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Названы новые требования к номинантам на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм»

10:36, 09.09.2020
Названы новые требования к номинантам на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм»
Фото: pixabay.com

Американская киноакадемия озвучила новые требования к номинантам на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм». Об этом сообщает «РИА Новости».

«Пришло время для изменений. Мы объявляем новые стандарты репрезентативности и инклюзивности, которым необходимо будет соответствовать для категории «Лучший фильм» начиная с 96-й премии «Оскар», — заявили в киноакадемии.

К 2024 году фильмы должны соответствовать как минимум двум из четырех новых стандартов. Среди них:

  • главную/ведущую роль второго плана должен играть как минимум один актер из малопредставленной расовой или этнической группы;
  • не менее 30% исполнителей второстепенных и менее значимых ролей должны быть женщины, люди с ограниченными возможностями здоровья, а также представители ЛГБТ и т. д.;
  • главная сюжетная линия фильма должна затрагивать эти же группы;
  • минимум две руководящие должности в фильме должны занимать представители меньшинств.

Напомним, что в 2021 году церемония вручения «Оскара» пройдет 25 апреля. Номинантов на премию объявят 15 марта.

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