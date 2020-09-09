Названы новые требования к номинантам на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм»

Американская киноакадемия озвучила новые требования к номинантам на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм». Об этом сообщает «РИА Новости».

«Пришло время для изменений. Мы объявляем новые стандарты репрезентативности и инклюзивности, которым необходимо будет соответствовать для категории «Лучший фильм» начиная с 96-й премии «Оскар», — заявили в киноакадемии.

К 2024 году фильмы должны соответствовать как минимум двум из четырех новых стандартов. Среди них:

главную/ведущую роль второго плана должен играть как минимум один актер из малопредставленной расовой или этнической группы;

не менее 30% исполнителей второстепенных и менее значимых ролей должны быть женщины, люди с ограниченными возможностями здоровья, а также представители ЛГБТ и т. д.;

главная сюжетная линия фильма должна затрагивать эти же группы;

минимум две руководящие должности в фильме должны занимать представители меньшинств.

Напомним, что в 2021 году церемония вручения «Оскара» пройдет 25 апреля. Номинантов на премию объявят 15 марта.

