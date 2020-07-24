Сентябрьское голосование в числах: шесть кандидатов в президенты и 10 тысяч — в депутаты

Фото: Максим Платонов

Минниханов — официальный кандидат в президенты Татарстана

На сегодняшнем, 110-м заседании Центризбирком Татарстана официально зарегистрировал действующего президента республики Рустама Минниханова в качестве кандидата на выборы президента Татарстана, которые пройдут в сентябре в Единый день голосования.

Центризбирком Татарстана рассмотрел представленные 20 июля документы для регистрации кандидата, выдвинутого ТРО ВПП «Единая Россия», — Рустама Минниханова. Комиссия установила, что количество достоверных подписей в поддержку Минниханова — 406, в том числе 100 подписей — депутатов районов и округов Татарстана. В частности, Минниханова поддержали народные избранники из всех 45 муниципалитетов республики. Это является достаточным для регистрации.

Как заявил глава ЦИК РТ Андрей Кондратьев, после регистрации постановление будет опубликовано в газетах «Республика Татарстан» и «Ватаным Татарстан», а самому Минниханову выдадут удостоверение кандидата. Некоторые претенденты также уже сдали документы — их кандидатуры рассмотрят на последующих заседаниях.

Кто будет выдвигаться на выборах в сентябре

На заседании Кондратьев довольно подробно обрисовал ситуацию по сентябрьским выборам — напомним, что одновременно с выборами президента Татарстана в республике также пройдут допвыборы в Госдуму, Госсовет и муниципальные выборы.

— Мы с вами очень активно работаем в самой сложной части избирательной кампании. По всей республике идет выдвижение, регистрация кандидатов. Мы с вами активно занимаемся выборной кампанией президента Татарстана. Уже двое из кандидатов принесли документы на регистрацию, — рассказал Кондратьев.

Напомним, что всего кандидатов ожидается пятеро:

в качестве кандидата от партии «Единая Россия» выдвинут действующий президент Татарстана Рустам Минниханов;

Региональное отделение партии «Справедливая Россия» выдвинуло председателя Совета Регионального отделения партии «Справедливая Россия» в РТ Альмира Михеева;

Региональное отделение партии «Коммунисты России» в качестве кандидата на выборы главы региона представило первого секретаря рескома Альфреда Валиева;

Региональная конференция ЛДПР выдвинула кандидатом в президенты Татарстана координатора татарстанского отделения партии Владимира Сурчилова;

«Партия Роста» в Татарстане выдвинула председателя регионального отделения Олега Коробченко.



Однако Кондратьев рассказал, что на допвыборах в Госдуму по Нижнекамскому избирательному округу также развернулась активная кампания. Всего кандидатов там шесть: Андрей Колосов (ЛДПР), Олег Морозов (ныне сенатор от Татарстана, «Единая Россия»), Ильнар Сираев («Справедливая Россия»), Альберт Ягудин (КПРФ), Николай Барсуков («Коммунисты России»), Леонид Стражников («Коммунистическая партия социальной справедливости»). Трое из них уже представили документы.

Кондратьев добавил, что в порядке самовыдвижения по округу на выборы заявился Василий Коротких, и его документы по этому поводу также приняли на рассмотрение — сейчас он должен представить в свою поддержку 13 637 подписей. Срок для регистрации истекает 29 июля.

Также в Татарстане пройдут допвыборы в Госсовет по Елабужском одномандатному округу. Выдвигаются там следующие кандидаты: Елена Сбитнева («Справедливая Россия»), Тимур Шагивалеев (гендиректор ОЭЗ «Алабуга», «Единая Россия»), Артем Григорьев (КПРФ) и Ильяс Валеев (ЛДПР). «Здесь тоже очень серьезная конкуренция, на этом участке», — добавил Кондратьев.

Кроме того, в Татарстане пройдут выборы в представительные органы муниципальных образований, в том числе и в Казгордуму. На этих выборах на 7 656 мандатов претендует 10 732 кандидата. Здесь процедура представления документов завершается 3 августа.

Кондратьев напомнил также, что сегодня на заседании ЦИК России рассматривается проект положения о проведении сентябрьского голосования. Речь в документе идет как раз о том, что в сентябре, возможно, будет три дня для голосования — собственно 13 сентября, а также дополнительные дни 12 и 11 сентября. Кроме того, проект положения предусматривает, как выразился Кондратьев, «вариативность голосования» — то есть различные формы волеизъявления наподобие того, что мы видели на голосовании по поправкам в Конституцию.

Александр Артемьев