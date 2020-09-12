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Кондратьев объяснил попытку робота Евы проголосовать на выборах в Татарстане

10:01, 12.09.2020 Сюжет:  Выборы в Татарстане - 2020
Кондратьев объяснил попытку робота Евы проголосовать на выборах в Татарстане

Глава ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев объяснил, почему накануне в Татарстане попыталась проголосовать робот Ева из IT-лицея КФУ.

— Это избирательный атрибут, интересная фишка, ничего прицельно имеющего к избирательному процессу это не имеет. Я такой же вопрос имел к телеграмм-боту (который помогает избирателю найти свой участок — ред.), я в него не верил, но вчера более 30 тысяч избирателей обратились к этому боту. Если они помогают отвечать на вопросы избирателей, почему нет? — заявил Кондратьев журналистам.

Напомним, что робот Ева попыталась проголосовать на избирательном участке в КЦ «Московский», однако члены избиркома ей отказали — она не прошла возрастной ценз (роботу только три года) и у нее не было паспорта (кроме технического).

ОбществоТехнологии Татарстан
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