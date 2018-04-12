МО Агрызский муниципальный район РТ
Общая информация
Агрызский муниципальный район входит в состав Республики Татарстан Российской Федерации. В состав территории района входит 21 сельское поселение. В структуру органов местного самоуправления Района входят Совет Района, Глава Района, Исполнительный комитет Района, Контрольно-счетная палата Района, Финансово-бюджетная палата Района, Палата имущественных и земельных отношений Района, образуемые в соответствии с настоящим Уставом.
Руководитель — Макаров Валерий Владимирович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Агрыз
- Адрес: 422230, РТ, г. Агрыз, ул. Гагарина, 13
- Телефон: (85551) 2-20-42
- Email: agrge@tatar.ru
- Сайт: agryz.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 12.04.2018