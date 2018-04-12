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МО Агрызский муниципальный район РТ

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МО Агрызский муниципальный район РТ

Общая информация

Агрызский муниципальный район входит в состав Республики Татарстан Российской Федерации. В состав территории района входит 21 сельское поселение. В структуру органов местного самоуправления Района входят Совет Района, Глава Района, Исполнительный комитет Района, Контрольно-счетная палата Района, Финансово-бюджетная палата Района, Палата имущественных и земельных отношений Района, образуемые в соответствии с настоящим Уставом.

Руководитель — Макаров Валерий Владимирович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Агрыз
  • Адрес: 422230, РТ, г. Агрыз, ул. Гагарина, 13
  • Телефон: (85551) 2-20-42
  • Email: agrge@tatar.ru
  • Сайт: agryz.tatarstan.ru

Дата последнего обновления: 12.04.2018

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