы намерены нейтрализовать отрицательный эффект от реализации проекта.

Участниками дискуссии кроме Михаила Блинкина стали заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан Артем Чукин, руководитель «Татмедиа» Айдар Салимгараев и журналисты республиканских изданий. Фото tatar-inform.ru

Отвечать на эти вопросы доверили директору Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ. Михаил Блинкин сразу, что называется, взял быка за рога — сообщил, что решение на правительственном уровне принято, «поставлена точка — дорога будет, и будет до 2024 года».

— Не было в мировой практике дорог, по поводу которых не возражала бы общественность, — предвосхитил Блинкин вопросы о несогласных со строительством. — Просто не было! Есть такое понятие — NIMBY (not in my back yard (англ.), — прим. ред.). «Не на моем заднем дворе», — это стандартная психология жителей любого города мира. У меня, у всех моих родственников есть машины, все ездят. Дорога необходима, но не на моем заднем дворе! И эксперт должен четко понимать, идет ли речь об эффекте NIMBY либо о том, что надо искать какие-то компромиссы.

Михаил Блинкин сразу, что называется, взял быка за рога — сообщил, что решение на правительственном уровне принято, «поставлена точка — дорога будет, и будет до 2024 года». Фото Максима Платонова

Эксперт напомнил о двух «дорожных» конфликтах в Москве: с Химкинским лесом, когда инцидент дошел «до папы римского», и с Одинцовским лесом, когда «скандала вообще не было», инвесторы и власти «разумно работали с населением».

— Глобальных компромиссов по трассировке [дорог] не бывает, — честно объявил Блинкин. — Это принципиальные вещи. Локальные, когда планы переносят на местность, вполне могут быть.

Треть протяженности дороги М-7 идет по населенным пунктам, в том числе по населенным пунктам Республики Татарстан. Фото Максима Платонова

Плюс на минус дает плюсы

— Дорога М-7 совмещает несовместимое, — с неожиданной стороны подошел московский эксперт к ответу на вопрос о плюсах, которые принесет строительство М-12. — Это старинная дорога протяженностью за 700 километров, и на ней имеются полторы тысячи точек доступа, в среднем — две точки доступа на километр. Треть протяженности дороги М-7 идет по населенным пунктам, в том числе по населенным пунктам Республики Татарстан. Получается ни богу свечка, ни черту кочерга. Для российского грузового трафика это очень плохо, если я треть пути еду по населенным пунктам, где ограничение скорости 60 километров и сплошь идут светофоры — я еду медленно и неэффективно. И с точки зрения гуманитарной — для жителей этих населенных пунктов это тоже плохо.

В отличие от М-7, трасса М-12, по его словам, задумана как дорога высшей технической категории с лимитированным количеством входов. Без светофоров, без наземных пешеходных переходов. И с барьерным ограждением, разделяющим встречные потоки. То есть такая дорога, утверждает Блинкин, на которой «практически не бывает лобовых столкновений и гибели пешеходов».

В отличие от М-7, трасса М-12, по словам Блинкина, задумана как дорога высшей технической категории с лимитированным количеством входов. Фото platon.asia

По его словам, эксперты, ориентируясь на данные об аварийности на уже построенных участках М-12, обещают снижение количества ДТП со смертельным исходом на участке Москва — Казань по сравнению с сегодняшним (188 жертв) на 75% (до 25 потенциальных жертв).

Вместе с тем ввод в эксплуатацию М-12 (целиком, а не татарстанского участка) должен, по расчетам, обеспечить макроэкономический эффект в 2,4 трлн руб. и двукратное сокращение времени в пути. Перевозчикам это сулит экономию не только времени, но и топлива. Еще один бонус, который обещают проектировщики, — бесперебойная сотовая связь вдоль всей трассы.

Выиграют, в том числе в плане возможностей передвижения, жители населенных пунктов, через которые проходит М-7: она будет разгружена. Фото Максима Платонова

Обслуживать — можно, заехать — нельзя

Кроме того, заявил Михаил Блинкин, в выигрыше окажутся жители расположенных вдоль новой трассы населенных пунктов. Но выигрыш этот — специфический: они получат новые рабочие места на объектах придорожного сервиса и дорожно-эксплуатационных базах, созданных для обслуживания М-12. А вот что касается самой дороги — для большинства из них она окажется недоступной:

— Эта дорога высшей технической категории, и количество входов на нее лимитировано. «Я из своего дома въеду на платную дорогу» — такого не бывает! До ближайшей точки входа может быть больше километров, чем до точки назначения.

Зато выиграют, в том числе в плане возможностей передвижения, жители населенных пунктов, через которые проходит М-7: она будет разгружена:

— С нее уберут транзитные фуры.

Блинкин заверил, что при строительстве дороги такого уровня экологические аспекты будут детально проработаны. Фото rosavtodor.gov.ru

«Ущерб компенсируют»

На вопрос корреспондента «Реального времени» о сохранении экологии эксперт ответил общими фразами. По его словам, вовсе не потому, что эта задача не ставится, а потому, что она решается в ходе детального проектирования, которого еще не было.

— Пройти южнее, по пустыне, невозможно, — пошутил Михаил Блинкин. — Там леса, хорошая территория. И проход надо будет сделать наиболее экономным и аккуратным.

Он заверил, что при строительстве дороги такого уровня экологические аспекты будут детально проработаны: предусмотрены компенсационные посадки, обеспечены пути миграции диких животных:

— Проект проработан. Эта задача — решаемая.

Бонусы в виде экономии на бензине и стабильно высокой скорости могут перевесить необходимость платить за проезд по трассе только в случае, если такая же поездка, скажем, на поезде окажется дороже. Фото Марата Гайфуллина

Уравнение с одними неизвестными

Более сложная задача, с точки зрения Михаила Блинкина, — переместить грузовой (и не только грузовой) трафик на платную дорогу. Какой установить тариф, чтобы вложения частного инвестора окупились и автовладельцам было выгодно пользоваться М-12?

Бонусы в виде экономии на бензине за счет сокращения времени в пути и стабильно высокой скорости в глазах путешественников могут перевесить неприятную необходимость платить за проезд по трассе только в случае, если такая же поездка вдвоем не на машине, а, скажем, на поезде окажется дороже, — привел пример эксперт:

— Иначе никто не поедет.

Фото Олега Тихонова

Торопиться надо, а то проедут мимо нас?

Михаил Блинкин подчеркнул: «Если не построить М-12 сейчас, Запад может пройти мимо нас!»

— В Китае уже все построено, в Казахстане две с половиной тысячи километров тоже построены, остается наш кусок, а мы все дискутируем, дискутируем… Можно ждать еще год, пять лет, а тем временем коридор на Запад может пройти мимо нас! Путь в Европу мимо России, если посмотреть на карту, уже есть. Мы, честно говоря, уже догоняем…