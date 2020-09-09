Названы новые требования к номинантам на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм»
Американская киноакадемия озвучила новые требования к номинантам на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм». Об этом сообщает «РИА Новости».
«Пришло время для изменений. Мы объявляем новые стандарты репрезентативности и инклюзивности, которым необходимо будет соответствовать для категории «Лучший фильм» начиная с 96-й премии «Оскар», — заявили в киноакадемии.
К 2024 году фильмы должны соответствовать как минимум двум из четырех новых стандартов. Среди них:
- главную/ведущую роль второго плана должен играть как минимум один актер из малопредставленной расовой или этнической группы;
- не менее 30% исполнителей второстепенных и менее значимых ролей должны быть женщины, люди с ограниченными возможностями здоровья, а также представители ЛГБТ и т. д.;
- главная сюжетная линия фильма должна затрагивать эти же группы;
- минимум две руководящие должности в фильме должны занимать представители меньшинств.
Напомним, что в 2021 году церемония вручения «Оскара» пройдет 25 апреля. Номинантов на премию объявят 15 марта.
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